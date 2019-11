Copa do Mundo 2014: Brasil x Alemanha minuto a minuto em tempo real

Encerramos por aqui a transmissão! O Brasil é goleado por 7 a 1 e vai à disputa do terceiro lugar contra o perdedor da outra semifinal, disputada entre Holanda e Argentina. Já a Alemanha, vai ao Rio de Janeiro e segue em busca do tetra. Obrigado a todos que nos acompanharam.

FIM DE JOGO! O Brasil perde por 7 a 1 para a Alemanha, sofre sua maior goleada na história das Copas do Mundo e dá adeus ao sonho do hexa.

GOL DO BRASIL! Marcelo lança para Oscar. O camisa 11 dribla Boateng e bate no ângulo de Neuer. É o gol de honra do Brasil.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! OSCAR MARCA O GOL DE HONRA BRASILEIRO!

43' Oscar tenta o chute, de bico, mas a bola morre pela esquerda da trave de Neuer.

40' Ramires tenta a finalização, mas Neuer cai bem pra ficar com ela.

37' Cruzamento de Schurrle e Dante afasta o perigo da grande área.

35' Marcelo tenta o chute da entrada da grande área, pega mal na bola e desperdiça grande chance.

GOL DA ALEMANHA! David Luiz sai jogando errada, Muller recupera a bola e assiste Schurrle, que entra na área e bate no ângulo de Julio César. Os alemães chegam ao sétimo gol na partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! SCHURRLE APROVEITA A FALHA DA DEFESA E MARCA O SÉTIMO!

31' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Khedira. Entra: Draxler.

27' Willian tenta o arremate, buscando o ângulo de Neuer, mas a bola sai pela linha de fundo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Fred. Entra: Willian.

GOL DA ALEMANHA! Lahm para Muller, Muller para Schurrle e Schurrle para o gol. Mais uma linda troca de passes e mais um no marcador. Agora, 6 a 0 para os finalistas da Copa do Mundo 2014.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! SCHURRLE, QUE ENTROU NO SEGUNDO TEMPO, MARCA O SEXTO DOS ALEMÃES!

22' QUASE! Paulinho tenta de bicicleta para as redes, mas o bandeira já assinalava o impedimento.

21' JULIO CÉSAR SAI DO GOL! Muller sairia sozinho, de frente para o gol, mas o goleiro sai bem para tirar.

17' Maicon recebe lançamento na grande área, dribla Boateng e cai. Árbitro assinala escanteio, brasileiros reclamam e alemães cobram o cartão ao árbitro, por simulação.

15' JULIO CÉSAR! Thomas Muller recebe na entrada da área, busca o ângulo e Julio César dá um tapa nela, para escanteio.

11' Marcelo tenta o lançamento para Ramires, mas Neuer sai do gol, fica com ela e sofre a falta, do volante brasileiro.

8' DE NOVO, NEUER! Paulinho tem a chance, chuta duas vezes e o arqueiro alemão manda para escanteio.

6' DEFENDEU NEUER! Ramires, entrada da área, rola para Oscar. O camisa 11 chuta a gol, mas Neuer faz uma excelente defesa.

5' BOA JOGADA DO BRASIL! Fred abre para Ramires, que cruza na frente da área para Oscar. Mas Neuer sai do gol e impede o tento canarinho.

1' Ramires tabela com Paulinho e tenta a finalização. A bola explode em Mertesacker e fica com a defesa alemã.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

0' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Hummels. Entra: Mertesacker.

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Fernandinho e Hulk. Entra: Paulinho e Ramires.

INTERVALO! É um passeio alemão no Mineirão. Se o Brasil tentou fazer pressão no início, esqueceu de fechar a casa atrás. A Alemanha precisa de apenas poucos passes para chegar na cara do gol. Jogando como quer, faz 5 a 0 só no primeiro tempo!

VÍDEO! Assista ao gol de Klose, o segundo marcado pela Alemanha na partida. É o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem dúvidas o placar mais inacreditável desta Copa do Mundo. A Alemanha goleia o Brasil por 5 a 0 em pleno Mineirão. O resultado ainda ficou barato devido ao alto volume de jogo dos europeus.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' Bernard sofre falta na entrada da área.

37' Falta de Luiz Gustavo na entrada da área. Chance alemã.

33' Muitos torcedores já começa a deixar o estádio. Torcida alemã manda nas arquibancadas.

31' Kroos arrisca o chute de fora da área, a bola desvia em Maicon e quase entra no gol. Quase o sexto.

GOL DA ALEMANHA! David Luiz tenta sair jogando e é desarmado por Schweinsteiger. O volante assiste Ozil em profunidade, que faz linha de passe na frente do gol brasileiro. No fim, Khedira aparece para marcar o quinto gol alemão.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! SAMIR KHEDIRA MARCA O QUINTO! INACREDITÁVEL!

27' Inacreditável o que estamos acompanhando no Mineirão. Com menos de 30 minutos, a Alemanha tem 4 a 0 no placar. Seleção Brasileira está perdida em campo, sem esboçar qualquer reação. A goleada ainda pode aumentar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! É CHOCOLATE! TONI KROOS MARCA DE NOVO, O QUARTO TENTO ALEMÃO! UM VERDADEIRO PASSEIO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! É A VEZ DE TONI KROOS MARCAR! É O TERCEIRO DA ALEMANHA NO MINEIRÃO!

22' GOL DA ALEMANHA! Fernandinho erra o bote, Kroos recebe na entrada da área e acha Muller em profundidade. O alemão deixa de calcanhar para Klose, que precisa finalizar duas vezes antes de marcar. A Copa do Mundo tem um maior artilheiro!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! MIROSLAV KLOSE AMPLIA! É O MAIOR ARTILHEIRO DA HISTÓRIA DAS COPAS!

21' Klose se desmarca, recebe na frente da área e tenta o chute. Julio César fica com ela.

20' Ozil adianta e tenta vencer David Luiz na corrida, mas é interceptado. Zagueiro brasileiro fica com ela.

16' Marcelo é lançado na linha de fundo, vence Lahm na corrida e é desarmado no carrinho por Hummels. O lateral cai na área e leva uma dura de Boateng. Primeira confusão do jogo.

15' Bernard abre para Maicon na linha de fundo. O lateral tenta o cruzamento, mas a bola explode em Howedes.

13' Marcelo comete falta na lateral esquerda do campo. Árbitro adverte.

12' VÍDEO! Thomas Muller abre o placar no Mineirão.

10' GOL DA ALEMANHA! Ozil cobra o escanteio fechado, Thomas Muller se livre de David Luiz e aparece sozinho, na pequena área, para empurrar ao fundo da rede. Alemanha abre o placar no Mineirão.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! APÓS COBRANÇA DE ESCANTEIO, THOMAS MULLER ABRE O PLACAR!

9' Alemanha parte em contra-ataque, Khedira e Muller tocam bola pela direita, mas Marcelo se recupera e cede escanteio.

8' Fred domina na entrada da grande área, fica de frente para o gol, mas tenta o passe em profundidade para Oscar. Hummels intercepta.

7' PRIMEIRA CHANCE! A Alemanha chega bem no toque de bola. Ozil abre na entrada da área para Khedira que chuta pro gol, mas a bola explode nas costas de Kross e não chega a meta.

5' Fernandinho erra o passe no meio, mas se recupera e desarma Ozil. Na sequencia, divide com Schweinsteiger e a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Julio César cobrar.

3' David Luiz faz a ligação direta para Hulk, no ataque. O camisa 7 tenta o cruzamento para Bernard, mas Neuer sai bem do gol e fica com ela.

2' Marcelo arrisca a primeira finalização do Brasil no jogo. A bola corre pela esquerda da trave de Neuer.

1' O Brasil começa o jogo marcando a saída de bola. Pressão para cima dos alemães.

0' ROLA A BOLA PARA AS SEMIFINAIS DA COPA DO MUNDO!

16:54 Hino nacional do Brasil é executado neste momento. Torcida acompanhando a capela nas arquibancadas.

16:53 Hino nacional alemão sendo executado.

16:52 Cerimônia de abertura da Fifa sendo realizadas. Equipes, árbitros e bandeiras entrando em campo.

16:42 Thiago Silva: "Meu coração vai estar junto com eles no campo"

16:30 Como adiantado, o Brasil jogará com seu uniforme tradicional, amarelo canarinho. Enquanto a Alemanha virá com seu segundo equipamento, nas cores vermelha e preta.

16:20 Neste momentos, os jogadores da Seleção Brasileira sobem ao gramado do Mineirão para realizar o último aquecimento antes da partida decisiva.

16:10 Os goleiros Julio César, Jefferson e Victor entram em campo para iniciar o trabalho de aquecimento.

16:02 Já Joaquim Low, escalou a Seleção Alemã com o 11 inicial formado por: Neuer; Lahm, Hummels, Boateng, Howedes; Khedira, Schweinsteiger, Ozil, Kroos, Muller; Klose.

16:00 O técnico Luiz Felipe Scolari escalou a Seleção Brasileira para a semifinal da Copa do Mundo com: Julio César; Maicon, Dante, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar; Bernard, Hulk, Fred.

15:57 No Instagram, Bernard já comemorou sua escalação na equipe titular. Será a primeira apresentação no onze inicial do atacante nesta Copa do Mundo.

15:53 A Alemanha também está escalada para o confronto com Klose titular. Chance do artilheiro bater o recorde de Ronaldo Fenômeno.

15:52 OFICIAL! Escalação da Seleção Brasileira é confirmada com surpresa: Bernard será titular para a semifinal!

15:46 FOTO Na concentração, todos os atletas da Seleção posam para a foto com o boné escrito #ForçaNeymar.

15:45 Reformado para a Copa do Mundo de 2014, o estádio do Mineirão será o palco da partida entre Brasil e Alemanha. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o estádio virará um verdadeiro caldeirão neste sábado, por parte de ambas as torcidas.

15:40 O mexicano Marco Rodríguez, de 40 anos, será o responsável por apitar o duelo entre Brasil e Alemanha. O árbitro ficou marcado nesta edição de Copa do Mundo por ignorar a mordida do uruguaio Luis Suárez em Chiellini, zagueiro italiano, ainda pela fase de grupos da competição.

15:35 Principal jogador da Seleção Brasileira, o atacante Neymar está fora do restante da Copa do Mundo. Após uma forte entrada do lateral-direito Zuñiga, o camisa 10 fraturou a terceira vértebra lombar e terá um tempo de recuperação de 4 a 6 semanas, ficando de fora da semifinal contra a Alemanha e uma possível final no dia 13 de junho.

15:30 Não bastasse a perda do craque Neymar, que sofreu uma fratura na coluna, a Seleção do Brasil tem mais um desfalque importante: o zagueiro e capitão Thiago Silva. Quando o Brasil ainda vencia os colombianos por 2 a 0, o capitão se lançou ao ataque em uma jogada que acabou parando nas mãos do goleiro Ospina. Como a regra considera que, no caso, a bola ainda não estava em jogo, foi marcada a falta e aplicado o cartão amarelo.

15:25 Titular contra a França, o atacante Miroslav Klose terá mais uma oportunidade de atingir sua meta nesta edição de Copa do Mundo. Empatado com Ronaldo Fenômeno, o alemão precisa de apenas mais um gol para ser tornar o maior goleador da história dos mundiais.

15:20 FIQUE DE OLHO: David Luiz, zagueiro do Brasil. Decisivo contra a Colômbia, quando marcou o segundo gol brasileiro na metade da segunda etapa, o zagueiro David Luiz vem sendo - junto a Neymar - um dos principais destaques canarinhos nesta edição de Copa do Mundo. Eleito pela Fifa como o melhor jogador do Mundial na fase anterior, o camisa 4 levará a braçadeira de capitão diante da Alemanha, devido a suspensão de Thiago Silva.

15:15 FIQUE DE OLHO: Mats Hummels, zagueiro da Alemanha. Contra a França, Mats Hummels subiu mais que toda a defesa adversário e cabeceou para colocar a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo. O adversário é o Brasil, e o defensor terá de provar seu valor mais uma vez. Sem Neymar, os alemães podem ter vida mais fácil, mas a classificação não está definida antes da bola rolar.

15:10 Sem Neymar, uma das opções do treinador é o jogador do Chelsea, Willian. Segundo o atleta, Felipão ainda não deu dicas de quem será o titular, mas se disse pronto para assumir a responsabilidade, caso seja escolhido: "O Neymar é uma referência para a seleção brasileira. É um jogador muito importante. Infelizmente aconteceu isso. Mas todos estão preparados para suprir a ausência de algum jogador, como foi o caso agora. Temos um grupo forte e com condições de suprir essa ausência. Aquele jogador que o Felipão escolher com certeza vai procurar dar conta do recado"

15:05 No treino deste sábado, Willian deu um susto à todos quando ficou com dores nas costas após uma dividida com o volante Hernanes. Entretanto, o jogador garantiu não estar sentindo dores e foi bem objetivo ao analisar as diferenças e semelhanças com o jogo do camisa 10: "Está incomodando um pouquinho [as costas], mas vou treinar normalmente. Não tem como ficar fazendo comparações do Neymar com outros. Tenho um estilo um pouco diferente. Tenho semelhança na velocidade, no drible. Ele é mais atacante, eu sou mais meia. Ele é mais de fazer gols, eu sou mais de servir os companheiros. Acho que temos algumas qualidades iguais. Se o Felipão optar por mim, estou preparado para fazer meu melhor"

15:00 Na Copa do Mundo de 1962, o Brasil também perdeu seu camisa 10 por lesão. Pelé se machucou no segundo jogo da Copa e não teve mais condições de jogar o Mundial. Na época, o Rei foi substituído por Amarildo, e Willian já escutou bastante a história. O jogador espera ser o Amarildo da vez: "Já ouvi falar de algumas histórias dele [Amarildo], algumas pessoas já vieram me contar. Claro que isso não passou pela minha cabeça. A gente procura estar sempre pronto. Nunca joguei de titular na Seleção, se minha estreia for na semifinal de Copa, seria incrível, estou tranquilo e preparado"

14:55 O meia da Alemanha, Lukas Podolski declarou a vontade da seleção em atuar novamente no Maracanã, desta vez na grande final da Copa do Mundo, no próximo dia 13: "Há um sentimento especial no Rio e o estádio muito é especial, por isso queremos voltar a jogar no Maracanã novamente. O mais importante é que precisamos vencer o Brasil para estar lá, então temos que buscar a vitória".

14:50 O time alemão recebeu duras críticas durante a Copa do Mundo pela forma de jogar e o jogador do Arsenal rebateu as críticas dizendo sobre a campanha alemã até o momento. Podolski também lembrou das últimas edições do Mundial e afirmou que a equipe está totalmente focada para não cometer o mesmo erro de 2010 e 2006: "O jogo contra o Brasil será muito bom para nós, não queremos sair de novo na semifinal, como em 2006 e 2010. Por isso estamos concentrado no nosso trabalho e jogaremos do mesmo jeito que jogamos até chegar aqui. Muitos estão falando sobre a nossa maneira de jogar e isso nos traz mais vontade de vencer a competição, pois se você tem a Copa do Mundo, no final, não importa. Ninguém fala sobre a maneira que você joga"

14:45 Podolski também falou sobre a união do elenco dentro e fora de campo, e ressalta que é nesta filosofia que a seleção busca o título da Copa do Mundo. O camisa 10 admitiu que todos do grupo sabem de sua importância, fazendo do grupo mais forte mesmo sem um craque: "Nem sempre é o melhor time que ganha a Copa do Mundo. Nós não temos jogadores como Lionel Messi ou Neymar. Mas nós temos uma equipe forte e todos nós juntos estamos fazendo um grande trabalho. Todos os 23 jogadores sabem da sua importância e queremos vencer o Mundial. Não é fácil montar um time que consegue atropelar todos os seus adversários e por isso estamos melhorando cada dia mais"

14:40 Em coletiva, Felipão falou sobre a ausência de Neymar, que não jogará mais neste mundial por conta de uma fratura na terceira vértebra lombar. De acordo com o treinador, o camisa 10 deixou muito dele na seleção e, agora, a equipe jogará, também, por ele: “Ao nos deixar, o Neymar deixou muito dele conosco e levou muito de nós com ele. Ele fez a parte dele, agora é a nossa que temos que fazer. É um jogo importantíssimo, que pode nos levar à final. Não jogamos só por nós, mas pelo país, por tudo que sonhamos e também um pouco de cada um de nós pelo Neymar”.

14:35 Para Felipão, o Brasil precisa respeitar a Seleção Alemã, que ele classificou como muito boa e equilibrada em todos os setores. Mas, o treinador também afirmou que a Seleção Brasileira tem que se impor dentro de campo: “A Alemanha é uma seleção que tem equilíbrio em todos os setores. Tanto na defesa, no meio, no ataque. Plano de jogo muito bom. Não se pode pensar numa situação de tranquilidade porque A ou B não jogam. Não vamos nos esquecer que esse time da Alemanha vem a seis anos se preparando para a Copa do Mundo. Nós temos que respeitar a Alemanha por tudo que ela fez, faz e pela forma que joga, mas temos que impor nossa forma de jogar. Será definido antes do jogo. Embora o adversário se porte de um jeito, vamos nos impor da nossa forma. Acho que vamos causar algumas dificuldades para a Alemanha”

14:30 Com relação à escalação da equipe para o jogo desta terça-feira (08), o técnico Luiz Felipe Scolari não quis saber de revelar. A única pista deixada pelo treinador foi que, se optar por um esquema com dois volantes, os laterais não terão tanta liberdade. Neste caso, ele provavelmente optaria por Maicon na direita. Já se jogar com três volantes os laterais terão mais liberdade e, com esse modelo de jogo, Daniel Alves deve ser o escolhido: “Eu já tenho o time que começará jogando, mas não vou falar. Única coisa que eu posso dizer é que, se eu jogar com três volantes, uma das condições que posso jogar, é dar liberdade aos laterais. E se jogar com dois, vou dar menos liberdade, mas acrescentar alguma situação diferente para causar algum prejuízo para Alemanha”

14:25 Abrindo as quartas de final, a Alemanha venceu a França por 1 a 0, com o gol do jogo marcado ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos, com Mats Hummels, de cabeça após cobrança de falta de Toni Kroos.

14:20 Pela Copa do Mundo, o Brasil sofreu para derrotar a Colômbia por 2 a 1 e garantir sua vaga nas semifinais. Os gols foram marcados por dois zagueiros, Thiago Silva e David Luiz, um em cada etapa da partida, respectivamente. James Rodríguez descontou para os cafeteros, mas não impediu a eliminação.

14:15 Pela final da Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno foi decisivo e marcou os dois gols do confronto entre Brasil e Alemanha, que deu ao escrete canarinho seu pentacampeonato mundial.

14:10 Esta será apenas a segunda vez que Brasil e Alemanha se enfrentarão em uma edição de Copa do Mundo. Entretanto, o único embate entre as equipes foi histórico. Nada mais, nada menos, que a final do Mundial de 2002, onde o Brasil saiu vencedor pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, e levou o pentacampeonato mundial.

14:05 Ja a Alemanha, sorteado para o Grupo G, também avançou na primeira colocação, assim como o Brasil. Com sete pontos, os europeus tiveram em seu grupo a presença de Portugal, Estados Unidos e Gana.

Grupo G da Copa do Mundo PTS SG JGS 1º Alemanha 7 5 3 2º Estados Unidos 5 0 3 3º Portugal 5 -3 3 4º Gana 1 -2 3

14:00 Anfitrião e no Grupo A da Copa do Mundo, o Brasil avançou como líder, após conquistar sete pontos nas três partidas que disputou. Junto aos canarinhos, o chaveamento também contou com México, Croácia e Camarões.

Grupo A da Copa do Mundo PTS SG JGS 1º Brasil 7 5 3 2º México 7 3 3 3º Croácia 3 0 3 4º Camarões 0 -8 3

13:55 Já a Alemanha, uma das maiores seleções do futebol, segue em busca do tetracampeonato mundial. Os europeus levantaram a taça nos anos de 1954, 1974 e 1990, além de contar com quatro vice campeonatos, em 1966, 1982, 1986 e 2002, e mais quatro terceiros lugares, em 1934, 1970, 2006 e 2010.

13:50 O Brasil segue sua busca pelo hexacampeonato mundial. Maior vencedor da história do torneio, o pentacampeão teve a honra de levantar a taça mais desejada do futebol nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Seleção Brasileira de Futebol também conta com os vice-campeonatos de 1950 e 1998, além do terceiro lugar em 1938 e 1978.

13:40 Eleito em 2007 como país-sede para a realização do Mundial, esta será a segunda vez que o Brasil será o anfitrião de uma Copa do Mundo. As memórias de 1950, ano da primeira edição em terras tupiniquins, não são das melhores. O vice-campeonato diante do Uruguai, após ser derrotado por 2 a 1 na decisão, ainda é tido como uma das maiores decepções do futebol. O famoso 'Maracanazzo'.

13:35 Estamos na Copa do Mundo! O Mineirão será o palco das semifinais, que receberá o Brasil, anfitrião da competição, para o confronto contra a Alemanha, às 17h. Este será o sexto, dos setes passos canarinhos, em busca do hexacampeonato.

13:30 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Alemanha , pelas semifinais da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 17h, no Mineirão, em Minas Gerais. Fique conosco!