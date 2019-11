Resultado Corinthians x Atlético-PR no Brasileirão 2015 (2-0)

Hoje, o Timão bateu o Atlético PR por 2 x 0 e voc~e acompanhou o minuto a minuto, com todos os detalhes da partida. Esperamos vocês nas próximas transmissões. Agradecemos novamente. E até a próxima.

Nós, da VAVEL Brasil, ficaremos por aqui. Agradecemos à todos os amigos que estiveram presente em mais uma transmissão.

Jádson e o gol que matou a partida.

O Timão é agora terceiro e encara o Flamengo, domingo, no Maracanã. Já o Furacão recebe o Fluminense, na Arena da Baixada.

Nikão: "O Corinthians joga numa tática parecida. Isso dificulta. Criamos as chances e eles foram felizes nas finalizações. Agora é trabalhar para encarar o Fluminense."

Fala, Elias: "Fico feliz de voltar ao Maracanã, mas sou do Corinthians e vou ter concentração total durante a partida. Vamos descansar bem para essa partida. Tive a sondagem. O carinho que eles tem por mim é grande, mas daqui, o carinho é enorme e não tem o porque de sair daqui. Vou reescrever minha história aqui."

Timão vai à terceira posição e entra de vez no G4. Atlético segue seu jejum fora de casa.

94' Teeeeeeeeeeeeeeeeermiiiiiiiiinaa o jogo, em Itaquera. Corinthians vence, na raça, 2 x 0 contra o Atlético PR.

93' Tranquiliza a jogada o Corinthians e gasta o tempo no ataque.

92' Danilo chegava pela direita, mas foi abafado pela zaga.

91' AMARELO, HERNANE: Por reclamação.

90' Mais quatro minutos.

89' Felipe e Uendel se trombam, mas o zagueiro ainda afasta.

88' Reta final de jogo.

87' Chegada boa pela direita, com Malcom, mas a zaga afasta na hora H.

86' MUDANÇAS: Rildo estreia no lugar de Jádson e Dellatorre entra e sai Eduardo.

85' PRAAAAAAAAAAA FOOOOOOOORA! Pedrada de Renato Augusto e quase amplia!

84' Nikão prende a bola em busca de espaços, mas Corinthians se fecha muito bem.

83' Corinthians se fecha, para garantir o resultado em casa.

82' Torcida grita olé, após passar um sufoco danado.

81' Corinthians cadencia o jogo e tem mais tranquilidade na partida.

80' Mais de 70 passes errados. Coisa absurda!

79' Público: 32.442 pessoas presentes em Itaquera.

78' Ferve, o caldeirão de Itaquera. Atlético era superior, Danilo arrancou uma falta e o Timão vai conseguindo três pontos importantes.

77' ILUMINADO! Cobrança da esquerda, fechada, venenosa, passou por todo mundo, sem tocar em ninguém, e a bola foi no fundo da rede.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÁDSON!

75' Danilo faz um carnaval pela esquerda e Timão tem falta.

74' Se segura como pode, o time alvinegro.

73' Jogada bem feita do Furacão, mas estava marcado o impedimento.

72' Jogo melhora muito e mudanças de Tite dão mais efeitos.

71' ALTERAÇÃO CORINTHIANA: Ralf entra e sai Bruno Henrique.

70' CÁÁÁÁÁÁÁÁSSIOOOOOO! Cléo fez o pivô, Otávio encheu o pé, a bola desviou e o arqueiro espalmou.

69' WEEEEEEEEEVEEEEERTON, SEEEEEENSACIONAL! Malcom faz linda jogada, abre pra Jadson, que corta, tira do goleiro, que faz milagre.

68' Não há saída de bola e nem ataque corinthiano. É todo Atlético, na partida.

67' MUDA O FURACÃO: Badi entra no lugar de Marcos Guilherme.

66' Atlético domina o jogo, comanda o meio campo e sufoca o Corinthians.

65' Na batida, a zaga afasta e depois, impedimento.

64' Cássio e Uendel se confundem e quase sai o gol do Furacão.

63' Tite revezerá Danilo e Renato Augusto no ataque. Põe mais cadência no meio, também.

62' MUDA O TIMÃO: Danilo entra e sai Vágner Love.

61' Agora, Cássio fica caído sentindo as costas.

60' Não há jogadas de ataque e Corinthians se prende na defesa, chamando o Furacão.

59' PEEEEEEEEEEEEEEEEEERDEU MARCOS GUILHERME! Livre, debaixo do gol, não consegue o chute.

58' Nikão chuta cruzado, Felipe desvia e sai. Escanteio.

57' Corinthians não tem ligação no ataque e Atlético aperta.

56' Hernane tenta jogada no ataque, divide com Fágner, que ganha tiro de meta.

55' CLÉO, PRA FORA! Jogada estranha, toda pipocada, a zaga afasta mal, sobra na pequena área e Cléo chuta por cima.

54' Jádson teve duas chances de deixar um corinthiano livre, mas errou os dois passes.

53' Nikão cruza baixo e Felipe corta bem.

52' Fágner, muito seguro, retoma a bola, chuta contra a marcação e ela sai em linha de fundo.

51' Eduardo tenta o chute de fora e manda quase pra lateral.

50' Bruno Henrique e Love trabalham bem, mas o camisa 9 vacila mais uma vez.

49' Jogo esquenta de forma mais ríspida.

48' E agora Nikão e Felipe trocam tapas e sobra amarelo aos dois.

47' Outra vez empurrado, falta em Renato Augusto.

46' Marcos Guilherme roubava a bola de Renato Augusto, mas era marcada falta.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar na Arena Corinthians.

Equipes retornam ao gramado de jogo.

A jogada e o gol de Elias. Timão na frente.

Weverton: "Jogamos melhor, saímos na cara do gol e eles deram dois chutes. Temos condições de voltar, empatar e virar o jogo."

Elias: "É importante jogar bem. Estou tranquilo e vamos dá continuidade no bom trabalho".

47' Encima dos 47, fim de primeiro tempo na Arena Corinthians.

46' Cria bem e ataca com velocidade o Timão e Jádson arrisca pela linha de fundo.

45' Mais dois minutos.

44' Reclamação da arbitragem com os técnicos.

43' Fágner e Nikão se trombam, caem, mas o juíz só dá tiro de meta.

42' Corinthians não conecta passes para o contra ataque e Atlético pressiona.

41' Bruno Henrique escapava pela direita, mas cruzamento foi mal feito.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' Nikão cruza na área e Uendel apareceu bem pra afastar.

38' HERNANE, QUE SUSTO! Boa jogada pela esquerda, a bola foi tirada mal e o jogador paranaense afunda o pé, por cima do gol.

37' Love, mais uma vez, não domina e o Furacão se salva.

36' Malcom escorrega e perde a chance do contra ataque.

35' Timão aparece com seus meias, mas Elias erra o passe final.

34' Festa em Itaquera. Timão vai entrando no G4.

33' NA PRESSÃO! Fágner bateu lateral, Gil cabeceou, Jádson dominou, girou, chutou cruzado e Elias apareceu na pequena área pra empurrar nas redes. Aberto o placar.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO COOOOOOOOOOOOOOOOOORIIIIIIIIIIINTHIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAANS! EEEEELIIIIIIIIAAAAAAAAAAS!

31' Tudo bem com o jogador, a bola volta a rolar.

30' Jogo parado para atendimento em Fágner.

29' Ataque corinthiano com Love e Jádson que não acha ninguém no chute e a zaga afasta.

28' Furacão muito mais participativo no ataque e mais envolvente.

27' Corinthians parece atuar com 10. Love muito apagado, não consegue dar sequencias nas jogadas.

26' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIOOOOOO! Cléo chegou de frente ao gol, em posição legal, a bola escapou um pouco e Cássio abafa o chute, na melhor chance do jogo.

25' Se o Corinthians não consegue atacar, o Atlético chega muito rápido no campo ofensivo e leva perigo.

24' Cléo, impedido, para o ataque do Atlético.

23' Love não ganha nenhuma bola no ataque e o Corinthians sofre no setor.

22' Furacão sai bem com a bola do campo de defesa e arma bons ataques pela lateral.

21' Tenta pressionar o time paranense. A zaga vai afastando.

20' Chegada de Ítalo pelo meio, com espaços, para arriscar e a bola ser desviada. Escanteio.

19' QUE CHANCE BOA! Jádson conecta Fágner, que rola para Elias que cruza pra Renato Augusto, mandar de primeira à esquerda do gol.

18' Arena com um público na noite desta quinta-feira.

17' Elias busca o passe para Vágner Love, mas o camisa 9 vinha de impedimento.

16' Marcos Guilherme e Cléo são os mais acionados no time paranense e quase deu para o centroavante rubronegro.

15' Atlético usa muito a direita, Corinthians tem dificuldades para prender a bola no ataque e o jogo fica muito no meio campo.

14' Fágner parou, pensou, quis lançar e mandou próximo à bandeira de escanteio.

13' Nikão arrisca de fora e quase manda a bola fora da Arena.

12' Corinthians trabalha bem, chega de frente, mas não deu pra Love dominar.

11' Furacão mais fechado, chama o Corinthians e sairá nos erros alvinegros.

10' Cléo cai próximo à área, pede falta, mas foi ignorado.

9' Timão se solta mais, vai com a torcida pra frente.

8' Love é puxado, cai, mas não é marcado nada.

7' Triangulação Jádson/ Elias/ Fágner, mas o lateral estava impedido.

6' MALCOM TESTA. De frente, escapa pelo meio, arrisca de fora e Weverton segura firme.

5' Torcida faz pressão enorme e Corinthians começa a aparecer.

4' A zaga afasta e no contra ataque, reclamação de falta em Jádson, não marcada.

4' Gil vem na cobertura, desvia e a bola sai em escanteio.

3' Sempre Marcos Guilherme. Na velocidade, arrisca o cruzamento e Cássio se estica.

2' Marco Guilherme tenta jogada pela direita, mas a zaga protege e Cássio bem do gol.

1' Atlético aperta a marcação no campo de ataque e dificulta a saída alvinegra.

0' AAAAAAAAAAAAAAUTORIZA O ÁRBITRO. Rola a bola na Arena Corinthians.

A bola pertencerá ao time do Furacão.

Tudo pronto. A bola vai rolar na Arena Corinthians que recebe bom público.

Hino nacional do Brasil.

Corinthians com o uniforme 1. Camisa branca com listras pretas, calção preto e meias zebradas. Furacão com o uniforme rubronegro tradicional, com calção branco e meias pretas.

Equipes na boca do vestiário. Vai começar o protocolo de entrada.

Últimos ajustes. Torcida faz barulho, o frio é grande e logo a bola vai rolar.

Equipes em trabalho de finalização de aquecimento. Logo mais, a bola vai rolar na Arena Corinthians.

O árbitro será Ricardo Marques Ribeiro. Terá a missão de comandar um jogo que a marcação forte será o principal ponto do jogo.

Furacão: Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu, Natanael; Otávio, Hernane, Ytalo; Marcos Guilherme, Nikão, Cléo. Técnico: Milton Mendes.

Timão escalado: Cássio; Fágner, Gil, Felipe, Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto, Jádson, Malcom; Love. Técnico: Tite.

Já o Furacão não terá seu principal jogador. Walter está suspenso após tomar vermelho na rodada passada e cumpre suspensão.

Hoje, o Corinthians anunciou oficialmente, a desistência na contratação de Teo Gutierrez, colombiano do River Plate. Quem chegou e pode estrear hoje, é Rildo, atacante que era da Ponte Preta.

Os portões estão abertos, a torcida vai ocupando seu espaço e a promessa é de um público muito bom.

O time paranense vem de derrota para o Cruzeiro, na rodada passada. Melhor para a Raposa, que bateu o Furacão por 2 a 0.

O Timão vem de empate na última rodada. Jogando fora de casa, o alvinegro foi ao Serra Dourada e saiu de lá com um empate em 0 a 0.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Atlético-PR, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Atlético-PR: Malcom, atacante. Jovem da base, vem se destacando no clube, começa a ter seu espaço maior e já é cogitado em deixar o time. Velocidade, habilidade e muita personalidade, são os trunfos do alvinegro.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Atlético-PR: Nikão, meia. Com boa força física, arremate à gol e liderança, o jogador, que já rodou muitos clubes, é um destaques do Furacão.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Corinthians 20 11 8º Atlético PR 19 11

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Atlético PR válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!