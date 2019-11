Um ano do 7 a 1: os jogadores esquecidos que podem ajudar a reverter a imagem do Brasil

Muito se fala sobre a geração atual dos jogadores brasileiros. Grandes são os questionamentos e os argumentos dizendo que a “a atual safra de atletas é uma das mais fracas da história”. Contudo, existem vários que passaram pelo selecionado verde e amarelo e não receberam uma nova oportunidade, mesmo atuando em bom nível nos seus respectivos clubes, ou sequer foram convocados.

Diante desta ingrata lembrança de um ano da maior derrota da história da Seleção Brasileira, a Vavel Brasil mostra alguns jogadores que poderiam ser convocados ou não foram utilizados naquela época e que, hoje em dia, estão esquecidos pelo técnico Dunga. Atletas que podem adicionar qualidade e ajudar na reconstrução da boa imagem do selecionado verde e amarelo.

Victor

O paredão do Atlético-MG foi um dos que estavam presentes no grupo do fatídico 7 a 1. Contudo, o arqueiro não foi utilizado pelo técnico Felipão e vem sendo preterido por Dunga. Sem dúvidas, Victor tem um potencial indiscutível para assumir o posto de goleiro verde e amarelo, que vem sendo contestado após a participação do Jefferson na Copa América e, também, por conta do mesmo defender uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar com 32 anos, o goleiro tem condições de seguir atuando em bom nível com a camisa 1 do Brasil. A regularidade do arqueiro no seu clube, o Atlético-MG, é que impressiona. Só nesta temporada já defendeu as cores do clube mineiro em mais de 30 embates. Uma das características mais marcantes de Victor é as penalidades, onde ele é especialista e já deu muitas felicidades ao torcedor do Galo.

Lucas Silva

O volante Lucas Silva ainda é jovem, mas já deveria ter recebido mais oportunidades. Com 22 anos e atuando no Real Madrid, que deve emprestá-lo para outro clube nesta temporada para o mesmo adquirir mais experiência, assim como aconteceu com o brasileiro Casemiro, o jogador iniciou sua carreira no bicampeão Cruzeiro.

Lucas Silva deixou a Raposa mineira para clube espanhol no início deste ano. Na ocasião, os merengues pagaram 14 milhões de euros (cerca de R$ 49 milhões) para contar com o futebol do atleta. É bastante provável que o jogador não demore muito para aparecer nas convocações do técnico Dunga.

Anderson Talisca

Anderson Talisca é uma das promessas para o futuro do futebol brasileiro. Revelado pelo Bahia, o jogado está no Benfica e ganhou sua primeira oportunidade de atuar pelo selecionado canarinho no final do ano passado, quando Dunga já estava no comando técnico da Seleção Brasileira. O meio-campista, no entanto, ficou esquecido nas últimas listas do comandante e não esteve presente no grupo que disputou a Copa América.

Assim como Lucas Silva, Talisca é jovem e provavelmente deve ganhar chances de atuar pelo Brasil em competições oficiais. Isso deve ocorrer, principalmente, se ele continuar fazendo partidas destacáveis no futebol europeu.

Lucas Moura

Este pode ser considerado um dos mais injustiçados da Seleção Brasileira. Primeiramente, Lucas surgiu como grande promessa para o futebol brasileiro no São Paulo. Ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso (que também não vingou e está longe de seu melhor futebol) colocava um ar de esperança nos brasileiros após a fraca participação na Copa do Mundo de 2010. Mas desde o fim da Copa das Confederações que vem sendo esquecido nas convocações.

Atuando em bom nível no PSG, da França, o jogador merece uma nova oportunidade de mostrar seu futebol pela Seleção Brasileira. Entretanto, espera-se que quando essa chance chegar seja com menos cobrança do que anteriormente, quando o meia-atacante era bastante elogiado e cobrando ao menos tempo pelos torcedores.

Raffael

Raffael é desconhecido pelos amantes do futebol brasileiro, pois não teve uma oportunidade de atuar em equipes profissionais, passando apenas pelas categorias de base de Juventus, de São Paulo. No futebol europeu há um bom tempo, o jogador já deveria ter ganhando uma oportunidade na Seleção Brasileira, pois vem atuando de maneira destacável no forte e competitivo futebol da Alemanha.

O que pode pesar contra o meio-campista do Borussia Mönchengladbach é a idade, afinal, o meia já chegou nos 30 anos, mas isso não é empecilho para utilizá-lo a curto prazo e contar com mais um jogador experiente no elenco para ajudar na formação de alguns atletas.

Diego Ribas

Diego surgiu como uma das grandes promessas do futebol nacional. Um dos integrantes e protagonista dos “meninos da Vila” ao lado de Robinho, o meia-atacante encantou o Brasil com seu bom futebol, mas não conseguiu se firmar com a camisa do selecionado verde amarelo. Depois de algumas chances, caiu no esquecimento e sequer é citado antes das prováveis convocações. Mesmo assim, o jogador mantém boas atuações no futebol europeu e, com a experiência que adquiriu lá poderia ser fundamental para ajudar no crescimento de outros atletas.

Assim como Raffael, Diego Ribas tem contra ele o peso da idade. Os 30 anos, provavelmente, deixaria ele fora da Copa do Mundo de 2018, mas a princípio teria serventia na ajuda pela recuperação da arranhada imagem da Seleção Brasileira.