Resultado Goiás x Santos no Campeonato Brasileiro (4-1)

Felipe Menezes autor de 2 gols hoje parabeniza a equipe pela surpreendente atuação hoje "Importante por ser uma vitória diante de um concorrente direto no Brasileiro e também por quebrarmos a sequência ruim. Está todo mundo de parabéns"

David Braz explica o que aconteceu "O começo do segundo tempo foi muito ruim. Entramos mal. O pênalti desestabilizou a nossa equipe. Demos espaços ao Goiás. Viemos de duas viagens, uma partida com um a menos. Não podíamos dar espaços. Agora, temos de levantar a cabeça para ganhar o jogo contra o Figueirense"

Jogador do Santos fala sobre a delicada situação de Marcelo Fernandes "Com certeza, a diretoria está procurando fazer o melhor para o Santos. Na minha opinião, o Marcelo Fernandes não tem culpa sozinho por essa situação. Estamos passando por esse momento ruim. Deixamos isso com a diretoria, que está procurando fazer o melhor para o Santos. Vamos procurar respeitar a chegada de um novo treinador e fazer o melhor para o Santos"

O time do Goiás além de quebrar o tabu de não vencer o Santos desde 2009, fez 4 gols em 16 minutos, foi um apagão na defesa alvinegra.

47' FIM DE JOGO! GOIÁS SE AFASTA DA ZONA DE REBAIXAMENTO E SANTOS SE AFUNDA MAIS NA DEGOLA

45' Goiás faz toque de bolas tranquilo e o Santos não mede muito esforço para chegar até ela

45' TEREMOS DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMO NESTA SEGUNDA ETAPA

43' GOOOOOOOOOOL! Penalti batido por Ricardo Oliveira Goiás 4 x 1 Santos

43' PENALTI PARA O SANTOS COBRAR! Neto Berola é derrubado na área por Rodrigo

41' Ricardo Oliveira ainda acredita em gol de honra e sai tabelando com Neto Berola que erra o drible

39' A última partida vencida pelo Goiás em cima do Santos foi em 2009

39' Com este belo resultado para a equipe da casa, o jejum de vitórias em cima do Santos acaba

38' SAIU O GOLEADOR! Sai Felipe Menezes para a entrada de Juliano

36' Publico presente hoje no Serra Dourada é a mesma quantidade que comparece a Rua Javari na Serie A3 do Campeonato Paulista

36' Ricardo Oliveira sofre falta na intermediária

35' O GOIÁS QUER MAIS! Felipe Menezes autor de 2 dos gols passa para Clayton, mas bola sai pela linha de fundo

33' Longuine recebe passe de Marquinhos Gabriel e arrisca da entrada da área e bola passa longe do gol

31' Público Pagante: 1.829 pessoas

Renda: R$ 50.925,00

30° A TORCIDA NÃO GOSTA DO QUE VÊ! Os torcedores presentes do Santos no Serra Dourada cantam: "Não é mole, não. Tem de honrar a camisa do Peixão"

27° Muito tranquilo e satisfeito com o resultado o time do Goiás calmamente toca a bola no meio de campo

25' Lucas Lima realiza a cobrança mas ela fica com Renan

25' RICARDO OLIVEIRA NÃO DESISTIU! Ele invade a área e finaliza. A bola desvia e sai para escanteio

22' MEXEU AUGUSTO! Por desgaste sai Carlos Eduardo e entra o meia Murilo Henrique

19' NOVAMENTE MUDANÇA NO SANTOS! Sai Daniel Guedes para a entrade de Caju

18' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS! Sai Gabriel e entra Marquinhos Gabriel

18' CARTÃO AMARELO para Werley

18' Carlos vai pela esquerda e é derrubado por Werley, que dá carrinho e comete a falta

16' VIROU PASSEIO! CARLOS EDUARDO FAZ O 4 GOL DO GOIÁS Centroavante faz gol de cabeceio após jogada errada de Daniel Guedes

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FELIPE MENEZES! GOIÁS 3 X 0 SANTOS Thiago Maia erra no meio de campo e é desarmado por Carlos, que toca para Felipe Menezes. Ele arrisca de fora da área, sem chances para a defesa de Vanderlei

9' Liniker tenta a jogada individual na intermediária e é desarmado pela defesa do Santos

8' VAI MUDAR O SANTOS! Sai Lucas Otávio e vem Neto Berola

8' RICARDO OLIVEIRA! Santos reage e ele gira finaliza mas a bola vai pra fora

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! FRED MARCA AUMENTANDO A VANTAGEM DO GOIÁS

6' Linker é derrubado e falta importante para o Goiás

5' CARTÃO AMARELO PARA Daniel Guedes por empurrar Liniker

4' Goiás começa a se fechar para Santos não ter espaço

2' Santos sofre o seu 18º gol no campeonato

2'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! FELIPE MENEZES PARA O GOIÁS

2' É PENALTI! Cometido por Lucas Otávio em cima de Felipe Menezes

0' ROLA A BOLA PARA A SEGUNDA ETAPA

Equipes de volta ao campo

NÃO ESPEROU! Árbitro encerra jogo antes da cobrança de escanteio do Santos e Lucas Lima não deixa quieto "Falei que era escanteio para nós e podia acabar o primeiro tempo depois. O campo é maior, um pouco diferente. Sabíamos das dificuldades, mas fizemos um bom primeiro tempo. Agora, é chegar com um pouco mais de força ao ataque para tentar fazer o gol"

Linker ao sair do campo da declaração sobre o que achou do primeiro tempo "Finalizei bem, mas o Vanderlei foi bem na jogada. Nosso time está bem. Agora é voltar para o segundo tempo, corrigir os erros e tentar a vitória"

47' FIM DA PRIMEIRA ETAPA GOIÁS 0 X 0 SANTOS!

46' Felipe Menezes cruza bola nas mãos de Vanderlei

45' IMPEDIDO! Gabriel finaliza bom passe recebido de Daniel Guedes, ele finaliza mas a bandeira está levantada

45' Gabriel cruza com muita força e ela passa por cima de Ricardo Oliveira

43' TEREMOS 2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO NESSE PRIMEIRO TEMPO

41' QUASE! Rodrigo cabeceia bola vinda de cruzamento mas Vanderlei faz outra grande defesa

41' O sistema defensivo do Santos está tendo um grande trabalho

40' GRANDE DEFESA VANDERLEI! Liniker chuta de fora da área e Vanderlei joga a bola para escanteio

37' Felipe Menezes cruza na área e Fred cabeceia, mas Vanderlei afasta o perigo sem dificuldades

36' Liniker reclama de mão na bola mas juíz manda seguir

35' Bruno Henrique faz tabela com Carlos e cruza a bola na área. Defesa do Santos afasta o perigo

35' Nessa etapa final o Goiás pressiona muito a equipe alvinegra

34' ESCANTEIO PARA O GOIÁS! Liniker recebe mas da chute desajeitado na bola que resulta em lateral para o Santos

33' Bruno Henrique é desarmado por David Brazmas recupera a bola

30' Goiás faz cruzamentos na área do Santos mas a defesa afasta

29' Santos já obteve duas finalizações já o Goiás apenas uma

28' UUUUUUUUH SANTOS! Ricardo Oliveira recebe lindo passe de Gabriel e de frente para o gol tenta driblar Renan mas goleiro bloqueia a bola

25' Bola a frente para Gabriel que não tem para quem tocar, finaliza com uma bomba que vai pela linha de fundo após Renan espalmar

25' Felipe Menezes bate cruzamento em bola fechada mas a zaga do Santos afasta

24' Thiago Maia de volta ao gramado

23' O jogador receberá atendimento fora de campo

22' Thiago Maia caido no campo

21' Lucas Lima cruza bola na área para Ricardo Oliveira, mas o atacante não consegue alcançar e ela vai parar nas mãos de Renan

21' Thiago Maia escapa da marcação e toca para Lucas Otávio

18' CARTÃO AMARELO! Thiago Maia recebe amarelo por toque de mão na bola após dar carrinho

17' Para ameaçar mais o time da casa, Santos tenta maior posse de bola

15' Santos tenta jogadas pela lateral esquerda do campo

13' QUE FURO! Carlos Eduardo fura ao dominar a bola na área

11' Gabriel chega para finalizar mas bate pra fora

9' Goiás domina facilmente a área do Santos

8' QUASE ALVIVERDE! Em condição legal Bruno Henrique recebe lançamento, invade a área e finaliza, mas o perigo é afastado por Vanderlei.

6' Felipe Menezes cruza na área santista, mas ninguém aproveita o lance.

6' CONTRA ATAQUE DO GOIÁS! Cruzamento na área mas David Braz afasta.

4' Goiás marca acirradamente a equipe paulista

3' Rafael Longuine da belo toque para Victor Ferraz que bate rasteiro e para no pé do adversário

2' Gabriel arrisca bola fora de área mas sai pela linha de fundo

1' David Braz pressionado por Carlos Eduardo passa para Werley

0' Lucas Lima levanta a bola muito forte e lateral para o Goiás.

0' BOLA EM JOGO PARA GOIÁS E SANTOS

Saída para a equipe mandante.

VAI ROLAR A BOLA!

Público muito pequeno no Serra Dourada nesta noite.

No momento a execução do hino nacional brasileiro.

Times em campo!

MARCELO FERNANDES FALA ANTES DA PARTIDA O comandante atual da equipe declara sobre a situação delicada em que ele se encontra "Eu procuro não misturar as estações. Vim para trabalhar, pensar no Goiás. Trabalhamos dois dias, estamos focados. Estou aqui para ajudar o Santos e a minha preocupação é o Santos"

Já existem rumores nos vestiários do Santos de que Dorival Jr pode assumir o time.

GOIÁS DEFINIDO PARA A PARTIDA! Renan, Clayton Sales, Felipe, Fred e Diogo; Rodrigo, David, Felipe Menezes e Liniker; Bruno Henrique e Carlos Eduardo

SANTOS ESCALADO! Vanderlei; Daniel Guedes, Werley, Braz e Victor Ferraz; Thiago Maia, Lucas Otávio, Lucas Lima e Rafael Longuine; Gabigol e Ricardo Oliveira

A primeira partida do Peixe no campeonato brasileiro foi no dia 17 de novembro de 1959, onde obteve vitória por 4x1 na Vila Belmiro.

Esta partida é a de número 1.300 realizada pelo Santos no Campeonato Brasileiro.

Desde 2010 o alviverde não vence o time da baixada, esse jogo pode ser a chance para reverter essa situação.

Goiás e Santos já se enfrentaram 42 vezes desde 1973, são 13 vitórias para cada lado e 16 empates, sendo 61 gols do Santos e 57 do Goiás.

A equipe do Santos ainda não venceu como visitante nesta temporada do Campeonato Brasileiro.

O estádio Serra Dourada será o palco da partida entre Goiás x Santos minuto a minuto, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Goiás x Santos: A situação do Goiás não é muito diferente do rival deste confronto, mas o principal destaque da equipe é o atacante Bruno Henrique, com 2 gols na competição. O jogador de 24 anos aponta Robinho como seu ídolo, destaca a velocidade e os dribles, diz que tenta reproduzir isso nos jogos em que atua pelo Goiás.

FIQUE DE OLHO Goiás x Santos: O Santos mesmo na zona de rebaixamento do campeonato tem em sua equipe o artilheiro da competição, Ricardo Oliveira. Um jogador experiente de 35 anos, com passagens por diversos clubes como Valencia e Milan. Hoje atuante no Santos lidera a artilharia do Brasileiro com 7 gols, está no clube desde o início deste ano qual veio transferido do Al Wasl do Emirados Arábes. Em menos de um ano já foi campeão do Campeonato Paulista 2015 onde também assumiu a lista de artilharia com 11 gols. No total são 32 jogos pelo time da baixada e 18 gols.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 16º Goiás 10 11 17° Santos 10 11

O Goiás se se encontra muito próximo ao rival da baixada, apenas uma posição a cima, este jogo é decisivo e pode tirar o Santos do pesadelo. Como atual campeão goianio, não consegue transmitir esse espirío do estadual para o nacional, algo que seria importante para que a equipe não se encontrasse nessa posição da tabela. O time nunca conquistou a taça da Serie A, sendo 2 títulos nacionais da Serie B em 1999 e 2012.

O Santos desde a rodada passada dorme na zona de rebaixamento, vive momentos difíceis mesmo tendo o artilheiro do campeonato. Tem os mesmos números do Goiás, sendo 11 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas e 30.3% de aproveitamento. Para tentar reverter esta situação o técnico do alvinegro Marcelo Fernandes está de saída marcada, após a derrota em casa por 3x1 para o Grêmio. É o maior campeão nacional nesta competição, com 8 títulos, o último em 2004.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

