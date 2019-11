Pré-jogo: Figueirense e Joinville se reencontram após polêmica final do Catarinense

Pouco mais de dois meses após a controversa decisão do título do Campeonato Catarinense, Figueirense e Joinville voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Brasileirão. Diferente do equilíbrio da decisão do estadual, que ainda não teve seu campeão homologado por problemas extra-campo, no Campeonato Brasileiro, o Figueira vai fazendo uma campanha muito superior ao rival catarinense.

Neste ano, será o sexto encontro entre Figueirense e Joinville. Nos cinco duelos pelo Catarinense, foram duas vitórias do JEC, uma do Figueira e três empates. Na final, foram dois empates por 0 a 0, que dariam o título ao time do Norte do estado, não fosse a escalação irregular de um jogador numa partida do Hexagonal Semiifinal. O processo ainda tramita na Justiça Desportiva.

Argel faz mistério e Figueira tenta manter embalo

Na última rodada, o Figueirense conseguiu uma virada importantíssima para manter-se afastado da zona de rebaixamento. A vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, foi a primeira do time fora de casa no Brasileiro. Com 15 pontos, o Figueira ocupa a 11ª posição e tem cinco de vantagem à zona de rebaixamento.

Para o duelo contra o rival estadual, o técnico Argel Fucks tem problemas principalmente para o ataque. Clayton, artilheiro da equipe no ano, está no Canadá para defender a Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos, e Elias, titular contra o Flamengo, saiu machucado durante a partida no Rio de Janeiro e também está fora. O treinador do Figueirense comandou treinamentos com portões fechados e deixou dúvidas sobre o companheiro de Thiago Santana no ataque alvinegro.

"Pode jogar o Dudu, o Marcão ou o Everaldo. Ainda não definimos, pode ser que a gente mude a forma de jogar. A gente vai deixar como a gente sempre deixa, para uma hora antes da partida. Vamos ser uma equipe guerreira. É jogo duro, é clássico, jogo complicado que temos de estar muito atentos para fazer uma grande partida", despistou.

Dentro de casa, o Figueirense ainda não perdeu em 2015 em 19 jogos. No Brasileiro, em cinco jogos, foram três vitórias (Cruzeiro, Palmeiras e Goiás) e dois empates (Vasco e Internacional).

Também com mistério, Joinville busca recuperação imediata

O empate fora de casa com o Coritiba por 0 a 0 na última rodada poderia ser considerado um bom resultado, se o Joinville não estivesse em uma situação tão complicada. Com apenas cinco pontos conquistados após 11 rodadas, o lanterna do Brasileiro busca em Florianópolis, pontos para não se afastar ainda mais da saída do Z-4.

Em relação a partida contra o Coxa, o técnico Adilson Batista terá uma ausência certa: o zagueiro Guti, suspenso, não enfrenta seu ex-clube. Para sua vaga, Adilson não confirmou o substituto: Dankler, Danrlei e Rafael Donato lutam por uma vaga. Outras alterações devem acontecer no meio-campo (Naldo no lugar de Willian Popp) e no ataque, onde Kempes deve reassumir o posto de Niltinho.

Se comparada com a escalação do jogo final do Catarinense, é possível entender a queda de rendimento do Joinville. Dos 11 titulares na partida no dia 3 de julho, apenas Naldo e Kempes devem sair como titulares na partida desta quarta-feira (8). O treinador na época era Hemerson Maria.

Um retorno importante será do meia Marcelo Costa, disponível pela primeira vez sob o comando de Adilson Batista. O treinador elogiou a qualidade e a importância do retorno do jogador.

"Ele é um jogador que dispensa comentários. Enfrentei várias vezes, quem sabe até atleta (risos), estou brincando. Ele é experiente, tarimbado, acostumado a grandes jogos e decisões. Pode exercer a função de armação no meio. É um ganho que temos, e é evidente que tem que ter cuidado, principalmente no aspecto físico. Olho o todo no jogo. Vejo com bons olhos a presença dele na viagem", disse.

Além de Marcelo Costa, o lateral-esquerdo Rogério e o meio-campista Gustavo Sauer também estão aptos após recuperação clínica, mas não estão confirmados na relação dos jogadores que viajam à capital catarinense.