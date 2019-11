Os 90 minutos de Brasil e Alemanha: Pré-semifinal e escalações definidas

Os 90 minutos da semifinal da Copa do Mundo começaram muito antes do apito inicial do árbitro. No caso, muito antes da partida contra a Colômbia - pelas quartas de final - terminar. O motivo para tudo isso? Dois nomes: Neymar e Thiago Silva. O primeiro, lesionado e fora do Mundial. O segundo, suspenso pelo cartão amarelo recebido.

• LEIA MAIS: Confira o Brasil e Alemanha narrado pela VAVEL

Neymar foi o que causou maior choque em toda nação brasileira. Após receber uma joelhada nas costas do lateral-direito Zuñiga, o camisa 10 deixou o campo de maca e foi examinado em um hospital próximo ao estádio Castelão. O Brasil venceria a Colômbia por 2 a 1 e se classificaria, mas o drama estava longe de terminar.

A notícia veio no fim da noite. Neymar sofreu uma fratura na vértebra e estava fora da Copa do Mundo. A CBF confirmou o corte de maneira oficial poucos minutos depois. A Seleção Brasileiria iria á semifinal do Mundial sem seu craque e artilheiro.

Além de Neymar, Thiago Silva também estava fora da partida contra a Alemanha. Porém, por um motivo completamente evitável. O capitão da Seleção Brasileira evitou propositalmente a recomposição de bola do goleiro Ospiña, da Colômbia e recebeu o cartão amarelo.

A atitude do capitão não foi vista com bons olhos pelo técnico Felipão e por boa parte da comissão técnica. Além dos próprias torcedores que já estavam na bronca com o camisa 3 após a partida contra o Chile, onde chorou e pediu para não bater os pênaltis no confronto.

• Siga até o próximo lance ⇒

Como ficaria a escalação da Seleção Brasileira?

Sem seus dois pilares, o técnico Luiz Felipe Scolari teria de quebrar a cabeça para encontrar uma solução. Pela frente teria a Alemanha, favorita ao título da Copa do Mundo e dona do melhor futebol apresentado até aquela fase do torneio.

Durante os dias que antecederam o confronto, cogitou-se pela escalação com três zagueiros, o 3-5-2 com Dante substituindo Thiago Silva e Henrique herdando a vaga deixada por Neymar. Escalação com a qual o treinador foi campeão mundial em 2002.

Especulou-se também a entrada de Paulinho, que havia perdido a vaga para Fernandinho, no lugar do camisa 10. Com isso, a Seleção viria em um 4-4-2, retrancando o meio-campo para evitar as investidas alemães, setor onde era mais forte.

Entretanto, Felipão optou por trocas simples, não mudando a formação. Dante era o substituto natural de Thiago Silva, enquanto Bernard seria o responsável por executar a posição de Neymar. O 4-3-3 foi mantido e o resultado todos já sabemos.

Escalações cogitadas durante os dias em questão