Aguirre chama responsabilidade e mira acabar má fase do Internacional com confiança

Em fase terrível, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão, o Internacional só pensa na Libertadores da América. Para arrumar a casa a tempo do confronto ante o Tigres (MEX), na próxima quarta (15), o técnico Diego Aguirre aposta no retorno de jogadores importantes e na volta do futebol apresentado há alguns meses na temporada.

Sobre a partida contra o Flamengo, o técnico comentou: ''Temos que assumir e aceitar as críticas. Qualquer coisa que for dita do time hoje é correta. Foi uma derrota muito dura. Precisamos voltar com as coisas boas que nós mesmos fizemos. Não me sinto bem tentando por desculpas nas derrotas. Sou o primeiro que assume a responsabilidade''.

Com respeito ao que vem pela frente, Aguirre falou: ''Não podemos ser pessimistas ou pensar negativo... A Libertadores tem algo emocional. É outra competição. O Inter pode perfeitamente fazer um bom jogo. Alguns jogadores importantes não estiveram nesse mês. Aránguiz, Sasha e Nilmar fazem diferença''. Em relação à partida frente o Joinville, domingo, o treinador disse ainda não saber que estratégia será montada: ''Vamos planejar o que vamos fazer a partir de amanhã''.

Além do comandante, alguns jogadores também analisaram o novo revés sofrido pelo Internacional na competição nacional. Rodrigo Dourado pediu desculpas para a torcida e disse: ''Está difícil. Não conseguimos fazer um bom jogo. Não tem que botar culpa em ninguém''. William foi enfático ao dizer que o elenco ''não pode mais errar", enquanto Vitinho comentou da seguinte maneira: ''É difícil falar. A gente tenta jogar bem, mas nem sempre consegue''.



Na próxima rodada do Brasileirão, o Inter encara o Joinville, fora de casa, em busca de deixar a incômoda proximidade com a zona de rebaixamento. A partida será na Arena Joinville, no domingo, às 16h. O JEC vem somando pontos, mas ainda é o lanterna da competição.