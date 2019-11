Resultado Atlético-MG x Sport no Brasileirão 2015 (2-1)

00:10 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (08). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

00:00 O Estádio do Mineirão recebeu o belo público de 50.684, gerando uma renda de R$ 1.671.325,00.

23:55 Com o resultado desta noite, o Atlético-MG assume a liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. Já o Sport continua na terceira colocação, com 23 pontos.

49’ Fim de jogo! O Atlético-MG acaba com a invencibilidade do Sport e ganha o jogo por 2 a 1.

48’ Amarelo! Neto Moura recebe cartão por conta de reclamação.

46’ Uuuhhh! Diego Souza desvia um cruzamento de Samuel Xavier e Marlone cabeceia muito perto do gol. Quase o Leão empata o jogo.

45’ Quatro minutos de acréscimos neste segundo tempo.

44’ Uuuhhh! Guilherme acerta belo passe de cabeça, Carlos entra livre na área e tenta servir o atacante, mas o zagueiro leonino manda para escanteio.

44’ Marlone recebe na esquerda e tenta acerta um chute de fora da área, mas acaba jogando para longe da meta.

42’ Cárdenas lança a bola para Carlos, que cabeceia e assusta o goleiro Danilo Fernandes.

40’ Amarelo! Carlos César faz falta em Mike e recebe cartão.

39’ Última modificação no Sport: Sai: Wendel. Entra: Mike.

34’ Diego Souza cobra falta e manda para fora.

33’ Amarelo! Jamerson segura Diego Souza sem bola na entrada da área e recebe cartão amarelo.

30’ Modificações no Atlético-MG: Saem: Giovanni Augusto e Maicosuel. Entram: Guilherme e Cárdenas.

29’ Técnico Levi Culpi conversa com Guilherme e Cárdenas.

28’ Marlone avança pela direita e faz cruzamento para Wallace, mas Jamerson manda para escanteio.

27’ Maikon Leite, vale ressaltar, deixou o campo lesionado.

26’ Modificação no Sport: Sai: Maikon leite. Entra: Neto Moura.

25’ Victor! Rithely acerta um lindo passe pelo meio, Maikon Leite entra na área, chuta forte e Victor faz boa defesa.

23’ Renê recebe de Marlone e tenta cruzar na área, mas chute sai muito forte para tranquilidade da defesa alvinegra.

22’ Alteração no Sport: Sai: Samuel. Entra: Wallace.

21’ Maicosuel avança pela esquerda de ataque e tenta cruzar rasteiro para Lucas Pratto, mas Matheus Ferraz manda para escanteio.

19’ Alteração no Atlético-MG: Sai: Thiago Ribeiro. Entra: Carlos.

15’ Danilo! Lucas Pratto recebe pela esquerda com liberdade em contra-ataque, encontra espaço e finaliza forte para mais uma boa defesa de Danilo Fernandes.

13’ Danilo! Lucas Pratto recebe lindo passe, entra na área e chuta cruzado para boa defesa do goleiro rubro-negro.

11’ Maikon Leite recebe de Renê, é puxado por Douglas Santos, mas segue jogando e chuta para longe do gol.

8’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Giovanni Augusto acerta um lindo chute de fora da área e marca um golaço no Mineirão para delírio da torcida alvinegra.

6’ Danilo! Leandro Donizete acerta um lindo chute de fora da área e o goleiro leonino faz uma grande defesa evitando o segundo gol do Galo.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Matheus Ferraz aproveita um cruzamento em cobrança de falta de Diego Souza e, de cabeça, manda para o fundo do gol. Festa leonina.

1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Thiago Ribeiro manda para Maicosuel, que recebe pela direita e cruza rasteiro para Lucas Pratto fuzilar a rede leonina. O Galo abre o placar.

0’ Começa o segundo tempo!

23:01 Equipes não sofreram alterações para o segundo tempo.

23:00 Atlético-MG e Sport estão de volta para a segunda etapa.

22:50 Maikon Leite, atacante do Sport: "Falta acertar o último passe. Jogamos bem e conseguimos controlar a bola. Agora, nós vamos conversar e tentar ajustar isso no segundo tempo."

22:49 Thiago Ribeiro, atacante do Atlético-MG: “Sempre fecho na linha dessa bola. Não sei se estava impedido. Mas temos que melhorar o passe. Precisamos ter mais tranquilidade no segundo tempo”.

47’ Fim de primeiro tempo! Atlético-MG e Sport ficam no empate sem gols.

46’ Não valeu! Escanteio é cobrado, Lucas Pratto desvia de cabeça e Thiago Ribeiro, em posição irregular, manda para o fundo das redes, mas lance é impugnado.

45’ Dois minutos de acréscimos neste primeiro tempo!

43’ Danilo! Maicosuel acerta lindo passe e deixa Lucas Pratto em condições de sair na cara do gol, mas Danilo Fernandes sai muito bem e afasta o perigo.

40’ Amarelo! Rithely faz falta no meio-campo, fica questionando a marcação árbitro e recebe cartão amarelo por reclamação.

39’ Rithely recebe de Diego Souza, tenta lançar na área, mas acaba errando e a bola vai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta.

38’ Sport pressiona a saída de bola do Galo e Douglas Santos manda para a lateral.

35’ Que perigo! Samuel recebe na entrada da área e aciona Maikon Leite, que tenta encontrar ângulo para finalizar e a defesa do Galo manda para escanteio.

32’ Diego Souza avança pelo meio, é derrubado, mas Renê pega a sequência do lance na linha de fundo e cruza para Maikon Leite chutar forte na marcação.

31’ Douglas Santos vai pela esquerda, faz cruzamento rasteiro e o zagueiro Durval afasta o perigo.

30’ Samuel tenta arrancar pelo meio, acaba sendo derrubado por Jamerson, mas árbitro não marca a falta.

27’ Maicosuel recebe bola na entrada da área, após erro defensivo rubro-negro, mas chuta fraco e não assusta os leoninos.

23’ Carlos recebe de Maicosuel, faz cruzamento buscando os atacantes e Danilo Fernandes segura bem.

20’ Renê! Rafael Carioca faz boa jogada pelo meio e acerta um lindo passe buscando Thiago Ribeiro, mas o lateral-esquerdo rubro-negro afasta muito bem.

20’ Jogo continua sem grandes oportunidades e com o Galo tendo a posse da bola.

16’ Carlos César é acionado na direita, avança e tenta fazer cruzamento, mas defesa rubro-negra manda para escanteio.

14’ Atlético-MG trabalha a bola no meio-campo, mas marcação do Sport é boa e não possibilita facilidade aos donos da casa.

11’ Atlético-MG começa a ficar mais com a posse da bola e encontra espaços pelos lados do campo, mas ainda não obrigou Danilo Fernandes a fazer grande defesa.

9’ Giovanni Augusto faz bom cruzamento pela esquerda e Lucas Pratto cabeceia para fora.

8’ Bola é lançada para Lucas Pratto, zaga do Sport falha, mas Danilo Fernandes sai bem do gol e faz a defesa.

8’ Marlone tenta passar no meio da marcação, um desvio acontece e Victor evita que aconteça um escanteio.

7’ Leonardo Silva tenta inverter a jogada e acionar Douglas Santos, mas erra e o Leão ganha lateral.

5’ Que Perigo! Samuel faz boa jogada pela esquerda da área, e manda para Maikon Leite na entrada da pequena área, mas Douglas Santos chega no momento certo e manda para escanteio.

4’ Jogo começa com equipes se estudando bastante e tentando encontrar espaços para chegar com perigo.

2’ Impedido! Leandro Donizete acerta lindo passe pelo meio e deixa Lucas Pratto em boas condições, mas o jogador estava em posição irregular.

2’ Atletas do Galo tocam a bola no campo de defesa buscando espaços para acionar o ataque.

0’ Maikon Leite recebe pela direita e chuta forte para fora. Leão é quem chega primeiro.

0’ Começou! Bola rolando para o confronto entre Atlético-MG e Sport.

21:56 Tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes no estádio do Mineirão, que está completamente lotado.

21:53 Finalizado a execução do hino nacional no Mineirão.

21:52 Hino nacional sendo executado neste momento no estádio do Mineirão.

21:51 Atlético-MG e Sport estão no gramado do estádio Mineirão. Leão jogará todo de laranja, enquanto o Galo vem com o seu tradicional uniforme.

21:46 Jogadores do Sport fizeram o trabalho de aquecimento nos vestiários do estádio do Mineirão.

21:44 Agora, é o momento da finalização do aquecimento dos goleiros do Atlético-MG, que também vão fazer os últimos preparativos nos vestiários.

21:42 Neste momento, termina o aquecimento dos goleiros do Sport. Danilo Fernandes e Luiz Carlos vão para os vestiários para voltar, dentro de instantes, com o restante do time rubro-negro.

21:40 Torcida do Atlético-MG já canta forte no estádio do Mineirão. Expectativa vai aumentando com o aproximar da hora.

21:35 Alguns torcedores do Sport ocupam o lugar destinados para os adeptos do clube.

21:30 Torcedores do Atlético-MG já estão ocupando as cadeiras do Mineirão em grande número. Estádio deve receber um grande público nesta noite.

21:25 Ótimo resultado! Torcedores do Atlético-MG e Sport comemoram, pois podem assumir a liderança isolada da Série A nesta noite, pois a Chapecoense venceu o confronto com o Grêmio pelo placar mínimo.

21:20 Torcida do Atlético-MG ainda não lota o estádio, mas faz um grande barulho e uma bela festa. Goleiros do Sport foram bastante vaiados quando entraram no gramado.

21:16 Os goleiro do Atlético-MG também estão no gramado. Victor, Giovanni e Uilson fazem o trabalho de aquecimento.

21:15 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Luiz Carlos) estão no gramado para o aquecimento.

21:08 Pelo lado do Sport, os jogadores que vão ficar no banco de reservas são os seguintes: Luiz Carlos, Ronaldo, Danilo, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Rodrigo Mancha, Matheus Galdezani, Mike e Wallace.

21:06 O técnico Levi Culpi terá os demais jogadores à disposição no banco de reservas: Giovanni, Uilson; Carlos, Edcarlos, Pedro Botelho, Guilherme, Cárdenas, Danilo Pires, Tiago e Josué.

21:04 O Atlético-MG também está definido e vem buscar a manutenção da liderança com a seguinte formação: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augustto e Maicosuel; Thiago Ribeiro e Lucas Pratto

21:02 Com Samuel atuando na vaga de André, o Sport entrará em campo da seguinte maneira: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza e Marlone; Maikon Leite e Samuel.

21:00 Atenção torcedor do Leão! O Sport está definido para o confronto de logo mais.

20:50 Nos vestiários do estádio do Mineirão, jogadores do Sport acompanham os jogos das 19h30 da Série A. Até o momento, um jogo vai sendo favorável para leoninos e atleticanos, pois o Grêmio está empatando em 0 a 0 com a Chapecoense.

20:40 As duas equipes já estão nas dependências do estádio do Mineirão. Duelo deve ter casa cheia. Vale a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Torcedores já estão chegando em bom número.

Há um ano este mesmo estádio do Mineirão era o palco de um dos momentos mais tristes do futebol brasileiro, pois a Seleção Brasileira acabou sofrendo a maior derrota da história do futebol, quando saiu de campo sendo massacrada por 7 a 1 pela Alemanha.

Atenção torcedor de Galo e Leão! O apito nesta noite de quarta-feira (08) estará nas mãos de Elmo Alves Resende Cunha. O mesmo é natural do estado de Goiás e pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele será auxiliado pelos conterrâneos Fabrício Vilarinho da Silva e Jesmar Benedito Miranda de Paula.

Neste confronto um grande feito pode ser quebrado pelo Atlético-MG, pois o Sport vem sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro desde a reta final da última temporada. Neste ano, os leoninos venceram todos os confrontos em casa e empataram os duelo fora de seus domínios.

Mineirão deve receber um ótimo público nesta noite. Até o momento, já foi comercializada, praticamente, quase toda carga de ingresso. Na tarde desta quarta-feira (08), restavam apenas 6 mil bilhetes para os torcedores.

O Atlético-MG pode assumir liderança isolada da competição nesta noite. Para isso, precisa vencer o Leão da Ilha do Retiro e torcer pode um tropeço do Grêmio, que joga um pouco mais cedo diante da Chapecoense, na Arena Condá.

O estádio do Mineirão será o palco da partida entre Atlético-MG x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

O meia-atacante Diego Souza analisa a equipe do Atlético-MG e destaca algumas diferenças entre as equipes. De acordo com o jogador leonino, os atleticanos são um pouco desorganizados no momento que estão partindo para o ataque e, com isso, deixam espaços para os adversários contra-atacar. “Temos diferenças. A equipe do Atlético-MG tem a sua organização, mas na hora que estão atacando, são um pouco desorganizados. Os jogadores deles possuem liberdade para se movimentar e se movimentam muito. Os laterais chegam com muita frequência e os meias costumam trocar com os atacantes. Às vezes, eles jogam com um volante. Eles sempre procuram o espaço para surpreender”.

O confronto toma ares de decisão, pois são duas equipes que estão coladas na tabela. O atacante Thiago Ribeiro admite a necessidade da vitória ante o Sport, mas destaca que não se trata de uma decisão. “É um jogo importante. Claro que encaramos como um jogo decisivo, como de fato é, mas não é a decisão do campeonato. É um confronto direto e quem quer ser campeão tem que vencer, ainda mais em casa, então, a gente espera conquistar a vitória, mas sabendo que o jogo não vai ser determinante para o campeonato”.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Sport: Thiago Ribeiro, atacante do Atlético-MG, vem sendo um dos grandes destaques da equipe alvinegra na Série A. Com bastante qualidade, o atacante tem marcado vários gols e é um dos responsáveis pelo Galo ocupar a ponta da tabela.

FIQUE DE OLHO Atlético-MG x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é um dos pilares do bom time rubro-negro. Com qualidade inquestionável, Diego Souza tentará ajudar os pernambucanos nesta busca por mais três pontos na competição, que poderá deixar o Leão mais uma rodada na liderança da competição.

O Mineirão certamente estará lotado neste confronto, mas isso, de acordo com o lateral-direito Samuel Xavier, não vai atrapalhar o rendimento dos jogadores rubro-negros durante o embate. “A nossa equipe é experiente e a torcida não vai nos atrapalhar. Já jogamos muitas vezes com o estádio lotado e sabemos que a torcida não pega na bola, disse o lateral-direito Samuel Xavier”.

O volante Leandro Donizete comemorou a liderança conquistada na última rodada, contudo, o jogador atleticano sabe que os adversários vão entrar com bastante vontade de desbancar o Galo. “Temos que ter os pés no chão e continuar trabalhando bastante, sempre focados nos jogos. Temos que pensar jogo a jogo. Com certeza vão vir para cima da gente. Não é fácil ser líder. Agora é pensar no Sport, que é um adversário difícil. Vamos pegar esta ponta de vez”.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético-MG x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!