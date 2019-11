Um ano do 7 a 1: Brasil  demonstra mesma apatia na Copa América e poucas mudanças

Realmente parece que 7 a 1 foi pouco para a Seleção Brasileira. No dia 8 de julho completa um ano da maior humilhação da história da Seleção Canarinho em Copas do Mundo, e parece que o Brasil não mudou muita coisa. Com algumas mudanças na equipe e no comando, em campo a apatia era a mesma daquela seleção que disputou a Copa do Mundo. E o resultado final não poderia ser diferente de um vexame. Desta vez o algoz foi o Paraguai, e o Brasil caiu nas quartas de final da Copa América.

Depois daquele fatídico episódio, vários questionamentos foram levantados para tentar compreender o que aconteceu com o "país do futebol". A atual geração não é tão técnica e depende exclusivamente das jogadas individuais de Neymar, os principais jogadores brasileiros não são protagonistas nos grandes clubes do futebol mundial (exceto Neymar) e que os nossos treinadores também pararam no tempo e não se reciclaram com relação a estudos táticos. Todos os argumentos tem fundamentos e, com isso, era senso comum que havia chegado a hora da Seleção Brasileira se reinventar. Mas, depois de um ano, a sensação é que nada mudou.

- As mudanças

Dunga assumiu a Seleção Brasileira novamente. Com a chegada do novo treinador, Thiago Silva perdeu a braçadeira de capitão para Neymar e também a titularidade, e a equipe não jogaria mais com um jogador de referência na área. Fora de campo, Del Nero assumiu o comando da CBF e, recentemente, viu antecessor José Maria Marin ser preso por corrupção na Suíça.

Apenas seis jogadores que disputaram a Copa do Mundo 2014 fizeram parte dos 23 convocados que disputaram recentemente a Copa América: David Luiz, Thiago Silva, Daniel Alves, Fernandinho, Willian e Neymar. Marcelo e Oscar foram cortados por lesão.

Na defesa, Dunga deu a Jefferson, do Botafogo, a oportunidade de ser titular. O goleiro agarrou bem a oportunidade e foi fundamental em alguns amistosos, como na vitória sobre a Argentina onde defendeu um pênalti de Messi. O treinador só manteve David Luiz. Thiago Silva foi para o banco perdendo espaço para Miranda, Daniel Alves e Marcelo nem convocados eram, perdendo a vaga para Danilo e Filipe Luís.

No meio, Fernandinho se manteve titular e teve como novo companheiro Elias, do Corinthians. Oscar se manteve titular na nova 'Era Dunga', porém uma lesão no final da temporada pelo Chelsea o tirou da Copa América. Sem Oscar, a solução foi Philippe Coutinho, outro que joga na Inglaterra, pelo Liverpool. Fred e Douglas Costa, ambos do Shakhtar, e Everton Ribeiro, ex-Cruzeiro, também ganharam oportunidades.

No ataque, Neymar se manteve titular absoluto. É o único deste time que tem vaga garantida. Seu companheiro agora é Roberto Firmino. Mas Dunga chegou a testar Diego Tardelli ao lado do camisa 10, mas a boa fase do ex-jogador do Hoffenheim - recentemente vendido ao Liverpool, cativou mais o treinador.

A formação de Dunga é o 4-2-3-1, com Neymar na ponta esquerda, Willian na direita, Coutinho no meio e Firmino na frente. Mas Firmino não é um jogador de referência e sai mais da área. Elias é o volante com mais chegada ao ataque.

- Fracasso na Copa América

Dunga teve 10 amistosos para fazer seus testes e chegou na Copa América com um time base definido. Mas o treinador teve um problema próximo do início da competição: Danilo se lesionou e Daniel Alves passou a ser a solução para a lateral-direita. Apesar do jogador ter perdido a vaga de titular durante a Copa do Mundo, a boa fase dele no Barcelona pesou na convocação e ele teve boa participação na Copa América apesar do fracasso.

Na estréia contra o Peru, Jefferson e David Luiz falharam e o Brasil saiu atrás no placar. O zagueiro voltou a ser contestado e perdeu a vaga na partida contra a Colômbia para Thiago Silva. Por outro lado, Miranda seguia titular absoluto.

Ainda contra o Peru, Neymar teve grande atuação e decidiu o jogo. Já no jogo seguinte, contra a Colômbia, perdeu a cabeça e mostrou que não está preparado para ser capitão da Seleção. O camisa 10 foi expulso e acabou suspenso até o final da Copa América - como o Brasil foi eliminado nas quartas, cumprirá suspensão de dois jogos nas Eliminatórias.

Sem o capitão Neymar, Miranda ganhou a braçadeira. O Brasil venceu a Venezuela, o jogo estava tranquilo, mas Dunga retrancou o time e foi pressionado, e quase custou caro. Mas a classificação veio.

Nas quartas de final o adversário foi aquele que eliminou a Seleção Brasileira em 2011 nos pênaltis. E a eliminação veio de novo nos pênaltis. Robinho ganhou a vaga de titular finalmente e marcou um gol. Mas uma falha de Thiago Silva custou o empate e a eliminação - mesma falha que cometeu pelo PSG contra o Chelsea na Champions League. A falha voltou a questinar o futebol de Thiago Silva na Seleção.

Após o fim da Copa América, muito foi contestada a convocação do técnico Dunga. Jogadores como Fred, Douglas Costa, Elias, Everton Ribeiro e Diego Tardelli não agradaram.