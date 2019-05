Confiança e Vila Nova pecam na finalização e empatam sem gols na Série C

Partida válida pela sexta rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Público: 7.128. Renda: R$

INCIDENCIAS : Partida válida pela sexta rodada do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Público: 7.128. Renda: R$

Na noite desta segunda-feira (06), Confiança e Vila Nova entraram em campo para finalizar a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Os dois times não fizeram um confronto equilibrado, criando boas oportunidades, mas pecando bastante nas finalizações. Assim, não passaram de um empate sem gols, que foi ruim para ambos.

Com o resultado, o Confiança continua muito próximo da zona de rebaixamento da competição. O time ocupa sétima colocação, com apenas seis pontos. Já o Vila Nova permanece no G-4, mas desperdiçou a oportunidade de encostar no líder Fortaleza. O Tigre está na quarta posição, com 10 pontos.

A sétima rodada do Grupo A da Série C será realizada no próximo fim de semana. O Confiança entrará em campo no sábado (11), às 16h00, para enfrentar o líder Fortaleza, novamente no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. O Vila Nova estará duelando no mesmo dia, porém, será às 19h00. O adversário do Tigre será o Botafogo-PB, no estádio Onésio Alvarenga, em Goiás.

Equipes apresentam desempenho fraco e ficam apenas no empate sem gols

O confronto iniciou com o Vila Nova tentando tomar frente para chegar ao primeiro tento rapidamente, contudo, a marcação dos donos da casa não permitia as chegadas perigosas dos goianos. Quando teve uma boa oportunidade, o Vila acabou desperdiçando. O experiente atacante Frontini recebeu livre na área e chutou nas mãos do goleiro Everson. Depois o centroavante não aproveitou um erro de João Paulo, que escorregou quando tinha a bola em sua posse.

O Tigre tinha a posse da bola, mas reverter isso em lances de perigo era que estava tornando-se praticamente impossível. O time não passava pela marcação proletária, que por sua vez também não fazia muito no setor ofensivo e não assumia o papel de ir para cima, como é comum dos mandantes. Assim, o embate ficou sonolento durante grande parte da etapa inicial.

Com o primeiro tempo se aproximando do final, o Confiança melhorou no confronto e passou a ter uma chega mais constante ao ataque. No entanto, pouco fazia para assustar e fazer o goleiro Edson ter trabalho. Já o Vila Nova tentava explorar os contra-ataques. Os proletários tiveram uma boa oportunidade aos 42 minutos, quando Diego Ceará recebeu livre na pequena área e se desequilibrou no momento da finalização.

O Vila Nova tentou responder em um contra-ataque, onde Marcinho buscou Frotini e a zaga da casa afastou antes do atacante cabecear livre na pequena. Esta foi a última chance da primeira etapa, que ficou no empate sem gols.

Dragão e Tigre melhoram, mas desperdiçam oportunidades e ficam na igualdade

Para o segundo tempo, o técnico Betinho resolveu fazer logo duas alterações para tentar melhorar o desempenho do time proletário. Assim, ele tirou o meia Almir Dias e o atacante Bibi e promoveu as entradas de Éverton Santos e Wallace Pernambucano. Já o comandante Márcio Fernandes manteve os 11 jogadores que iniciaram o embate. Com a bola rolando, o embate ficou movimentado, com o Confiança partindo para cima do adversário.

A primeira boa chance do jogo aconteceu logo com três minutos, quando Wallace Pernambucano roubou a bola pelo meio, partiu com liberdade, entrou na área e chutou forte, acertando a rede pelo lado de fora. Os dois times partiam para o ataque e os donos da casa conseguiam ser mais perigosos. O Vila Nova ainda com 10 minutos teve uma baixa, pois o zagueiro Vinícius Simon se lesionou em uma disputa de bola e deixou o gramado para a entrada de Arthur.

O Confiança voltou a ficar perto de abrir o placar aos 20 minutos. Wallace Pernambucano dominou na grande área, deu uma bela fita no zagueiro e bateu cruzado, mas acabou sendo parado pelo goleiro Edson, que fez uma grande defesa. Momento depois, foi a vez do atacante Leandro Kivel perder ótima oportunidade, depois de um desvio de cabeça na área, ele pegou livre e isolou. A resposta do Tigre veio com Marcelo, que avançou pela direita e bateu muito forte para grande intervenção do goleiro Everson.

Os dois times ainda tiveram outras boas condições de marcar gols e conquistar a vitória, entretanto, a falta de qualidade para finalizar passou a ficar evidente a cada chute para fora. Assim, os dois escretes não passaram de um empate, sem gols, para tristeza do torcedor que foi em bom número acompanhar o embate no estádio Batistão.