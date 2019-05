Palmeiras confirma boa fase, vence quarta consecutiva contra Avaí e entra no G-4

12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2015, no Allianz Parque, em São Paulo, SP. Público: 37.530 pagantes; Renda R$: 2.405.755,00

A freguesia se confirmou. No 13º encontro entre Palmeiras e Avaí, o time paulista venceu pela 10ª vez o rival catarinense, dessa vez por 3 a 0, e assumiu a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Rafael Marques, Lucas e Cristaldo marcaram os gols que deixam o Leão da Ilha na 15ª posição, com 13 pontos e com um jejum de seis rodadas sem vitória.

Na próxima rodada, as duas equipe jogam no domingo (12), às 18h30. O Palmeiras viaja ao Recife para enfrentar o Sport e o Avaí faz duelo catarinense contra a Chapecoense, na Ressacada.

Palmeiras larga na frente, mas cai de ritmo e vai para o intervalo com vantagem mínima

Diante de 37.530 torcedores, logo com 15 segundos, o Palmeiras conseguiu sua primeira chance no jogo. Vagner se chocou com Leandro Pereira dentro da área e a bola sobrou para Zé Roberto, que bateu desequilibrado de pé direito e mandou por cima. Aos 2, Dudu roubou a bola no campo de ataque, avançou pelo meio e abriu para Egídio, bater de primeira com o pé esquerdo, acertando a rede pelo lado de fora.

Com um começo intenso, o Palmeiras conseguiu seu gol aos 7. Depois do lançamento da zaga, Leandro Pereira ganhou no alto da zaga e Dudu tocou de calcanhar para Rafael Marques, que bateu forte de pé esquerdo de fora da área, mandando para as redes sem chances para o goleiro Vagner

Após abrir o placar, o time da casa passou a adminitstrar o jogo, criando menos chances e dando espaço ao Avaí. Aos 11, em falta sofrida por Anderson Lopes próximo a meia-lua da grande área, Romário bateu com perigo, mas Fernando Prass caiu no canto esquerdo para fazer ótima defesa. Cinco minutos depois, Nino Paraíba avançou pela direita e colocou na área. Rômulo dividiu com Prass e Victor Ramos, que caíram, e a bola passou com perigo à esquerda do gol

Em algumas oportunidades, o Avaí conseguiu roubar a bola no campo de ataque, mas pecava nas decisões e desperdiçava chances por passes errados. Aos 23, William conseguiu ganhar no meio campo de Gabriel e lançou Rômulo nas costas de Lucas. O camisa 10 do Avaí bateu forte de pé esquerdo, mas mandou por cima.

A partir daí, os dois times criaram muito pouco. O Palmeiras apostava em jogadas pelos lados, principalmente com Dudu e Egídio, enquanto o Avaí tentava sempre puxar os contra-ataques, mas era ineficiente. Aos 39, na cobrança de escanteio de Egídio, Rafael Marques desviou de cabeça, a bola passou na frente da pequena área, mas acabou saindo em lateral.

Avaí desperdiça chances, Palmeiras aproveita e vence quarta seguida

Já nos acréscimos, William e Vitor Hugo se chocaram em uma jogada de dividida com a cabeça e o zagueiro palmeirense acabou não voltando para a segunda etapa, substituído pelo estreante Leandro Almeida. No Avaí, Kleina também fez uma alteração, mas por questões técnicas: Renan Oliveira entrou no lugar de Claudinei.

Para a segunda etapa, o Avaí voltou com uma postura mais ofensiva. Aos 8, Nino Paraíba cruzou do lado direitao e encontrou livre Anderson Lopes na segunda trave. O atacante do Avaí bateu de pé esquerdo, a bola encobriu Prass, mas explodiu no travessão. Quatro minutos depois, Romário cruzou da esquerda na entrada da pequena área, William desviou de cabeça e a bola passou com perigo à direita do gol.

Quando o Avaí dava indícios que poderia empatar o jogo, aos 19, o Palmeiras conseguiu fazer o que os catarinenses não conseguiram. Dudu ganhou de Romário pela direita e cruzou para a área. Kelvin driblou Nino Paraíba e cruzou para Lucas desviar na segunda trave e marcar o segundo no Allianz Parque.

A partir do segundo gol sofrido, o Avaí sentiu o baque e teve poucas forças para reagir. Aos 32, até conseguiu chegar, com uma roubada de bola no campo de ataque, Roberto acelerou pela direita, invadiu a área e bateu de bico, mas a bola passou à direita. Mais aos 44, Egídio bateu falta para dentro da área, Cristaldo desviou na primeira trave e fechou o placar em São Paulo.

Já nos minutos finais, Kelvin recebeu passe de Dudu dentro da área, bateu na saída de Vagner e a bola chegou a ultrapassar a linha, antes de Emerson afastar, mas a arbitragem não viu. Além disso, Vagner teve que trabalhar ainda duas vezes, em chutes de Victor Ramos e Kelvin, mas a vitória palmeirense já estava confirmada.