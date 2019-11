Mercado da Bola

Celta de Vigo acerta contratação do jovem atacante sueco John Guidetti por cinco temporadas

CELTA DE VIGO: Não são apenas os principais times da Espanha que continuam se reforçando para a temporada 2015/16. O Celta de Vigo anunciou neste sábado (11) a contratação do jovem atacante sueco John Guidetti, que chega procedente do Manchester City, clube onde, curiosamente, nunca atuou, mas onde obteve contrato desde 2008. Ele acertou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol.

MANCHESTER UNITED: O United anunciou oficialmente a contratação de Bastian Schweinsteiger, que deixa o Bayern de Munique após marcar uma era.

Atlético de Madrid fecha contratação do belga Ferreira Carrasco junto ao Mônaco

ATLÉTICO DE MADRID: O Atletico de Madrid segue se reforçando no setor ofensivo para a temporada 2015/16. Os colchoneros anunciaram nesta sexta-feira (10) a contratação do jovem meia-atacante belga Yannick Ferreira Carrasco, que chega do Monaco. Ele acertou um contrato de cinco anos e já desembarcou em Madrid, onde fará exames médicos e será apresentado de forma oficial pelo clube neste sábado (11).

Marcelo renova com Real Madrid por mais cinco temporadas

REAL MADRID: E os merengues não param de trabalhar nessa pré-temporada. Após anunciar a renovação contratual do lateral-direito Daniel Carvajal, o Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (10) a renovação com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo até junho de 2020. O lateral de 27 anos tinha vínculo com os merengues até junho de 2018, ampliando, assim, seu contrato por mais duas temporadas, mas deixando seu vínculo com o clube por mais cinco temporadas. Além de Marcelo e Carvajal, os merengues já haviam renovado com o zagueiro francês Raphael Varane.

Villarreal anuncia contratação do goleiro argentino Mariano Barbosa, ex-Sevilla

VILLARREAL: O Villarreal anunciou na tarde desta quinta-feira (9) a contratação de mais um jogador para a temporada 2015/2016. Trata-se do experiente goleiro Mariano Barbosa, que chega do Sevilla, onde não teve boas chances devido uma grave lesão. Goleiro já passou pelos exames médicos e já está junto com os seus novos companheiros, onde nos próximos dias dará inicio a sua pré-temporada.

Presidente do Bayern afirma que Schweinsteiger está feliz com interesse do Manchester United

MANCHESTER UNITED: Já no futebol europeu, o meia alemão Bastian Schweinsteiger ficou contente com a sondagem que recebeu do Manchester United. O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge afirmou que o craque de 30 anos ficou lisonejado pelo reconhecimento dos Red Devils, e que irá conversar com o atleta sobre seu futuro no decorrer da semana.

Sport oficializa contratação do lateral-direito Ferrugem até o fim do ano

SPORT: Participando dos treinamentos no clube desde o início da semana, o lateral-direito Ferrugem teve sua contratação oficializada pelo Sport nesta quinta-feira (09) após ser aprovado nos exames médicos e físicos. Pertencendo a Ponte Preta, ele chega por empréstimo e fica no escrete pernambucano até o final desta temporada.

SANTOS: Dorival Júnior está próximo de ser anunciado como novo técnico do Santos. Negociações estão avançadas.

Paulo Nobre não consegue acordo e afirma que Valdivia não joga mais pelo Palmeiras

PALMEIRAS: Se ainda havia uma pequena ponta de esperança para alguns torcedores do Palmeiras sobre a permanência de Valdivia no clube, ela foi por água abaixo após as declarações do presidente Paulo Nobre em uma rápida entrevista na zona mista do Allianz Parque, instantes depois do término da partida contra o Avaí.

Danilo se diz preparado na apresentação ao Real Madrid: "Não vou ter dificuldade"

REAL MADRID: Depois de passar por uma contusão que adiou a apresentação, finalmente o lateral-direito brasileiro Danilo foi apresentado pelo Real Madrid. A apresentação aconteceu nesta quinta-feira (9) em Madrid. Quando perguntado o que acharia se Rafa Benitez, técnico merengue, o usasse mais adiantado, Danilo disse que quer que o técnico exija o máximo dele, além de dizer que não terá dificuldade alguma.

Osvaldo é apresentado no Fluminense e mostra confiança: ''Quero ser campeão brasileiro''

FLUMINENSE: Nesta quarta-feira (8), na Sala de Imprensa Nelson Rodrigues, em Laranjeiras, o Fluminense apresentou seu novo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Osvaldo, ex-Al-Ahli Sports, da Arábia Saudita. O jogador assinou contrato com a duração de dois anos e meio, sem nenhum custo ao clube.

Guerrero exalta torcida do Flamengo na apresentação: "É a maior do mundo"

FLAMENGO: A terça-feira (7) foi bastante corrida para o atacante Paolo Guerrero. O jogador chegou ao Rio de Janeiro durante a madrugada e já pela manhã compareceu ao Ninho do Urubu, assinou o contrato de três anos com o Flamengo, participou do treinamento, foi apresentado e viajou com o grupo para Porto Alegre, onde o Rubro-negro enfrenta oInternacional nesta quarta-feira (8).

Lateral-direito Ferrugem realiza exames e deve acertar com Sport até o fim do ano

SPORT: O Sport está próximo de anunciar mais um jogador para a sequência da temporada. Nesta terça-feira (07), o Lateral-direito Ferrugem realizou exames físicos e médicos no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis e deve ter sua contratação confirmada pelo clube nos próximos dias, assim que for aprovado nos exames.

