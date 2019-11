Resultado Ceará x Botafogo na Série B 2015 (0-0)

23:50 Obrigado a todos que acompanharam este jogo de arrepiar conosco. Um abraço e até a próxima!

23:49 Na próxima rodada, o Botafogo visita o Bragantino na sexta-feira (10), às 21h50. Já o Ceará recebe o Criciúma, também na sexta-feira, às 19h30.

23:48 Botafogo segue na liderança do campeonato com 24 pontos. Por outro lado, o Ceará fica na 19ª colocação com o mesmo número de pontos do lanterna Mogi Mirim, 6 pontos.

94' Fim de papo na Arena Castelão! Ceará 0 x 0 Botafogo. Resultado ruim para os donos da casa, que seguem sem vencer, e bom para o Botafogo, que segue na liderança.

92' Sensacional! Botafogo puxa o contra-ataque. Willian Arão manda para Sassá, que dribla e cruza para Arão, que na hora da finalização é travado por Roger Gaúcho. Final de jogo espetacular.

91' JEFFERSON! Rodrigo Silva recebe e chuta forte, mas o goleiro vai bem mais uma vez!

90' EM CIMA DA LINHA! Roger Gaúcho sai jogando errado, Luis Ricardo rouba, entra na área, dribla Tiago e cruza para Lulinha, que na pequena área manda pro gol, mas Victor Luis tira em cima da linha. Inacreditável!

87' Jefferson mais uma vez! Roger Gaúcho recebe na esquerda, leva para o meio e chuta forte. A bola quica antes de chegar ao gol e o goleiro botafoguense defende. Que partidaça de Jefferson!

86' Jefferson espetacular! Roger Gaúcho cruza da esquerda, Fabinho cabeceia muito bem e o capitão botafoguense faz uma defesa sensacional!

85' Roger Gaúcho e Sassá dividem e se encaram. Cartão amarelo para ambos.

84' Substituição no Botafogo: Sai Tomás, entra Lulinha.

83' Ricardinho cruza da esquerda, a bola bate em Renan Fonseca e vai para fora. Torcida do Vovô reclama que a bola pegou no braço do zagueiro botafoguense.

GOL: Anderson Aquino vira para o Santa Cruz contra o CRB: 2 a 1.

81' Fabinho finaliza de longe, mas manda para fora.

79' Rodrigo Silva cabeceia após cruzamento de Victor Luis, mas Jefferson defende.

78' Ricardinho cobra escanteio e Sandro chega de carrinho, mas manda por cima.

76' UUUUUHHH! Sandro Manoel sai jogando errado, Willian Arão rouba, aciona Sassá, que cruza e Sandro tira de carrinho, mas a bola passa com muito perigo.

75' Substituição no Botafogo: Sai Luis Henrique, entra Sassá.

74' Fabinho cruza e Jefferson tira de soco.

69' Substituição no Ceará: Sai Wescley, entra Roger Gaúcho.

68' Isolou! Ricardinho acerta belo passe para Rodrigo Silva, que rola para Wescley, que pega de primeiro, mas isola.

66' Daniel Carvalho demora à sair na substituição e toma amarelo.

65' Substituição no Botafogo: Sai Daniel Carvalho, entra Gêgê.

64' Daniel Carvalho arrisca de fora da área e a bola passa perto do gol de Tiago.

63' Substituição no Ceará: Sai Rafael Costa, entra Rodrigo Silva.

61' Após cobrança de escanteio, Luis Henrique domina e finaliza, mas pega mal e isola.

57' Tomas Bastos recebe na intermediária e arrisca, mas pega mal e manda para fora. Jogo mais equilibrado na segunda etapa.

55' Ricardinho cobra falta pela direita e Rafael Costa desvia, mas manda por cima.

53' Sandro Manoel tenta lançamento para Victor Luis, mas bola sai forte demais.

GOL: João Paulo empata para o Santa Cruz em Recife contra o CRB: 1 a 1.

50' Fabinho tenta lançamento para Ricardinho, mas bola sai forte demais.

47' Jefferson! Fabinho faz bela jogada pela direita, leva para o meio e bate colocado, mas goleiro botafoguense defende.

46' Cartão amarelo para Rodrigo Pimpão por falta em Victor Luis.

45' Começa o segundo tempo!

22:42 No intervalo, o CRB vai derrotando o Santa Cruz por 1 a 0 em Pernambuco. Gol de Zé Carlos.

22:41 Jogos já encerrados na 11ª rodada da Série B: Bahia 2x0 Paysandu, Macaé 1x1 América-MG, Mogi Mirim 2x1 Náutico, Boa Esporte 0x0 Vitória, Criciúma 1x0 Bragantino, Sampaio Corrêa 3x1 Luverdense, Atlético-GO 1x2 ABC e Oeste 1x0 Paraná.

47' Fim de papo! Ceará 0 x 0 Botafogo. Donos da casa bem melhores no primeiro tempo. Criou bem mais.

44' Jefferson! Ricardinho solta a bomba em cobrança de falta e o goleiro botafoguense defende.

43' Roger Carvalho ganha de Sandro e cabeceia para fora. Dois minutos de acréscimos.

41' Opa! Sandro Manoel recua mal para Tiago, que se vira e manda para fora.

38' Na trave! Luis Henrique recebe com muito espaço na entrada da área e colocou bonito, mas a bola foi no travessão do goleiro Tiago.

35' 35 minutos de um Ceará muito superior no jogo. Botafogo bem fechado.

30' Ricardinho arrisca de longe e a bola passa com muito perigo.

28' Que beleza! Rafael Costa recebe na direita e chuta, mas manda longe nas cadeiras superiores da Arena Castelão.

26' UUUUUUUHH! Wescley abre bem com Fabinho pela direita. O atacante cruza, Roger Carvalho desvia e quase mata Jefferson.

24' Roniery cruza, a bola desvia e Jefferson fica com a redonda. Ceará domina o primeiro tempo.

23' QUE PERIGO! Após cobrança de lateral, Rafael Costa escora e Fabinho finaliza. A bola passa raspando a trave de Jefferson.

21' Providencial! Após cobrança de escanteio, a bola sobra para Victor Luis na cabeça da grande área. O lateral se prepara finalizar, mas Rodrigo Pimpão corta na hora certa.

19' Ih, Jefferson! Goleiro botafoguense não consegue dominar na grande área e quase se complica na frente de Fabinho.

18' UUUUUH! Wescley recebe belo passe de Ricardinho, cruza, e a bola passa raspando pela cabeça de Rafael Costa.

16' Daniel Carvalho cobra falta com força, mas a bola bate na barreira.

13' TIAGO! Tomas recebe passe no 3 contra 2 e chuta de fora da área, mas goleiro do Ceará defende.

11' Ricardinho cobra falta de longa distância e manda por cima.

8' Só da Ceará! Roniery cobra lateral, zaga do Botafogo afasta para o meia da área e Ricardinho emenda de primeira, mas manda por cima.

7' Rafael Costa domina na grande área, cruza, mas a zaga afasta.

5' Willian Arão chega cometendo falta em Roniery. Boa chance para o Ceará.

No outro jogo das 21h50, Zé Carlos faz 1 a 0 para o CRB contra o Santa Cruz no Arruda.

3' UUUUUH! Ricardinho cobra escanteio e Gilvan escora, mas a bola vai para fora!

2' Ricardinho cobra falta da esquerda, Sandro sobe, mas Jefferson ganha na divida. Goleiro do clube carioca leva a pior e fica no chão.

1' Ceará começa na frente nesse início de duelo.

0' Rola a bola! Começa Ceará x Botafogo!

21:47 Curiosamente, o Ceará jogará com o uniforme 2, enquanto o Botafogo, visitante, vem com o primeiro uniforme.

21:44 Torcida dos donos da casa marcam presença, assim como a dos visitantes.

21:43 As duas equipes entram no gramado da Arena Castelão.

21:30 As duas equipes já estão nos vestiários. A bola rola em 20 minutos e você acompanha tudo com a VAVEL Brasil!

21:16 Banco do Botafogo: Renan, Alisson Brand, Camacho, Fernandes, Gegê, Lulinha, Sassá e Vinicius.

21:15 BOTAFOGO ESCALADO! Jefferson; Luis Ricardo, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Thiago Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, Tomás Bastos e Daniel Carvalho. Rodrigo Pimpão e Luis Henrique.

21:13 Jogadores do Botafogo fizeram o reconhecimento do gramado da Arena Castelão.

21:09 Banco do Ceará: Gustavo, Fernandinho, Carlão, Ricardo Conceição, Uillian Correia, Siloé, Rodrigo Silva, Vinícius e Roger Gaúcho.

21:08 CEARÁ ESCALADO! Tiago; Roniery, Sandro, Gilvan e Victor Luís; Baraka, Sandro Manoel, Ricardinho e Wescley; Fabinho e Rafael Costa.

21:04 Em alguns minutos a escalação das duas equipes deverão ser anunciadas.

20:51 O público esperado para o jogo de logo mais é de 30 a 35 mil pessoas. Ceará baixou os ingressos para 10 reais (inteira) para "atrair" seu torcedor neste importante confronto.

20:46 Junto de Ceará e Botafogo, Santa Cruz e CRB também duelam às 21h50 no Arruda.

20:44 Vale relembrar que hoje é dia de rodada completa na Série B! Em andamento: Macaé 1x0 América-MG, Mogi Mirim 0x1 Náutico, Boa Esporte 0x0 Vitória, Criciúma 1x0 Bragantino, Sampaio Corrêa 1x0 Luverdense, Atlético-GO 1x1 ABC, Oeste 0x0 Paraná e Bahia 2x0 Paysandu.

O palco do confronto é a belíssima Arena Castelão, que promete receber um bom público para este bom jogo.

Pelo lado dos cearenses, o goleiro Luís Carlos, pancada no ombro esquerdo, está fora do jogo. Já pelos cariocas, apenas o meia Diego Jardel está fora, com uma lesão muscular na coxa.

FIQUE DE OLHO Ceará x Botafogo: Rodrigo Pimpão, atacante do Botafogo. Rodrigo Pimpão é, sem dúvida, o principal destaque do Botafogo na temporada 2015. Gols e ótimas atuações fazem com que Pimpão seja a principal arma botafoguense em qualquer jogo.

FIQUE DE OLHO Ceará x Botafogo: Ricardinho, meia do Ceará. Com várias perdas no elenco, Ricardinho chama a responsabilidade e é o jogador que pode fazer a diferença para os cearenses na partida.

Uillian Correia, volante do Ceará, falou sobre a cobrança da torcida e que a equipe pretende fazer um grande jogo em casa: “É uma torcida apaixonada e paga seu ingresso e tem todo direito de cobrar. A gente não pode fugir, quando ganha ou quando perder, temos que conversar com a imprensa, com os torcedores e foi importante os diretores do Ceará baixarem o ingresso nesse momento de zona do rebaixamento. Dentro da nossa casa esperamos fazer um grande jogo”.

Mas o último confronto, juntando todas as competições, entre Ceará e Botafogo foi uma partida de arrepiar. Copa do Brasil 2014. Arena Castelão cheia. Os donos da casa estavam com a classificação na mão até o último minuto, mas André Bahia, aos 51 da segunda etapa, acertou um chutaço e classificou os cariocas.

Na história da Série B, Ceará e Botafogo só se enfrentaram uma única vez. No dia 13 de junho de 2003, os botafoguenses receberam os cearenses e foram derrotados pelo placar de 2 a 0. João Marcelo e Garrinchinha marcaram.

Na última rodada, o alvinegro carioca simplesmente massacrou o Sampaio Corrêa, vencendo por 5 a 0 no Engenhão. Thiago Carletto, Rodrigo Pimpão, duas vezes, e Luis Henrique, também duas vezes, marcaram os gols do massacre.

Por outro lado, o Botafogo é líder do campeonato com 23 pontos. Curiosamente, são sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota no campeonato, números contrários ao do rival de logo mais.

Na última rodada, o Ceará foi derrotado fora de casa pelo Luverdense por 3 a 0, em jogo que nada deu certo aos cearenses.

Os cearenses fazem um campeonato decepcionante até aqui. Em dez jogos, o Ceará tem uma vitória, dois empates e sete derrotas na competição, somando míseros cinco pontos e vice-lanterna da competição.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Dia de rodada cheia na Série B do Campeonato Brasileiro! Aqui você acompanha tudo sobre o duelo entre Ceará e Botafogo, pela 11ª rodada da competição.