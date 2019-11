Osvaldo é apresentado no Fluminense e mostra confiança: ''Quero ser campeão brasileiro''

Nesta quarta-feira (8), na Sala de Imprensa Nelson Rodrigues, em Laranjeiras, o Fluminense apresentou seu novo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Osvaldo, ex-Al-Ahli Sports, da Arábia Saudita. O jogador assinou contrato com a duração de dois anos e meio, sem nenhum custo ao clube.

''Estou muito feliz pelo acerto. Estava muito ansioso para retornar a um grande clube do futebol brasileiro. Tenho um sonho de ser campeão brasileiro e aqui no Fluminense vi que tenho grandes chances de realizar. Espero fazer aquilo que sei de melhor e dar muitas alegrias para a torcida tricolor'', afirmou o novo camisa 17.

O último clube de Osvaldo no Brasil foi o São Paulo. Após altos e baixos pelo Tricolor Paulista, ele se transferiu para o futebol árabe. De volta ao solo brasileiro, o atacante almeja títulos: ''Espero poder ser muito feliz aqui como fui no São Paulo, Fortaleza, Ceará.... Minha volta ao futebol brasileiro. Espero conquistar meus objetivos, que é ser campeão brasileiro. Me chamou atenção o Fluminense por isso, acho que aqui tenho chances de realizar.''

Sobre a parceria com Fred e data de estreia, o novo contratado afirmou: ''Ele dispensa comentários. Assim como foi com o Luis Fabiano. Sou um cara de lado de campo e espero ajudar não só o Fred mas toda a equipe a conseguir vitórias. Estou bem fisicamente. Quando surgiu a possibilidade de acertar já comecei a treinar. Terceira semana de atividades já. Mais uns dez dias com bola acho que já estarei à disposição.''

No São Paulo, Osvaldo se caracterizou pelas assistências. No Fluminense, ele espera repetir o sucesso: ''É uma característica que tenho. No São Paulo me destaquei assim. Espero dar continuidade nisso aqui no Fluminense. Claro que fazer gols é sempre bom também.''

No setor de ataque, ele se juntará a Fred, Magno Alves, Marcos Júnior e Lucas Gomes. Sobre se veio pra ser titular, o camisa 17 afirmou: ''Vou ser melhor ainda do que fui no São Paulo. Meu histórico de lesão é zero. Vou brigar para ser ídolo no Fluminense. A Concorrência é boa, são jogadores de qualidade. Espero ajudar. O importante é o técnico ter as peças que ele espera para que tenhamos sempre o mesmo nível de reposição.''

Ficha técnica:

Nome: Osvaldo Lourenço Filho

Data de Nascimento: 11/04/1987

Naturalidade: Fortaleza-CE

Altura: 169 cm

Peso: 64 kg

Clubes: Fortaleza, River-PI, Al-Ahli-EAU, Braga-POR, Ceará, São Paulo e Al-Ahli-SAU.