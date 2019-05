Mogi Mirim conquista primeira vitória no retorno de Rivaldo aos gramados e deixa lanterna

Nesta terça-feira (7), o Mogi Mirim conquistou sua primeira vitória na Série B 2015 ao bater o Náutico pelo placar de 2 a 1, em compromisso válido pela 11ª rodada do certame. O Timbu saiu na frente com o atacante Douglas, mas teve o lateral-esquerdo Gastón Filgueira expulso e sofreu a virada. O também atacante Serginho foi o autor dos gols do Sapão.

Com o resultado, o clube paulista vai a seis pontos e assume provisoriamente a vice-lanterna da Série B - o Ceará mede forças com o líder Botafogo mais tarde. Já o escrete pernambucano estacionou nos 21 pontos e deixou o G-4 - agora, é o quinto colocado -, tendo em vista que o Bahia derrotou o Paysandu por 2 a 0.

O embate também marcou a volta do meia Rivaldo, de 43 anos, aos gramados. Presidente do Mogi Mirim, o pernambucano não jogava há mais de um ano. O campeão mundial de 2002, ainda por cima, assumiu a braçadeira de capitão da equipe.

O Mogi volta a campo na sexta-feira (10), às 19h30, quando visita o Atlético-GO no Serra Dourada. Um dia depois, às 16h30, o Timba recebe o Santa Cruz na Arena Pernambuco, em mais uma edição do Clássico das Emoções.

Náutico sai na frente em seu único chute a gol do primeiro tempo

O Mogi Mirim comandou a partida nos minutos iniciais. Entretanto, não convertia o domínio em chances reais de gol. Os paulistas apenas rondavam a área adversária. Tinham trabalho para encontrar espaços e superar a marcação timbu.

A primeira chance clara de gol veio justamente dos pés do presidente Rivaldo. Aos 22 minutos, Geovane alçou a bola à área, e o veterano não finalizou bem.

O Náutico respondeu aos 30, e de forma muito mais eficiente. Douglas invadiu a área, passou pela defesa oponente e chutou cruzado para abrir o placar. O atacante chegava ao quinto gol na Série B.

A vantagem no marcador animou os pernambucanos, que passaram a tomar conta do campo de ataque e a ter mais posse de bola. O Mogi não se entregava, mas esbarrava na limitação técnica.

Em ritmo lento, a primeira etapa da partida terminou na contagem mínima.

Mogi Mirim pressiona, chega à virada e respira na Segundona

O início do segundo tempo se resumiu a uma pressão do Timbu. Os visitantes quase ampliaram a vantagem no marcador aos quatro minutos, com Renato, que arriscou da entrada da área e viu a bola tirar tinta da trave. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Douglas mandar a bola pela linha de fundo, após receber passe na medida de Marino.

O Náutico abdicou de atacar e chamou o Sapão para o jogo. Aos 19, Rivaldo foi puxado perto da área e sofreu falta. Na cobrança, o jogador campeão mundial com a Seleção Brasileira obrigou o goleiro Júlio César a fazer grande defesa. Três minutos depois, foi substituído.

Não demorou muito para o Alvirrubro da Rosa e Silva pagar caro pela retranca. No momento em que o relógio marcava 26 minutos, Ortigoza tocou para o atacante Serginho encher o pé e empatar a peleja.

Se um gol já era um bom motivo para o Mogi se animar, os donos da casa tiveram outro incentivo: aos 32 minutos da etapa complementar, Gastón Filgueira foi expulso. Ao lado do meia Hiltinho, que tomou o terceiro cartão amarelo, o lateral uruguaio desfalcará o Timba no clássico frente ao Santa Cruz.

A desvantagem numérica obrigou o time recifense a continuar cauteloso. E os mogianos pressionaram. Aos 36, Júlio César evitou a virada em finalização de Ortigoza.

O 2 a 1 parecia questão de tempo. E o placar foi alterado aos 42 minutos, novamente por Serginho. Ele passou por três marcadores e arriscou de fora da área. A bola desviou e encobriu Júlio César.

A surpreendente vitória ameniza o clima no Mogi Mirim, em crise dentro - não vencera nas 10 rodadas iniciais do campeonato - e fora de campo - em "guerra" com os torcedores, Rivaldo aumentou o preço dos ingressos dos jogos do time para 100 reais. Já o Náutico terá ambiente conturbado antes do clássico. Tudo que a torcida timbu não queria.