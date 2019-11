Resultado Vasco x São Paulo no Brasileirão 2015 (0-4)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Vasco e São Paulo. Até a próxima!

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Coritiba domingo (12), às 11h, no Morumbi. Já o Vasco vai até o Sul enfrentar o Grêmio, na Arena, sábado (11), às 18h30.

Com autoridade, o São Paulo volta a vencer no Brasileirão e goleia o Vasco por 4 a 0 no Mané Garrincha. Alexandre Pato, Michel Bastos, Wesley e Boschilia marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Tricolor sobe três posições na tabela e vai para o quinto lugar com 21 pontos. O Cruzmaltino, por sua vez, continua na zona de rebaixamento, em 19ª.

48' Final de jogo!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!! BOSCHILIA! Virou goleada! Centurión chuta forte, a bola explode no goleiro Charles e volta em direção a Boschilia, que manda para o gol.

45' Público: 15.812. Renda: R$ 1.274.000,00

44' Vamos até 48'

42' Vasco e São Paulo não produzem mais nada e só esperam pelo fim do jogo.

40' Esta vai sendo a 7ª derrota do Vasco no Brasileirão.

38' Rodrigo arrisca de longe e Rogério defende sem dificuldades.

37' Cartão amarelo para Rodrigo! (Vasco)

35' Serginho arrisca de longe e Rogério Ceni defende.

34' Michel Bastos cruza e Centurión não consegue cabecear.

33' Madson corta lançamento de cabeça e evita que a bola chegue a Michel Bastos

32' Se confirmado a vitória, esta será a quinta vitória seguida do tricolor sobre o cruzmaltina.

31' São Paulo valoriza a posse de bola e para de correr riscos.

29' Vasco é extremamente lento na transição do campo de defesa para o ataque.

27' Partida fica presa a jogadas de meio-campo neste momento.

25' Andrézinho bate escanteio e defesa afasta.

24' Com a vitória, o São Paulo vai indo à 5ª posição.

23' Cartão amarelo para Madson! (Vasco)

21' Partida deu uma diminuída no ritmo.

19' Substituição no São Paulo! Sai: Alexandre Pato; Entra: Hudson.

19' Riascos perdeu três gols incriveis em sequência. Ele é o artilheiro do cruzmaltino no Brasileiro com dois gols.

18' Substituição no Vasco! Sai: Riascos; Entra: Eder Luis

17' Andrezinho recebe cruzamento e chuta, mas Rafael Toloi salva em cima da linha.

16' Boschilia perde bola no meio, Thalles lança e Riascos, livre, novamente, bate por cima do gol.

13' Riascos de novo ele recebe na área, dá lindo corte em Rafael Toloi e chuta para fora.

13' Substituição no São Paulo! Sai: Ganso; Entra: Boschilia.

12' Matheus Reis cruza da esquerda, Centurión se estica todo, mas manda pra fora.

10' Riascos recebe belo passe de Thalles, entra livre na área e bate para fora

8' Andrezinho bate escanteio com muita força e Rafael Silva não consegue aproveitar a jogada.

7' Rodrigo recebe lançamento dentro da área, na segundo trave, mas bola sai.

6' Substituição no São Paulo! Sai: Reinaldo; Entra: Matheus.

4' Torcedor do Vasco invade o campo, mas é retirado pelos seguranças.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!! WESLEY!! Centurión invade a área e chuta, Charles espalma e a bola sobra no pé de Wesley, que marca o terceiro do tricolor!

2' Pato cai na área na disputa com zagueiro Rodrigo. O árbitro manda seguir.

1' A fase do Gilberto não é nada boa. Até o momento, o camisa 9 ainda não balançou as redes no Brasileirão.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Vasco! Sai: Gilberto; Entra: Thalles.

Vasco e São Paulo vão retornando a campo para o 2º tempo.

Com gols de Alexandre Pato e Michel Bastos, o São Paulo vai vencendo o Vasco por 2 a 0. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim de primeiro tempo!

46' São Paulo fica com a bola e freia o ímpeto vascaíno.

45' Vamos até 47'

44' Pato segura a bola demais na esquerda e é desarmado por Madson.

42' Vasco cria três chances de gol em poucos minutos. Cruzmaltino melhora no fim do primeiro tempo

40' Rafael Silva recebe na área e bate, mas Rogério Ceni consegue defender

39' Torcida do Vasco se empolga no Mané Garrincha.

38' São Paulo erra na saída de bola e Andrézinho chuta de longe, para boa defesa de Ceni.

37' Aos poucos, Vasco começa se soltar na partida.

35' Gilberto arrisca de longe e a bola passa com perigo.

32' Vasco tem a segunda pior defesa. Santos tem a mais vazada, com 21 gols

30' Andrezinho bate escanteio e Rafael Silva põe a mão na bola.

29' Riascos cruza na área e Toloi afasta.

28' Cartão amarelo para Anderson Salles! (Vasco)

27' Substituição no Vasco! Sai: Lucas; Entra: Rafael Silva

26' Gilberto entra na área, chuta, mas é travado.

25' Após pressão inicial, Vasco consegue ficar um pouco mais com a bola.

24' Michel Bastos faz bela jogada individual na direita, mas erra o cruzamento.

23' Choque de cabeça entre Rodrigo Caio e Anderson Salles, que está caído.

21' Roth já conversa com o atacante Rafael Silva

20' Até o momento, foram quatro finalizações do São Paulo, e dois gols. Enquanto Vasco, ainda não chutou a gol.

18' Este foi o 2º gol de Michel Bastos no Brasileirão.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!! MICHEL BASTOS! Pato cruza pela esquerda e acha o meia na segunda trave, livre, para ampliar o placar!

15' Pato chuta de longe, mas a bola sai rasteira à direita do gol.

14' São Paulo amplamente superior neste começo de partida. Vasco ainda não ameaçou o gol de Ceni.

13' Este foi o 14º gol de Pato na temporada.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!! PATO!! Ele passa por Lucas, entra na área e erra o passe, mas Centurión aproveita a sobra e ajeita para o atacante abrir o placar!!

9' Thiago Mendes arrisca de longe, a bola desvia e é escanteio para o São Paulo.

8' Michel Bastos cobra escanteio, mas a zaga vascaína afasta.

6' Jogo morno até aqui no Mané Garrincha.

5' Roth optou por escalar o Vasco com três volantes. Lucas mais atrás, colado a Ganso, Guiña à esquerda e Serginho, na direita

4' Enquanto o Vasco está no Z-4, o São Paulo não vence já quatro rodadas.

3' Serginho lança Madson, mas passe sai forte demais.

1' São Paulo começa o jogo no campo de ataque.

0' Começa o jogo!

São Paulo e Vasco no gramado. Tudo pronto pro início da partida.

Mané Garrincha recebe público razoável. Em breve, a bola começa a rolar. Fique conosco!

São Paulo também escalado!

Vasco escalado!

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais de Vasco x São Paulo.

Alexandre Pato, atacante do São Paulo: ''Vamos lá para ganhar, como eles também vão, para tentar sair da zona de rebaixamento. Estamos há quatro jogos sem ganhar, então vai ser um jogo difícil.''

Serginho, volante do Vasco: ''O São Paulo conta com alguns jogadores que têm condições de definir o confronto em um único lance. Peças como Alexandre Pato, Ganso e Luis Fabiano são capazes de desequilibrar, e nós vamos precisar estar atentos para impedir que essa individualidade possa fazer a diferença. Também temos nossas qualidades, mas a grande força do Vasco é a força do seu conjunto. Temos que fazer que isso venha a prevalecer.''

O estádio Mané Garrincha será o palco da partida entre Vasco x São Paulo, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Vasco x São Paulo: Centurión, atacante do São Paulo. Entrou bem no segundo tempo no empate sem gols contra o Fluminense na última rodada e ganhou uma chance no ataque ao lado de Pato. (Foto: Divulgação/São Paulo)

FIQUE DE OLHO Vasco x São Paulo 2015: Andrézinho, meia do Vasco. Será a estreia do meia com a camisa cruzmaltina. Além disso, ele terá a responsabilidade de criar as jogadas do Vasco. (Foto: Divulgação/Vasco)

Confira a posição de Vasco e São Paulo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PTS JGS 8º São Paulo 18 11 18º Vasco 9 11

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Vasco x São Paulo válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!