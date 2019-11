Resultado Palmeiras x Avaí no Campeonato Brasileiro (3-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Com gols de Rafael Marques, Lucas e Cristaldo, Palmeiras bate Avaí por 3 a 0 e dorme no G-4.

48' Palmeiras pressiona, mas juiz encerra a partida.

46' INACREDITÁVEL, JUIZÃO! Dudu faz linda jogada e dá o passe para Kelvin, que chuta por baixo do goleiro, a bola passa da linha e o zagueiro tira com ela dentro do gol, mas o árbitro não valida. Con a fira a imagem do lance:

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Egídio cobra a falta com maestria, Cristaldo se antecipa à zaga e cabeceia para o gol, ampliando o marcador do Verdão.

42' Cartão amarelo para Renan.

41' Anderson Lopes faz boa jogada pelo meio-campo e chuta com a perna direita, mas a bola passa muito longe do gol.

40' André Lima, no banco, reclama e é punido com cartão amarelo.

38' Cartão amarelo para Nino Paraíba e Roberto.

37' Público: 37.530 torcedores. Renda: R$ 2.405.755,00.

34' Tauã parte em velocidade pelo lado direito, faz o corte pelo o meio e chuta. A bola passa bem perto do gol de Fernando Prass e vai para fora.

31' Substituição no Avaí: sai William, entra Tauã.

29' Substituição no Palmeiras: sai Leandro Pereira, entra Cristaldo.

26' Cartão amarelo para Emerson.

25' Torcida do Palmeiras pede a entrada de Cristaldo.

24' Na cobrança, defesa alviverde afasta o perigo.

23' Avaí tem falta próxima da área.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu invade a área e dá o passe para Kelvin, que faz boa jogada pela esquerda e cruza para Lucas. O lateral completa de cabeça para o gol, com facilidade e aumenta a vantagem do Verdão!

19' Avaí tem cobrança de falta. Renan Oliveira faz o levantamento e Fernando Prass fica com a bola.

18' Cartão amarelo para Victor Ramos.

18' Substituição no Avaí: sai Romulo para a entrada de Roberto.

15' Substituição no Palmeiras: sai Zé Roberto, entra Kelvin.

14' Em cobrança de escanteio a favor do Palmeiras, Rafael Marques levanta e a zaga adversária afasta.

12' Romário cruza pela esquerda, William se antecipa à zaga e faz o cabeceio. A bola passa raspando pelo gol de Fernando Prass.

11' Egídio reclama e recebe cartão amarelo. Pendurado, não enfrenta o Sport domingo.

9' Mais uma vez Avaí dá trabalho pro Verdão. A zaga vacila e a bola fica Anderson Lopes, que dribla Lucas e chuta forte. A bola passa por cima do gol.

8' Avaí chega com perigo e Anderson Lopes finaliza. A bola bate no travessão e assusta Fernando Prass.

6' Avaí busca sair mais ao ataque.

4' Palmeiras tenta aplicar pressão nos minutos iniciais de jogo.

1' Substituição no Avaí: sai Claudinei, entra Renan Oliveira.

1' Substituição no Palmeiras: sai Vitor Hugo, entra Leandro Almeida.

0' Começa o segundo tempo!

Vitor Hugo comenta sobre a pancada: "Foi pancada, um trauma, não estou conseguindo enxergar direito com esse olho aqui. Vou ficar aqui no banco para passar uma força aos companheiros".

Devido ao choque com Wiliam, Vitor Hugo não retorna para o segundo tempo. O zagueiro alviverde sofreu uma leve concussão e irá fazer exames.

Reveja o gol de Rafael Marques aos sete minutos do primeiro tempo.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, Vitor Hugo e William sofreram choque de cabeças e o zagueiro do Verdão ficou caído na saída do gramado.

Com gol de Rafael Marques aos sete minutos, Palmeiras saiu na frente, mas deixou ritmo de jogo cair e apresentou muitos erros no decorrer do primeiro tempo.

49' Fim de primeiro tempo!

46' Na cobrança, Zé Roberto lança na área, mas a bola vai para fora.

45' Escanteio para o Palmeiras.

44' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

43' Palmeiras segura a posse de bola no seu campo de defesa.

41' Avaí recebe falta perigoda na entrada da área. Na cobrança de Nino Paraíba, a defesa afasta o perigo.

39' Em cobrança de escanteio, Egídio cobra e Rafael Marques se antecipa ao goleiro Vagner, mas o cabeceio sai errado e a bola vai longe do gol.

38' Excesso de falhas e pouca objetividade de jogo marcam os últimos dez minutos de jogo.

37' Nino Paraíba comete falta e o bandeirinha flagra o ato.

34' Dudu cobra baixo demais, a defesa afasta e Victor Ramos toca a mão na bola.

33' Palmeiras tem cobrança perigosa na entrada da área.

31' Gabriel faz o inexplicável com a bola e ela sai pela linha lateral.

30' Apesar dos erros, Palmeiras retém a maior porcentagem de posse de bola: 57%.

29' Jogo segue travado e a bola fica presa no meio campo.

26' Claudinei comete falta e recebe cartão amarelo.

25' Palmeiras apresenta muitas falhas e Avaí tenta se aproveitar, pressionando a todo instante.

23' QUASE! Em novo erro da defesa alviverde, William rouba a bola e faz o lançamento para Romulo, que manda uma bomba, mas a bola passa por cima do gol de Prass.

22' Tinga faz a roubada de bola em falha de Vitor Hugo e parte em velocidade, mas Victor Ramos faz o corte na entrada da área e salva o Palmeiras.

21' Marcelo Oliveira desaprova queda de rítmo de jogo do time do Palmeiras e pede atenção à beira do gramado.

19' Árbitro aplica advertência verbal em Gilson Kleina, por reclamação.

18' Avaí consegue pressionar com mais intensidade, dando trabalho para a defesa do Verdão.

15' UUUUUUH! Nino Paraíba faz o cruzamento na na área, Lucas e Fernando Prass se chocam e Rômulo aproveita para dar o toque em direção ao gol, mas a bolala bate na rede pelo lado de fora. Quase o empate!

14' Partida segue bem movimentada, com o Palmeiras buscando o ataque mesmo na vantagem, e o Avaí não se limita apenas ao campo de defesa.

11' Na cobrança, Romário manda a bola por cima da barreira e o goleiro Prass faz boa defesa.

10' Lucas comete falta e Avaí tem boa chance.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Em lançamento de Victor Hugo para o ataque e Leandro Pereira divide com a zaga. A bola fica com Dudu, que faz lindo passe de calcanhar para Rafael Marques. O atacante faz o arremate de perna esquerda e a bola entra no ângulo.

5' Victor Ramos se choca com Rômulo, leva a pior, fica caído no gramado e sai de campo para receber atendimento.

4' Avaí tem falta próxima da área, mas após a cobrança, Lucas faz o corte e manda a bola pela linha lateral.

2' Dudu parte em velocidade pela esquerda e toca para Egídio, que chuta forte, mas a bola passa do lado do gol. Pressão Alviverde!

1' No primeiro minuto de jogo, Palmeiras parte em velocidade ao ataque com Leandro Pereira, que divide com o goleiro Wagner e a bola fica com Zé Roberto, dentro da área, mas a bola vai para fora.

0' Começa a partida!

Equipes perfiladas e hino nacional sendo executado no Allianz Parque.

Avaí também escalado! Vem a campo com Vagner; Nino Paraíba, Jéci, Emerson e Romário; Renan, Claudinei e Tinga; Romulo, Anderson Lopes e William.

Palmeiras escalado! Vem a campo com Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca e Zé Roberto; Rafael Marques, Leandro Pereira e Dudu.

O maior público atingido no estádio do Verdão no Brasileirão foi na partida diante do Goiás, onde 37.337 torcedores marcaram presença no Allianz Parque.

De acordo com o departamento de comunicação do Palmeiras, restam apenas 167 ingressos disponíveis para atingir a lotação total no Allianz Parque. Para que o recorde de público no estádio seja atingido, basta apenas que 137 ingressos sejam vendidos.

A última partida entre os dois times aconteceu em agosto de 2014. Na oportunidade, o Palmeiras venceu os catarinenses com o placar de 1 a 0, em partida válida pela Copa do Brasil.

No retrospecto entre as equipes, Palmeiras e Avaí já se enfrentaram 12 vezes em toda história e quem se deu melhor na maior parte dos confrontos foi o Verdão, que foi derrotado apenas uma vez, empatou duas partidas e venceu os outros nove duelos.

Com base no bom momento que vive a equipe Palmeirense, Dudu e Egídio mantem cautela, mas falam que o Palmeiras brigará na parte de cima da tabela: "A torcida vem acreditando desde o começo do ano. Eles podem acreditar que vamos brigar lá em cima. Quando o elenco foi montado, o objetivo sempre foi brigar por títulos. Não começamos bem, mas estamos nos reafirmando."

O time contará mais uma vez com o apoio em massa de sua torcida (que hoje tem a melhor média de público do país) e com o bom momento que vive dentro da competição, para conseguir mais um triunfo e se firmar de vez entre os melhores do campeonato.

No jogo desta quarta (8), diante do Avaí, o Palmeiras, além dessa marca de quatro vitórias consecutivas, já pode entrar no G4 e se firmar de vez na a briga da parte de cima do campeonato brasileiro.

Basta o Verdão fazer sua parte diante do time Catarinense em seus dominíos (no Allianz Parque, ás 21hrs) e torcer por resultados de Atlético-PR, Fluminense e Corinthians.

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Avaí, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Renan Oliveira, meia do Avaí. Recuperado de lesão, o atleta foi liberado pelo departamento médico e pode integrar a equipe titular do Avaí, já que o técnico Gilson Kleina terá a ausência de Marquinhos.

FIQUE DE OLHO: Lucas, lateral do Palmeiras. Novato como capitão, Lucas vem sendo titular absoluto no elenco do Verdão. Sua regularidade somada com estilo sério e discreto conquistaram a confiança do grupo e vive um momento inédito em sua carreira.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Palmeiras 18 11 13º Avaí 13 11

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.