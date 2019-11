Os 90 minutos de Brasil e Alemanha: Gol de Schurrle, aos 78 minutos (7-0)

Nas cordas, a Seleção Brasileira já ouvia um misto de vaias, gritos de olé e aplausos para os europeus. Schurrle, autor do sexto gol, foi responsável por enfiar a última estaca no sonho brasileiro do hexacampeonato. Dos pés dele saíram o sétimo e último tento alemão da partida.

Assim como no quarto gol, onde Fernandinho foi desarmado no campo de defesa e entregou o ouro, foi a vez de David Luiz repetir o erro ao sair jogando. Schurrle, que não tem nada com isso, recebeu um lindo lançamento e bateu no ângulo de Julio César.

David Luiz tenta sair jogando, é desarmado e permite o contra-ataque alemão. Schweinsteiger abre pra Muller na esquerda, que vê Schurrle entrando na grande área. Perceba o espaço gigantesco que o zagueiro brasileiro deixou após tentar partir ao ataque.

David Luiz e Luiz Gustavo tentam desesperadamente voltar para buscar Schurrle, mas o alemão domina bem e sai de cara para o gol. Dante, o zagueiro melhor posicionado no lance, está na cobertura de Draxler, seguindo sua posição original.

David Luiz só consegue alcançar Schurrle após a finalização já ter sido executado. Com categoria, a bola vai no ângulo de Julio César e ainda toca no travessão antes de entrar. Dante permanece fazendo a cobertura correta contra Draxler.

