Restulado Inter x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2015 (1-2)

"Não imaginei que ia fazer o gol, mas confio no elenco. Nosso time só precisa de confiança" Palavras de Paolo Guerrero, autor de 1 gol e 1 assistência em sua estreia

FIM DE JOGO! Flamengo vence no Beira-Rio por 2 a 1

GOOOOOOOOOOOL DO INTER! Ernando pega sobra do escanteio e desconta o placar, 2 a 1

47' Lisandro Lopez tenta finalizar e a bola bate na defesa do Flamengo.

45' Juiz indica 4 minutos de acréscimo

43' Pressão do Flamengo! Jorge tem espaço e chute de fora após algumas tentativas de finalização com Sheik, Everton e Guerrero

40' Flamengo tenta reter mais a bola para fazer o tempo passar

38' Márcio Araújo foi chamado e vai entrar antes de Gabriel, que ainda espera sua vez. Quem sai é Victor Cacéres

37' Torcida do Flamengo grita "Olé" no Beira-Rio

35' Vitinho cruza a bola e Cesár sai para encaixar

33' Ayrton cobra escanteio fechado que Rafael Moura tira na primeira trave

UHHHH! Guerrero recebe invertida de bola de Jorge e chuta para longe do gol

30' Lisandro Lopez deslocado pra linha dos meias no seguno tempo não tem participação efetiva no jogo

27' Gabriel vai entrar na equipe do Flamengo

DEFENDEU MURIEL! Cáceres dribla dois mas finaliza no meio do gol para a fácil defesa de Muriel

25' Flamengo tem total domínio do jogo no decorrer desse segundo tempo

GOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GUERRERO DESMARCOU 2 JOGADORES E ASSISTIU EVERTON QUE CHUTOU FORTE NO GOL DE MURIEL

18' Flamengo chega á área do adversário mas não chuta em gol

16' O capitão D'Alessandro pede para sair e é ele quem Vitinho substitui

15' Guerrero estica bolão para Emerson Sheik mas o goleiro Muriel corta de carrinho

14' Vitinho é chamado por Diego Aguirre

12' Guerrero leva mão à mesma coxa que sentiu no primeiro tempo

9' D'Ale sofre falta de Jorge na direita do ataque. Ele mesmo na bola

DEFENDEU MURIEL! Canteros domina bola rebatida no bico da chuteira e finaliza em cima do goleiro colorado

7' Everton lança bola para Guerrero mas o impedimento do peruano é marcado novamente

UHHHH! Geferson foi deixado na cara do gol por Rafael Moura de calcanhar. O lateral tinha espaço mas chutou para fora

4' Guerrero é lançado em velocidade mas o impedimento é marcado

1' Nico Freitas mal entra em campo e comete falta forte. Cartão amarelo para ele

1' Diego Aguirre faz duas mudanças. Saem Alisson Farias e Rodrigo Dourado . Entram Nico Freitas e Rafael Moura

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

23:01 Posse de bola no primeiro tempo. Internacional 60% Flamengo 40%

22:48 Internacional sai do gramado sob vaias de sua torcida

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! FLAMENGO VENCE POR 1 A 0 NO BEIRA RIO

47' Muriel tenta evitar o tiro de meto cabeçeando a bola antes da linha de fundo mas foi em vão

46' D'Alessandro bate falta com efeito e ela passa com perigo pelo gol

45' Árbitro indica mais 3 minutos de acréscimo

44' Mais uma falta cobrada pelo Inter em que a arbitragem marca impedimento no cruzamento

UHHHH! Cacéres cabeceia a bola que passa sem perigo para fora

40' Emerson Sheik sofre falta de Geferson. Ayrton vai jogar na área

37' Alisson Farias recebe bola na área mas não consegue dominar

35' Uhhhhh! Valdívia arrisca o segundo chute de fora que passa voando pelo gol defendido por César

32' Alisson tenta passe agudo para Lisandro Lopez e Wallace intercepta

29' Guerrero cai no chão e é atendido pelo departamento médico do Flamengo

27' D'Alessandro cobra a infração direto na barreira

26' Alisson sofre falta de Jorge na meia esquerda. O lateral rubro-negro ganha cartão amarelo. D'Ale na bola

24' Cacéres sofre outra falta, agora rente a linha lateral direita do ataque

22' Uhhhh! Troca de passes rápida que Valdivia concluiu para fora

20' Internacional mantém posse de bola mas não cria jogadas para Lisandro Lopez. O menino Alisson Farias anda sumido do jogo

16' Rodrigo Dourado toma chapéu de Cacéres e comete a falta no paraguaio logo depois

13' D'Alessandro cobra falta na meia esquerda mas antes de a bola chegar, a arbitragem marca impedimento

12' Canteros estava em posição irregular no cruzamento feito por Jorge

11' O Flamengo procura atacar pelos lados do campo nesse ínicio de jogo cruzando bolas em direção a área à procura de Guerrero

GOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLAMENGO! Canteros acha toque de cabeça para Paolo Guerrero marcar de sola seu 1º gol como jogador do Flamengo

7' Lisandro Lopez cruza bola e defesa do Flamengo afasta

4' UHHHHHH! William chuta a gol e César faz a defesa

2' Emerson Sheik cruza bola da direita e ela passa por Guerrero e Canteros que não finalizam

BOLA ROLANDO! Flamengo dá a saída no Beira-Rio

O estádio Beira-Rio será o palco da partida entre Internacional x Flamengo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: D'Alessandro. Há 10 anos como jogador do Internacional, o capitão volta hoje ao time após lesão e deve atuar como titular na equipe comandada por Diego Aguirre. São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro atuando os 90 minutos e não dando assitências ou marcando gols, apenas 1 cartão amarelo até aqui na competição.

FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero. Atacante recém apresentado no clube vai fazer sua estréia depois de 4 gols na Copa América e 3º lugar conquistado com o Peru. Guerrero é o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians anotando 54 gols ao longo dos quase 3 anos em que permaneceu no clube de Parque São Jorge. No Flamengo vai fazer dupla de ataque com Emerson Sheik, seu ex-companheiro.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 14º Internacional 10 11 15º Flamengo 13 11

