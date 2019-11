Resultado São Paulo x Fluminense no Brasileirão 2015 (0-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre São Paulo e Fluminense. Até a próxima!

Na próxima rodada, o São Paulo vai até Brasília enfrentar o Vasco na quarta-feira (8), às 22h, no Mané Garrincha. O Fluminense recebe o Cruzeiro na quinta-feira (9), às 21h, no Maracanã.

São Paulo e Fluminense ficam no empate sem gols no Morumbi. Com o resultado, o time paulista permanece na sétima posição com 18 pontos. A equipe carioca, por sua vez, fica em terceiro com 21.

50' Fim de jogo!

49' Juiz dá mais um de acréscimo

48' Dividida entre Pierre e Thiago Mendes dá origem a confusão entre jogadores

47' São Paulo pressiona nos minutos finais, enquanto Fluminense se defende como pode.

46' Falta de Pato em Wellington Silva.

45' Vamos até 49'

44' Edson arrisca de fora da área, mas manda pra fora.

43' Ganso levanta na área pra Lucão, que cabeceia nas maõs de Cavalieri.

41' Wellington Silva levanta de esquerda para Edson na área, mas bola sai forte demais.

39' Edson cobra escanteio na primeira trave e Reinaldo afasta

38' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Higor Leite

36' São Paulo pressiona o Fluminense. Centurion e Wesley infernizam a defesa adversária.

34' Centurión avança, passa para Wesley e São Paulo chega bem ao ataque, mas Cavalieri defende.

33' Rodrigo Caio recebe cruzamento na medida e manda de cabeça no travessão

32' Cartão amarelo para Gustavo Scarpa! (Fluminense)

32' Gustavo Scarpa segura Wesley e juiz marca falta perigosa para o São Paulo.

30' Luis Fabiano recebe cruzamento e cabeceia no centro do gol para a defesa de Cavalieri.

28' Substituição no São Paulo! Sai: Hudson; Entra: Wesley.

26' Substituição no Fluminense! Sai: Giovanni; Entra: Gustavo Scarpa.

25' Falta de Ganso em Antônio Carlos. O camisa 2 recebe atendimento médico

23' Wellington Silva fura, Pato cruza, e Ganso manda de cabeça para o gol, sem problemas para Cavalieri.

22' Substituição no São Paulo! Sai: Michel Bastos; Entra: Centurión.

21' Substituição no Fluminense! Sai: Gerson; Entra: Lucas Gomes.

19' Torcida são-paulina grita pelo nome do argentino Centurión

18' Lentidão do São Paulo começa a irritar o torcedor presente no Morumbi.

17' Giovanni tenta passe esticado para Fred, mas zaga corta.

15' Michel Bastos cruza e a defesa afasta.

14' Além disso, o São Paulo trabalha mais os passes antes de partir para o ataque.

12' Com a bola no pé, o São Paulo vai ditando o ritmo da partida.

10' Fred ganha dividida, bola sobra para Marcos Jr, que devolve pro centroavante, mas árbitro assinala o impedimento.

9' Com isso, o Lucão, que jogava improvisado no meio campo, retorna pra zaga.

8' Substituição no São Paulo! Sai: Edson Silva; Entra: Rodrigo Caio.

7' Welligton Silva cruza para Fred, mas defesa afasta.

5' Etapa complementar começa lenta.

3' São Paulo trabalha a posse de bola em seu campo.

2' As equipes voltaram sem alterações para esta segunda etapa.

1' Tolói cobra falta, mas pega fraco na bola, que fica fácil para Cavalieri.

0' Começa o segundo tempo!

Times já em campo pro segundo tempo

São Paulo e Fluminense vão empatando sem gols neste primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim de primeiro tempo!

46' Pierre faz falta em Ganso no meio campo.

45' Vamos até 47'

44' Luis Fabiano recebe na direita e chuta, mas jogo já estava parado pois o atacante estava impedido.

43' Ganso faz falta no Edson no meio campo.

42' Alexandre Pato sobe, mas não alcança a bola, que sai.

40' São Paulo pressiona neste fim de primeiro tempo.

38' Pato toca para Reinaldo, que sobe pela esquerda. A bola é cruzada rasteiro para a área, mas Ganso passa direto

36' Michel Bastos corta a marcação de Giovanni e arrisca pra fora.

34' Gerson recebe sozinho no ataque, mas cai dentro da área. Juiz manda seguir.

33' Equipes erram muitos passes e não conseguem armar o jogo.

31' Fluminense recupera a bola no ataque e Fred manda por cima do gol.

30' Jean cobra e defesa afasta o perigo.

29' Cartão amarelo para Edson Silva! (São Paulo)

28' Edson Silva faz falta dura em Wellington Silva.

27' Edson sobe ao ataque pela direita, mas Lucão retoma a posse de bola.

25' UUH! Após boa troca de passes entre Ganso e Pato, o meia arrisca e bola passa perto da trave direita de Cavalieri!

23' Pato cobra falta rápido para Luis Fabiano, mas Gum chega e corta pra escanteio.

22' Fred tenta drible no meio campo e cai, mas juiz manda seguir.

21' Ganso arrisca de fora, mas bola explode em Edson.

20' Gerson tenta jogada individual, mas é desarmado pelo Tolói.

19' Marcos Jr cobra escanteio, mas bola acaba saindo.

17' UUH!! Após cruzamento, Pato manda pro gol pelo lado esquerdo. Cavalieri tira com uma das mãos

14' São Paulo já não é tão presente no ataque e começa a dar espaços para o Fluminense

13' Wellington Silva levanta na área, Edson ajeita para Jean, que chuta pra fora.

11' Marcos Jr recebe na frente, mas o atacante é flagrado em impedimento.

10' Edson arrisca de longe e manda longe do gol de Rogério Ceni.

8' Jean cobra falta e Edson cabeceia. O camisa 8 reclama de mão da defesa adversária.

6' Jogo começa movimentado neste ínicio.

5' Michel Bastos cobra e Fred afasta.

4' Gerson faz falta dura em Pato e São Paulo vai levantar bola na área.

3' Pato levanta na área e Antonio Carlos afasta o perigo.

2' Com isso, o camisa 8 do Fluminense está suspenso para a próxima partida.

1' Cartão amarelo para Edson! (Fluminense)

0' Começa o jogo!

Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro.

Times de São Paulo e Fluminense já em campo.

O tempo bastante frio em São Paulo parece ter afastado um pouco a torcida. Público ainda é pequeno no Morumbi

Banco do Fluminense tem Klever, Marlon, Henrique, Renato, William, Higor Leite, Gustavo Scarpa, Lucas Gomes e Magno Alves.

Foto | O Fluminense também está escalado!

Foto | São Paulo escalado com novidade na lateral direita!

No Fluminense, a lista é menor. Apenas os meias Vinícius e Robert são desfalques.

Em relação aos desfalques para a partida de hoje, pelo lado do São Paulo: Bruno (entorse no tornozelo esquerdo), Boschilia (gripe), Alan Kardec (cirurgia no joelho direito), Denis (cirurgia no ombro direito) e Daniel (cirurgia no joelho direito).

Já no Fluminense, Diego Cavalieri, Edson, Gérson, Renato, Vinícius e Wagner estão pendurados.

No São Paulo, os pendurados são: Alexandre Pato, Bruno, Paulo Henrique Ganso e Thiago Mendes.

O estádio do Morumbi será o palco da partida entre São Paulo x Fluminense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. O camisa 9 das Laranjeiras é um dos artilheiros do Brasileirão com quatro gols. Além disso, ele deixou sua marca na última rodada contra o Santos.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Apesar da má fase são-paulina, ele é o artilheiro da equipe com dois gols marcados. (Foto: Getty Images)

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 3º Fluminense 20 10 7º São Paulo 17 10

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre São Paulo x Fluminense válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!