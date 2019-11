Resultado de Chapecoense x Grêmio no Brasileirão 2015 (1-0)

Ficamos por aqui. Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor do Brasileirão, de outras competições e outras modalidades. Uma boa noite e ótima quinta-feira a você. Até a próxima!



Chapecoense derruba a boa sequência do Grêmio e segue firme em jogos na Arena Condá, chegando aos 19 pontos. São 5 vitórias da Chape e apenas uma derrota em seus domínios. Já o Tricolor permanece no G-4, com 23, mas pode ficar distante da liderança em até três pontos.



FIM DE JOGO! Chapecoense 1 x 0 Grêmio!



46' Braian Rodríguez desarmado, segue o jogo.



44' Vamos aos 49 minutos.



43' Estranhamento entre Rafael Lima e Mamute. Amarelo para Vanderson, da Chape.



43' PRA FOOOORA! Galhardo conclui e manda na rede, mas pelo lado de fora.



40' Douglas cruza e Danilo agarra.



39' Impedimento de Braian Rodríguez.



37' De novo de fora da área: Tiago Luis arriscou e a bola saiu novamente.



36' Bruno Silva tenta de longe e manda pra fora.



Entra Braian Rodríguez, sai Edinho.



35' Grêmio para o tudo ou nada com o 1 a 0 contra no placar.



Entra Fernandinho, sai Pedro Rocha.



Bruno Rangel cabeceou firme, sozinho, em levantamento de Cléber Santana. 1 a 0 para a Chape.



31' GOOOOOOOL DA CHAPECOENSEEEEE! BRUNO RANGEL!



31' Falta de Maicon sobre Maranhão. Entrou bem o jogador da Chape.



29' Primeira tentativa de Mamute e só ganhou lateral.



Sai Luan, entra Yuri Mamute.



28' Yuri Mamute vem no Grêmio. Primeira troca de Roger.



26' GROHE! Maranhão arriscou de longe e o goleiro gremista pegou após o quique na grama.



22' Tiago Luis no lugar de Camilo. Maranhão no lugar de Hyoran. Trocas da Chapecoense.



22' PRA FORA! Edinho recupera bola e Giuliano manda pela linha de fundo.



21' Maranhão e Tiago Luis vão entrar na Chape.



18' Falta boa para o Grêmio. Elicarlos parou Luan.



17' Hyoran escutou Raul Seixas, tentou outra vez e jogou pra fora.



15' Apodi cabeceia pra escanteio em cruzamento de Galhardo.



13' Hyoran se desvencilha de Galhardo, arrisca e Grohe pega.



13' Pedro Rocha dá dois dribles e arrisca direto pra fora.



12' Falta sobre Galhardo em favor do Grêmio.



7' MARCELO GROHE! Salvou o goleiro gremista após grande jogada de Cléber Santana. Apodi bateu forte e o gremista fez milagre!



6' São oito faltas no jogo. Quatro no primeiro tempo e quatro no segundo. Curioso fato.



4' Bruno Silva tenta o cruzamento e manda direto pra fora.



2' Camilo comete falta em Galhardo. Falta de ataque.



1' Marcelo Oliveira se atrapalha e faz falta em Bruno Rangel.



Primeiro tempo teve apenas quatro faltas marcadas e o cartão amarelo para Pedro Rocha.



0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Chapecoense 0x0 Grêmio!



Equipes sem trocas no intervalo.





Grêmio vai para o intervalo na liderança, mas só irá permanecer nessa condição se vencer a Chapecoense. Atlético-MG e Sport se enfrentam e um dos clubes ultrapassará o Grêmio se permanecer o empate em Chapecó.



"A gente tá criando, tá chegando lá. É ter um pouquinho mais de calma na hora de finalizar", Maicon, capitão do Grêmio nesta noite.





45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense 0x0 Grêmio



43' Impedimento marcado de Galhardo ao receber passe de Maicon. Condição era legal.



41' Jogo parelho na etapa inicial, mas o Grêmio perdeu as melhores chances ao acertar a trave.



38' Primeiro, Pedro Rocha, na pequena área, tira do goleiro e acerta o poste. Na sequência, Marcelo Oliveira carimbou o travessão com o goleiro adiantado.



38' NA TRAVE! DUAS VEZES! A BOLA DO GRÊMIO NÃO ENTRA!



37' Falta de ataque de Bruno Rangel sobre o goleiro Marcelo Grohe.



36' Escanteio para o Grêmio. Luan e Pedro Rocha tabelaram e Elicarlos cortou.



34' Pedro Rocha flagrado em impedimento.



33' Cruzamento procurando Bruno Rangel e Marcelo Grohe chegou antes para fazer a defesa.



32' Hyoran tenta mais uma vez e manda direto pra fora, longe da meta.



30' UUUUUUUUH! Chegada rápida da Chape e Hyoran não consegue o gol. Tem escanteio ainda para o alviverde.



29' Sai do gol Marcelo Grohe e fica com a bola.



28' Geromel coloca para escanteio. É em favor da Chape.



27' Apodi finalizou pra fora. Tiro de meta para Grohe.



26' Cartão amarelo para Pedro Rocha. Derrubou Apodi.



25' Dois escanteios consecutivos e Douglas cobrou mal.



24' ESPALMA DANILO! Pancada de Giuliano da intermediária e o goleiro dos catarinenses botou pra escanteio.



22' PRA FORA! Bola de pé em pé, Luan tocou para Giuliano, que finalizou mal. Tiro de meta.



21' Contra-ataque da Chapecoense e Marcelo Oliveira afasta.



19' Campo muito pesado pela chuva que rondou Chapecó nesta quarta-feira.



18' Douglas tenta a cabeçada e Danilo consegue chegar antes para defender.



15' MARCELO GROHE! Apodi sobe pela ponta direita, avança, chuta forte e Grohe agarra em dois tempos!



12' Troca de passes gremistas e Danilo abandona a meta para segurar pela Chape.



10' PRA FORA! Pedro Rocha pega a sobra do segundo escanteio consecutivo e a bola faz cóscegas na trave.



10' Resposta tricolor. Escanteio ao Grêmio. Douglas cobra.



8' Erazo afasta para escanteio. Favorece à Chapecoense.



7' Bruno Rangel cabeceia e Grohe segura firme pelo Grêmio.



4' Pedro Rocha chuta e a bola passa longe. Tiro de meta para o goleiro Danilo, da Chape.



3' UUUUUUH! Cabeçada de Rangel, Marcelo Oliveira tirou pelo Grêmio.



2' Luan cai no gramado, pede falta e não leva. Segue o jogo!



1' Cruzamento feito pela Chape e Erazo afasta de cabeça pelo Grêmio.



0' COMEÇA O JOGO! Chapecoense 0x0 Grêmio.





Vai rolar a bola: Chapecoense x Grêmio, 12ª rodada do Brasileirão!



Times em campo. Grêmio com o 3º uniforme. Chapecoense de camisa branca com listras verdes.



"Por enquanto, só boatos", destaca Rhodolfo, a respeito das propostas de equipes turcas por ele. Lembrando que o capitão está fora da partida.



Já são mais de 10.400 torcedores em Chapecó. Chuva atrapalha a aparição do público no oeste catarinense.



Capitão do Grêmio será Maicon, na ausência de Rhodolfo.





GRÊMIO ESCALADO: Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano e Douglas; Luan e Pedro Rocha.



CHAPECOENSE ESCALADA: Danilo, Apodi, Rafael Lima e Dener; Bruno Silva, Elicarlos, Camilo e Cleber Santana; Bruno Rangel e Hyoran.



Pouco mais de meia hora para iniciar a partida Chapecoense x Grêmio. Você confere tudo pela VAVEL Brasil.



Equatoriano Erazo deve ser o substituto do capitão gremista.



Atenção: Rhodolfo fora da partida pelas dores que sentiu na panturrilha. Roger com problemas sem a presença de seu principal zagueiro e capitão.



Promoção: Os sócios adimplentes da Chapecoense estão concorrendo a um kit com produtos oficiais em todos os jogos em casa. O clube divulga os resultados em sua página oficial.



Tricolor gaúcho deixa o hotel rumo à Arena Condá. Torcedores gritam "Fica, Rhodolfo!", em razão das propostas que tem sido feitas para tirar o zagueiro e capitão do Grêmio.



O Grêmio recebeu reforços nos últimos dias. O meia Maxi Rodríguez teve seu nome regularizado no BID da CBF, mas ainda não sente-se 100% e não viajou a Chapecó. Fernandinho, atacante que volta de empréstimo do Verona, já treinou e está com a equipe. Cara nova é a presença de William Schuster, meia que atuou no Gauchão pelo Novo Hamburgo. Técnico Roger fez o convite e ele veio.



Rhodolfo sentiu a panturrilha agora há pouco, preocupando a comissão técnica do Grêmio. Defensor fará testes no aquecimento para saber se vai para o jogo contra a Chapecoense.



A Arena Condá teve uma remodelação em 2008. A primeira partida da nova casa da Chapecoense foi contra o Brusque, pelo campeonato catarinense, em 2009. A Chape passou por cima: 4 a 1. A capacidade do estádio alviverde é de 22 mil torcedores.





No momento, Chapecoense é 9ª, com 16 pontos. Grêmio divide a liderança com Atlético-MG e Sport. O Galo é líder no saldo e o Tricolor é 2º, ambos com 23 pontos.



Já o Grêmio vem embalado em uma sequência de cinco triunfos consecutivos. O último foi sobre o Santos, na Vila Belmiro. Placar de 3 a 1 conquistado no último domingo.



Na última rodada, a Chapecoense venceu o Vasco na própria Arena Condá, por 1 a 0. Foi a quarta vitória conquistada em seus domínios neste Brasileirão.



Chapecoense e Grêmio já se enfrentaram 11 vezes. São 7 vitórias gremistas, 3 da Chapecoense e apenas um empate.



O estádio Arena Condá será o palco da partida entre Chapecoense x Grêmio, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Chapecoense x Grêmio: Bruno Rangel. O atacante de 33 anos é esperança de gols no ataque da equipe catarinense. Rangel tem passagem por clubes como Paysandu e Guarani, mas veio a se destacar mesmo com a camisa da Chapecoense. Em sua terceira temporada no oeste do estado do sul, são mais de 40 gols com o clube da Arena Condá. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Chapecoense x Grêmio: Luan. Ele tem sido o diferencial nas transações ofensivas da equipe. É o atleta com o maior número de dribles no Brasileirão. Pelo Grêmio, é o maior finalizador e o artilheiro na temporada. Precisa falar mais? Problema é para a Chapecoense, que precisa estar de olho nele em Chapecó.

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa:

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época, sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado a partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Chapecoense x Grêmio válido por mais uma rodada, a 12ª do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!