Os 90 minutos de Brasil e Alemanha: Finalização de Oscar, aos 54 minutos

Irônicamente melhor em campo naquele momento, a Seleção Brasileira deu-se ao luxo de desperdiçar oportunidade. Se Neuer praticou dois milagres no lance anterior, precisou se esticar em chute à queima-roupa no seguinte. Primeira com Paulinho, agora com Oscar.

Fred conseguiu fazer o papel de pivô, rolou para Ramires que, aproveitando o erro da defesa alemã, encontrou Oscar livre na grande área. O camisa 11, de frente para Neuer, precisava apenas escolher o canto para abrir o placar, mas finalizou em cima do arqueiro.

Confira a análise VAVEL do lance

Howedes se enrola na marcação e deixa Oscar livre no outro lado da grande área. Fred, após fazer com papel de pivô, deixa Ramires e Oscar no 2 contra 1 com Mertesacker.

Ramires acerta um lindo passe por baixo de Mertesacker e deixa Oscar na cara do gol. Bastava escolher o canto, mas o camisa 11 pega mal na bola e chuta em cima de Neuer. Era o segundo gol claro perdido pelo Brasil.