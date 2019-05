Na busca pelo G4, Palmeiras recebe Avaí visando quarta vitória seguida

PARTIDA VÁLIDA PELA 12ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO A SER DISPUTADA NO ALLIANZ PARQUE, EM SÃO PAULO, ÀS 21H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DA QUARTA-FEIRA (07).

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 12ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO A SER DISPUTADA NO ALLIANZ PARQUE, EM SÃO PAULO, ÀS 21H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DA QUARTA-FEIRA (07).

O Palmeiras finalmente embalou no Campeonato Brasileiro e agora quer a quarta vitória consecutiva para encostar de vez nos líderes da competição. Para isso, a equipe alviverde terá que passar pelo Avaí, nesta quarta-feira (08), às 21h (horário de Brasília), em um Allianz Parque que promete estar cheio para a disputa válida pela 12ª rodada do torneio.

O Verdão atualmente ocupa o sétimo lugar com 18 pontos, três a menos que o quarto colocado que hoje ganharia uma vaga na Pré-Libertadore. Além disso, tem a melhor defesa com apenas oito gols levados. No início da semana, o clube conquistou três pontos importantíssimos em Cuiabá ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0 com dois gols do atacante Dudu.

Já o Avaí mostrou bom futebol jogando diante de seus torcedores contra o Sport e vencia a partida até os 45 minutos do segundo tempo, quando o juiz assinalou um pênalti para os visitantes. André convertou e empatou, tirando a chance de mais uma vitória para os catarinenses. Com o resultado, o Leão estacionou na 13ª colocação com 13 pontos conquistados.

No histórico de confrontos entre os dois adversários, ampla vantagem para os paulistas. Até o momento foram disputados 12 partidas com nove vitórias do Alviverde contra apenas uma dos avaianos, além de dois empates. No último encontro, triunfo verde e branco por 1 a 0 no Pacaembu, ainda em agosto do ano passado. As redes balançaram após bom chute do argentino Pablo Mouche de fora da área.

Robinho sente e é poupado no Verdão

O técnico Marcelo Oliveira conseguiu um fato raro este ano no Palmeiras: repetir a escalação por três vezes seguidas. E a atitude deu resultado, foram três importantes vitórias que ajudaram a equipe a subir no Brasileirão. Entretanto, para o confronto com o Leão, Robinho sentiu um desconforto muscular e não vai para o jogo. O treinador explicou a situação.

"A gente vai observando o time, fazendo pontualmente modificações. Temos uma preocupaçãozinha com o Robinho, que sentiu um desconforto no músculo. O tempo de recuperação para o próximo jogo é menor, pode nos levar a fazer uma ou outra alteração", revelou.

Para o lugar do camisa 27, o comandante deve escalar Zé Roberto, que vinha sendo titular, já Cleiton Xavier corre por fora na busca de uma vaga entre os 11 iniciais. Já para o ataque, mesmo sendo muito ovacionado pela torcida quando tem entrado no decorrer das partidas, Cristaldo continuará no banco. O camisa 9 é o artilheiro do Verdão no ano com 11 gols.

A novidade entre os relacionados fica por conta do zagueiro Leandro Almeida, recém contratado. Quem apareceu para treinar, mas está cada vez mais longe do time de Palestra Itália, é Valdivia. O chileno se reapresentou após a conquista da Copa América, mas o jogador apenas correu ao redor do gramado.

William pensa grande e quer Sul-Americana ou Libertadores

O atacante William não quer sua equipe pensando pequeno no Campeonato Brasileiro. A prova disso foi a boa partida contra um dos líderes da competição, o Sport. O matador comentou em entrevista coletiva na última segunda-feira (06) que camisa não ganha mais jogo no Brasil e que se o elenco colocar em mente que pode vencer os grande clubes, vai triunfar.

"Eu creio que é preciso ter seu pensamento em coisas grandes. Se você ficar pensando que a gente vai brigar para não cair é ruim. Vamos pensar que a gente vai brigar por uma Libertadores ou Sul-Americana, lá em cima. Esse pensamento tem que passar por todos aqui", afirmou.

Para buscar ao menos um ponto fora de casa, o Avaí terá a volta de seus zagueiros titulares, Antonio Carlos e Emerson. Um desfalque certo para a disputa é o volante Eduardo Neto que foi expulso na última rodada. Para o seu lugar o técnico Gilson Kleina escalará Claudinei, que vem se destacando nos treinamentos, segundo o próprio comandante.

Sem Marquinhos, ainda em recuperação e que deve voltar apenas em agosto, o treinador deve manter o volante Tinga, que foi muito elogiado contra os pernambucanos, principalmente por ter criado algumas boas jogadas mesmo sem atuar na função de armação no meio de campo.