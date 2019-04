Wendel minimiza derrota para Atlético-MG: "Saímos de cabeça erguida"

A saída dos jogadores do Sport de campo não foi de lamentação e sim de orgulho pelo trabalho realizado, lógico que os atletas queriam os três pontos, ou manter a invencibilidade, mas a forma com qual o time perdeu, deixou todos contentes. O volante Wendel foi um dos que destacaram a garra leonino e a boa atuação mesmo com o revés.

Wendel espera que essa determinação seja reconhecida pela torcida, assim quer uma lotação da Arena Pernambuco para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo (12). O atleta, que deu entrevista com uma cara abatida e triste pela derrota, sabendo que poderiam ter conseguido ao menos um empate, preferiu ressaltar os pontos positivos dos rubro-negros durante os 90 minutos.

"Diante do líder, equipe que vem disputando a Libertadores, foi campeã em 2013, a gente perdeu, mas perdeu de cabeça erguida. Fazendo um excelente jogo, encurralando o Atlético. Dá orgulho fazer parte desse elenco", disse o cabeça de área do Leão.

Depois, ele preferiu já visar o também difícil confronto do próximo domingo (12) diante do embalado Palmeiras, mas que dessa vez é em casa e assim espera que, como a do Atlético-MG, a torcida faça a diferença lotando o palco do embate e empurrando os atletas do escrete da Praça da Bandeira.

Aproveitando o ensejo, Wendel falou sobre suas expectativas para o confronto ante os alviverdes de São Paulo. O adversário vem de uma sequência de quatro vitórias e, por isso, o experiente volante disse esperar da torcida rubro-negra a mesma pressão que o time sofreu diante do Galo.

"Tenho certeza que o torcedor reconhece que nós fizemos um jogo interessante e agora esperamos que ele lote a Arena e receba o Palmeiras da mesma forma que fomos recepcionados aqui", destacou.

Apesar da derrotada para o Atlético-MG, que chegou aos 26 pontos e passou a ser o líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport não deixou a zona dos quatro melhores colocados do certame nacional.