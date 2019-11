No aniversário de um ano do 7 a 1, jornais alemães ignoram goleada histórica

O fatídico 8 de julho traz consigo o aniversário de um ano da histórica goleada por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Porém, o vexame criou duas ações e reações por parte dos torcedores. Enquanto no Brasil o assunto é tratado com um misto de piada e vergonha, na Alemanha é apenas mais um dia comum.

Se a hashtag "7x1Day" ocupa o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras, as bancas de jornais alemãs fazem pouco caso sobre a data em questão. Nenhum veículo trouxe a goleada em sua manchete, dando espaço para assuntos mais importantes, segundo eles.

A única menção à semifinal ficou por conta do jornal TZ, local de Munique, que trouxe a frase 'um dia como hoje' em um espaço reduzido de sua capa. É possível ver a foto de David Luiz desolado na parte superior e o festejo alemão na comemoração do título de 1990 no canto inferior. Apenas duas páginas foram dedicadas ao evento.

"Não vejo a torcida fazendo comentários sobre o 7 a 1. Claro que lembramos desse dia como algo histórico, mas não é a nossa principal lembrança da Copa de 2014. Creio que o título mundial será mais comemorado que uma goleada contra os donos da casa", comentou um jornalheiro local.

O clima ainda é de respeito por parte da imprensa alemã. Apesar da histórica goleada, os veículos evitam tirar sarro do 7 a 1. O foco está voltado para a comemoração de um ano do título mundial, que será festejada no próximo dia 13, onde preparam publicações especiais.

*Colaborou Raísa Boing

Enviada especial à Munique

Site continua fazendo contagem da goleada

Ainda sobre as piadas pós-goleada, o BrasilAlemanhaEterno.com voltou à ativa. Após um período fora do ar, o site que mostra o placar da semifinal se ainda estivesse acontecendo virou febre entre os brasileiros e retornou com sua contagem.

A mecânica é simples: a cada 12 minutos passados, um gol da Alemanha; a cada 90, um do Brasil é adicionado. Assim, a contagem segue aumentando ininterruptamente, dando uma noção parcial de como estaria o placar se a partida estivesse sendo realizada até hoje.