Resultado Fluminense x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro (1-0)

Com a derrota, o Cruzeiro se mantém na 12º posição com 13 pontos. Na próxima rodada, a Raposa recebe o Goiás no Mineirão.

Com a vitória, o Fluminense sobe para a vice-liderança com 24 pontos, dois pontos atrás do líder Atlético-MG. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Atlético-PR na Arena da Baixada.

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: MP sugere à CBF que clássico entre Fluminense e Vasco, dia 19 de julho, tenha duas torcidas, e entidade aceita. Portanto, Fluminense e Vasco terá duas torcidas e não torcida única.

Torcida do Fluminense vibra cantando "Time de Guerreiros". Fluminense é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do líder Atlético-MG.

49' FIM DE JOGO! VITÓRIA DO FLUMINENSE!

48' Torcida tricolor faz a festa. O Fluminense sobe para a vice-liderança.

45' +4 minutos de acréscimo

43' Apresentado nesta quarta-feira (8), Osvaldo está no estádio acompanhando o jogo. Ele deverá estrear contra o Vasco, dia 19, no Maracanã.

43' Arrascaeta arrisca de fora da área e isola.

42' Escanteio para o Cruzeiro, Arrascaeta cruza e a defesa afasta.

42' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Jean, entrou Marlon.

40' O telão do Maracanã anunciou que os torcedores do Cruzeiro tinham até os 40 minutos para sair, caso contrário só saíriam 40 minutos após o término da partida (tempo suficiente para a torcida mandante - Fluminense - deixar o estádio). É a regra. Muitos torcedores do Cruzeiro já deixaram o estádio.

39' Defesa do Cruzeiro afasta, a bola sobra na entrada da área para Marcos Junior que toca para Jean, mas a finalização é desviada na zaga do Cruzeiro.

39' UUUHHH! Fred cruza, a bola desvia no Paulo André e quase entra. Fábio só torceu para ir pra fora.

36' DIEGO CAVALIERI! Bola na área do Flu, Damião escora para o meio e Manoel desvia pro gol. Cavalieri segura. Jogadores do Cruzeiro reclamaram de toque de mão.

36' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Victor Oliveira, entrou Renato.

36' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR OLIVEIRA! Por falta em Henrique.

35' FÁBIO DE NOVO! Marcos Junior entra em profundida nas costas da marcação e chuta cruzado, mas Fábio salva o Cruzeiro.

33' MILAGRE DO FÁBIO! Cobrança de escanteio do Fluminense, a bola é desviada na primeira trave e Fred completa de cabeça na segunda, mas Fábio faz grande defesa.

31' A defesa do Fluminense afasta o perigo.

31' Arrascaeta arranca pela esquerda e consegue escanteio para o Cruzeiro.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Pierre, entrou Rafinha.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DE GUSTAVO SCARPA! Jogada ensaiada, Jean rolou para Gustavo Scarpa soltar a bola de esquerda no canto direito de Fábio. O Fluminense abre o placar no Maracanã!

27' CARTÃO AMARELO PARA WILLIANS! Por falta em Gerson.

27' FALTA PERIGOSA! Jean lança Gerson na entrada da área, ele adianta e é derrubado por Willians. Grande oportunidade para o Fluminense.

25' Cruzeiro tenta o contra-ataque mas Arrascaeta erra o passe.

25' Gustavo Scarpa levanta na área, ninguém desvia e Fábio espalma.

25' Fluminense tem a oportunidade na bola parada. Gustavo Scarpa na bola.

22' Charles cruzou para Leandro Damião e a bola ia sobrando com Fabrício na segunda trave, mas antes dele chegou Wellington Silva.

21' ESPALMA FÁBIO! Gustavo Scarpa recebeu na entrada da área e chutou no canto. Fábio se esticou todo e espalmou.

19' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: Saiu Willian, entrou Charles.

18' Jogo paralisado para atendimento médico à Fabrício.

15' FÁBIO! Willians perdeu a bola na entrada da área, Fred dominou, avançou e finalizou no canto, e Fábio defendeu.

14' Gustavo Scarpa cobra falta e a bola bate na barreira.

14' CARTÃO AMARELO PARA FRED! Por reclamação.

13' Gum lança Fred que sofre falta de Manoel na entrada da área. Boa oportunidade para o Fluminense.

10' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: Saiu Mayke, entrou Ceará.

8' QUAAAAAAASE! Fred lançou Gerson que avançou e cruzou para Marcos Junior que entrava nas costas da zaga do Cruzeiro. O atacante conseguiu desviar e a bola saiu raspando a trave.

6' O QUE FOI ISSO, GERSON? O meia recebeu de Marcos Junior e isolou.

3' IMPEDIDO! Cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Gerson, mas o árbitro pegou impedimento de Fred antes da bola chegar ao meia.

3' Escanteio para o Fluminense.

0' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO: Saiu Marcos Vinícius, entrou Marinho.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

O auxiliar Luis Fernando Flores está comandando o Fluminense. Enderson Moreira foi expulso no fim do primeiro tempo.

Telão do Maracanã anuncia homenagem ao time do Fluminense sub-7 que foi campeão carioca da categoria.

Os árbitros saíram vaiados de campo. A torcida não aprovou a expulsão do técnico Enderson Moreira.

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Empate sem gols no Maracanã.

46' EXPULSOU! Heber Roberto Lopes expulsa o técnico tricolor Enderson Moreira por reclamação.

45' +3 minutos de acréscimo

43' No contra-ataque do Cruzeiro, Leandro Damião chuta da entrada da área e manda longe do gol de Diego Cavalieri.

43' FOI OU NÃO FOI PÊNALTI? Gustavo Scarpa cruza para Fred que, na hora do domínio no peito, foi derrubado por Manoel. Heber Roberto Lopes mandou o jogo seguir.

42' QUAAAASE! Cobrança de escanteio, Paulo André escora para o meio e Manoel da linda finalização no ângulo e, por pouco, não abre o placar no Maracanã.

41' Arrascaeta cruza e Fred desvia para escanteio.

41' Cruzeiro tem nova oportunidade na bola parada. Vem bola na área do Flu.

38' Arrascaeta cobra escanteio para área do Flu, Leandro Damião escora, mas a bola fica com Diego Cavalieri.

36' QUE LINDO, FRED! Wellington Silva cruza para área e Fred, em posição legal, arrisca um lindo voleio e, por pouco, não marca um golaço de placa no Maracanã.

33' As equipes não conseguem criar. Jogo é muito forte na marcação.

29' Jogo recomeça e Gerson já voltou para o campo. Parece que não houve nada grave.

28' Cobrança de escanteio, Gerson sobe com Fábio e fica no chão. Heber Roberto Lopes para o jogo para atendimento médico.

27' Gustavo Scarpa cruza, Gum desvia de cabeça e a defesa do Cruzeiro desvia junto para escanteio.

27' Fluminense tem falta na intermediária. Gustavo Scarpa vai levantar a bola na área do Cruzeiro.

24' A defesa do Flu afasta o cruzamento.

23' DIEGO CAVALIERI! Willian arrisca de fora da área e o goleiro tricolor espalma para escanteio.

21' NA TRAVE! Gustavo Scarpa cobra falta para área, a bola é desviada por Pierre e vai na trave. No rebote, Marcos Junior tenta o toque pro meio da área e o bandeirinha marcou impedimento do atacante.

21' CARTÃO AMARELO PARA PAULO ANDRÉ! Por falta em Jean.

20' PAROU! Gerson é lançado em velocidade, Fabio sai do gol e afasta, a bola sobra com Jean que sofre falta de Paulo André. Oportunidade pro Fluminense na bola parada.

18' Fluminense tenta contra-atacar e Gerson aparece em posição irregular.

18' Arrascaeta avança livre no meio, mas erra passe em profundidade para Leandro Damião.

16' Fred tocou para Gustavo Scarpa livre dentro da área, mas o assistente marcou impedimento do meia.

12' A defesa do Cruzeiro afasta o cruzamento.

11' Gerson recebe de Wellington Silva e arruma escanteio para o Fluminense.

11' Marcos Vinícius tentou a jogada individual pra cima da defesa do Flu, mas Gum levou a melhor.

9' Cruzeiro começa melhor, com mais posse de bola e criando chances.

8' QUE PERIGO! Fabrício recebeu na esquerda e cruzou para Marcos Vinícius na segunda trave. Victor Oliveira falhou, mas deu sorte que o jogador celeste não estava esperando por isso e por pouco o Cruzeiro não abriu o placar.

3' POR CIMA! Willian cruzou e Henrique mandou de cabeça por cima do gol de Diego Cavalieri.

3' Cruzeiro tem a oportunidade na cobrança de falta. Willian vai jogar a bola na área do Flu.

2' UUUUHHH! Wellington Silva cruzou da direita, Marcos Junior escorou para o meio, a defesa do Cruzeiro afastou, mas a bola sobrou na entrada da área para Jean que chegou chutando de primeira. A bola saiu raspando o canto esquerdo do goleiro Fábio.

0' COMEÇOU O JOGO NO MARACANÃ! Bola rolando para Fluminense x Cruzeiro.

Vai começar o jogo no Maracanã.

Hino nacional tocando no Maracanã. Jogadores são recebidos por suas torcidas.

As equipes entram em campo. O Fluminense veste seu novo uniforme com camisas verde, shorts azul e meião branco. O Cruzeiro veste camisas e shorts branco com meião azul.

Ontem, quarta-feira (9), foi divulgado que o Fluminense apresentará uma surpresa para seus torcedores no intervalo no telão do Maracanã. Existe a expectativa que seja a contratação de Ronaldinho. Ninguém informou o que será, mas ninguém negou essa possibilidade. As conversas estão avançadas.

RESERVAS DO FLUMINENSE: Julio Cesar, Marlon, Henrique, Renato, Rafinha, Willian, Higor Leite, Lucas Gomes e Magno Alves.

CRUZEIRO ESCALADO! Luxemburgo divulga sua escalação com surpresas. Leandro Damião e Willian serão titulares. O Cruzeiro vai à campo com: Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Fabrício; Henrique, Willians, Marcos Vinícius e Arrascaeta; Willian e Leandro Damião.

O movimento na bilheteria 2 do Maracanã é grande.

Durante a semana, o técnico Enderson Moreira chegou a testar a equipe com Gustavo Scarpa na lateral-esquerda e Higor Leite no meio-campo. Mas pelo visto, o treinador optou por Victor Oliveira na lateral e Scarpa no meio.

FLUMINENSE ESCALADO! Enderson Moreira divulga sua escalação e com surpresas. Victor Oliveira, zagueiro, será improvisado na lateral-esquerda no lugar de Giovanni, que sentiu dores durante a semana. Gustavo Scarpa joga no meio.

Durante o intervalo da partida, o Fluminense irá fazer um anúncio no telão do Maracanã. Fiquem ligados!

Nesta quinta-feira (9), a diretoria do Fluminense teve nova reunião com Ronaldinho e seu irmão, Assis, que é o procurador do jogador. Mario Bittencourt, vice de futebol, representou o clube na conversa. O Fluminense está otimista quanto a contratação do craque.

Na vitória sobre o Atlético-PR por 2 a 0 no Mineirão, na 11ª rodada, o atacante Marinho estreou pela Raposa e balançou as redes. O atacante já teve uma pequena passagem sem muito sucesso no Fluminense.

Na 11ª rodada, o Cruzeiro recebeu o Atlético-PR no Mineirão e venceu por 2 a 0. Já o Fluminense, visitou o São Paulo no Morumbi e segurou um empate sem gols.

FIQUE DE OLHO: Arrascaeta é o camisa 10 do Cruzeiro e pode desequilibrar no meio-campo. O meia teve grande atuação na vitória sobre o Atlético-PR na rodada passada.

FIQUE DE OLHO: Fred costuma ser carrasco contra o Cruzeiro. O artilheiro tricolor vive boa fase em 2015.

Por opção, o técnico Vanderlei Luxemburgo mantém Willian e Leandro Damião fora da equipe em Fluminense x Cruzeiro. O treinador repetirá a escalação com Marcos Vinícius e Joel.

Outro que pediu atenção a Fred foi o volante Henrique: “Sempre é bom vivenciar esses grandes jogos, com duas grandes equipes. Vamos para lá para apresentar um bom futebol. Todos preocupam, claro que o ataque preocupa, pois faz gols. Tem o Fred que dá trabalho, um cara que é goleador, tem bom posicionamento dentro de campo. No geral a equipe é muito boa e vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e tentar vencê-los”

Paulo André lembrou que o atacante Fred merece uma atenção especial na marcação, pois ele pode desequilibrar a qualquer momento: “Já joguei algumas vezes contra ele. É um jogador perigoso e inteligente. Ele tem sido mais assistente, cria espaços fora da área. Temos que impedir ele de ficar solto, ficar esquecido”

Paulo André disse que o Cruzeiro tem que ser inteligente na partida de logo mais: “Há certa dificuldade de jogar lá, seja qual for o adversário. Eles jogam mais com a bola no chão, mas às vezes se desorganizam. O Fluminense deve vir para cima e temos de ser inteligentes”

Não é apenas o Fluminense que tem desfalques. O Cruzeiro também tem. Com uma entorse no pé, Bruno Rodrigo dará lugar a Paulo André.

“O Gustavo se predispõe a fazer as funções. Sabemos que onde estiver, fará aquilo que sabe fazer, que é um jogo de boa intensidade, tem um poder de marcação bom, saída boa, é inteligente para jogar. O Higor é um jogador extremamente técnico, pensa muito o jogo, entrou muito bem contra o São Paulo, muito tranquilo, a bola não queimou no pé. São dois jogadores com características diferentes, que estamos observando e podemos aproveitar no nosso futebol”, disse Enderson Moreira sobre Higor Leite e Gustavo Scarpa.

Higor Leite é a grande novidade na equipe tricolor em Fluminense x Cruzeiro. Depois de tantos empréstimos, o jogador voltou a ganhar tempo de jogo com o treinador Enderson Moreira - que também promoveu o retorno de Marcos Junior, que vem sendo titular há alguns jogos.

“O Giovanni vamos ver ainda. Teremos uma última conversa com o departamento médico. Apresentou uma melhora considerável, mas ainda tem algumas limitações, em termos de força. Vamos aguardar. Acho muito difícil que ele tenha condições de jogar amanhã”, afirmou o técnico Enderson Moreira sobre o lateral-esquerdo Giovanni.

Entre tantos desfalques, o Fluminense apresentou nesta quarta-feira (8) o atacante Osvaldo, que teve passagens por Ceará e São Paulo no futebol nacional e estava no Al Nasr. A diretoria do clube ainda busca um meia e o nome de Ronaldinho Gaúcho é ventilado nas Laranjeiras.

Além destes desfalques, recentemente o Fluminense perdeu dois jogadores importantes que receberam propostas irrecusáveis: Wagner acertou seu caminho rumo ao futebol do Oriente Médio. Já o jovem Kenedy vai defender o Chelsea, da Inglaterra. Além disso, Vinícius fraturou um dedo do pé e está fora por 60 dias.

O Fluminense terá dois grandes desfalques para a partida: o volante Edson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o São Paulo na rodada anterior - Pierre será o substituto. Giovanni, lateral-esquerdo, sentiu dores musculares durante a semana e dará lugar para Gustavo Scarpa, que será improvisado no setor.

Como mandante, o Fluminense está invicto neste Campeonato Brasileiro. O Maracanã tem sido um ponto forte a favor do Tricolor.

Em relação as equipes que se enfrentaram pela última vez, muitos jogadores não estão mais no plantel das equipes. No Cruzeiro, Egídio, Lucas Silva, Nilton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Marlone, Marcelo Moreno e Julio Baptista já saíram do clube. No Fluminense, Diguinho, Elivelton, Guilherme Mattis, Chiquinho, Valencia, Kenedy, Conca, Wagner, Walter e Rafael Sobis já deixaram o clube. Os técnicos Marcelo Oliveira e Cristóvão Borges também acabaram demitidos meses depois.

No jogo Fluminense x Cruzeiro do returno, pela última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão para comemorar seu título brasileiro. O Flu surpreendeu ao abrir o placar com Fred aos 33 minutos do primeiro tempo, mas Nilton empatou aos 44 minutos. Na etapa final, Marcelo Moreno virou com um golaço de voleio aos 14 minutos e garantiu a festa celeste com a vitória.

Kenedy, autor do gol de empate naquele grande jogo, entrou em campo sob vaias. O atacante tinha grande rejeição por parte da torcida, mas no fim do ano todos reconheceram sua evolução na equipe. Tanto é que em 2015 o jovem atacante era titular. Era, pois recentemente foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra.

Em 2014, no dia 7 de setembro, Fluminense e Cruzeiro realizaram um dos melhores jogos do Brasileirão no Maracanã, pela 19ª rodada. O Cruzeiro saiu na frente aos 13 minutos com gol de pênalti de Julio Baptista, mas viu o Fluminense empatar os 16 minutos com Wagner e virar a0s 23 minutos com Cícero. Julio Baptista, de novo, empatou o jogo aos 43 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Marcelo Moreno virou para o Cruzeiro aos 12 minutos, mas o Flu buscou o empate aos 43 minutos com Kenedy - que entrou em campo sob vaias.

A situação do atual bicampeão brasileiro é diferente. Em 12º lugar, se vencer, sobe no máximo apenas uma posição, passando o Figueirense por um ponto e ficando um ponto atrás da Ponte Preta. Em caso de derrota, mantém os 3 pontos de frente em relação ao primeiro time dentro da zona do rebaixamento (Santos).

O Fluminense joga em casa com o apoio da sua torcida. O jogo é importante, contra o atual bicampeão brasileiro. Caso vença, o Tricolor das Laranjeiras pode terminar a rodada na vice-liderança com dois pontos atrás do líder Atlético-MG.

Boa noite, torcedores! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Cruzeiro. A bola rola às 21h (de Brasília) no Maracanã, e a VAVEL Brasil te deixará por dentro de todos os lances deste jogão!