Resultado Grêmio x Vasco no Brasileirão 2015 (2-0)

Grêmio vence a quinta na Arena sob o comando de Roger Machado. São cinco vitórias nos últimos seis jogos no Brasileirão. Tricolor vai a 26 pontos, mesma pontuação do líder Atlético-MG, que joga neste domingo. Já o Vasco sofre a terceira derrota seguida e fica na vice-lanterna, podendo ser ultrapassado pelo Joinville, que joga também amanhã.

48' FINAL DE JOGO! Grêmio 2-0 Vasco! Tricolor com pontuação do líder Atlético-MG.

46' Cartão amarelo para Serginho, do Vasco.

45' Estádio grita o nome de Roger na Arena.

44' Serão três minutos de acréscimos.

43' Faz a festa a Geral do Grêmio! Grêmio 2 a 0 sobre o Vasco.

40' Madson toca para Gilberto. Tenta o Vasco.

6º gol de Pedro Rocha com a camisa do Grêmio.

Edinho desarma, Giuliano acha Pedro Rocha, que manda para as redes! Grêmio mata o jogo! Grêmio 2 a 0!

36' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO! GRÊMIO 2-0 VASCO!

35' Amarelo para Andrezinho, do Vasco.

34' Lucas Ramon tabela, cruza em chute prensado e ganha escanteio.

33' Entra Edinho, sai Douglas, no Grêmio.

31' Gilberto finaliza cruzado e Marcelo Grohe defende.

Galhardo comentou que sentiu o tornozelo.

30' Entra Lucas Ramon, sai Galhardo, no Grêmio.

28' Público total: 34.752

27' Douglas inicia jogada, larga pra Giuliano e Galhardo pega em baixo da bola. Tiro de meta.

25' Entra Gilberto no lugar do lateral Cristiano. É a troca no Vasco.

25' Walace arrisca e manda alto demais. Torcedor aplaude igual.

24' Levantamentos na área do Grêmio e Geromel afastou.

22' Giuliano escapa da marcação e consegue um chute forte para defesa de Charles.

21' Douglas cobra com categoria, mas manda por cima. Tiro de meta.

20' Luan sofre falta frontal em favor do Grêmio.

19' Luan fez jogada individual, passou pela marcação e chutou pra fora.

18' Cruzamento na área gremista e Erazo tira. Serginho tenta o chute na sequência e ganha só lateral no desvio.

Jogada da direita de Galhardo e Rodrigo marca contra para o Grêmio!

14' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOO!

12' Erazo cabeceia escanteio cobrado por Douglas e manda pela linha de fundo.

11' Eder Luis entra e sai Riascos, na segunda troca dos cariocas.

11' Herrera entra, sai Dagoberto, no Vasco.

10' Tiro de meta para Grohe cobrar.

A chegada do goleiro Charles em Luan poderia ser interpretada como pênalti, pois ele atinge o atacante com a bola ainda em jogo.

6' NÃO ENTRA! Douglas lança, Luan tenta tirar do goleiro e a bola faz cóscegas na trave.

6' Bola para Luan e o goleiro Charles abandona a meta para tirar com o pé.

3' Andrezinho tenta o chute colocado e manda alto demais.

2' Pedro Rocha sai da marcação de Madson, chuta fraco e Charles defende com facilidade.

2' Erazo desarma Serginho e o árbitro não marca falta.

0' Começa o segundo tempo! Grêmio 0x0 Santos!

Douglas errou muitos passes no primeiro tempo.

"Sabíamos da dificuldade pelo momento do Grêmio. Temos que ir a cada jogo. A nossa situação é delicada dentro da competição. No meu ponto de vista, está bom. É dedicação", fala Dagoberto, atacante do Vasco, sobre o primeiro tempo.

"Eles estão fechando bem e precisamos abrir mais o jogo", afirma Galhardo, lateral do Grêmio.

"O Vasco está bastante fechado, com duas linhas de quatro. A gente precisa acelerar mais esse passe pra fazer o gol", fala Giuliano, meia do Grêmio.

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x0 Vasco.

47' Rodrigo cobra a terceira falta na partida. Bola passou sobre o travessão, com perigo.

47' Vamos aos 49 minutos. Muitos atendimentos médicos.

45' Vai sair Marcelo Oliveira. Se lesionou sozinho. Marcelo Hermes será o substituto na lateral-esquerda.

44' Se esvai o primeiro tempo. Torcedor não desiste e grita "Grêmio, Grêmio" nas dependências da Arena.

42' Douglas tabela com Galhardo, finaliza da frente da área e Charles pega.

40' Douglas cobra o corner, Charles dá um tapa e tira o gol que Erazo marcaria.

39' Resposta do Grêmio! Pedro Rocha encara três marcadores, chuta forte e tem escanteio!

39' GROHE DE NOVO! Outra grande cobrança de falta de Rodrigo, outra bola espalmada por Marcelo!

38' Levantamento de Andrezinho e Geromel cortou. Tem nova falta para o Vasco.

36' Andrezinho cobra falta na área e Grohe segura firme.

34' Sai errado o goleiro, mas Anderson Salles afasta.

33' Falta! Pedro Rocha é derrubado por Madson. Boa para o Grêmio.

31' Posse de bola de 56% do Grêmio, contra 44% do Vasco.

30' Pedro Rocha faz fila, Salles faz a cobertura e Charles segura a bola na defesa pelo Vasco.

28' SAFA-SE O VASCO! Galhardo cruza, Rodrigo desvia, tira do alcance do goleiro, mas ninguém do Grêmio aparece para colocar na rede.

27' Goleiro do Vasco caiu novamente. Problema muscular é a possível causa.

25' Galhardo cruzou por baixo e Charles ficou firme com a bola.

24' PÊNALTI? Cristiano abraçou Geromel em cruzamento feito pelo Grêmio. Juiz nada marcou.

23' Cartão amarelo para Guiñazu, que voltou em campo ainda sangrando.

23' Escanteio para o Grêmio em jogada de Pedro Rocha. Salles colocou pela linha de fundo.

22' Guiñazu sai de campo novamente. Precisa estancar sangramento na boca o vascaíno.

21' FUROU LUAN! Errou em bola em chegada gremista na grande área!

20' Galhardo cobra lateral no ataque para Luan e Cristiano corta.

17' Geromel cabeceia a cobrança de escanteio de Douglas e a bola sai em tiro de meta.

16' UUUUH! Luan arrisca, a bola pega em Anderson Salles e é escanteio ao Tricolor.

15' Rodrigo cabeceia e Marcelo Grohe fica com a bola pelo Grêmio.

14' Pedro Rocha chuta fraco e Charles pega sem dificuldades.

12' Maicon arrisca o chute da meia direita e manda torto pela linha de fundo.

11' Caiu o goleiro vascaíno Charles com problema na coxa.

10' PERDEU GIULIANO! Jogada de Luan e o meia gremista errou da pequena área.

9' Rodrigo corta pela linha de lado. Lateral para o Grêmio.

7' Marcelo Oliveira cruza após troca de passes e a bola passa por todo mundo. Tiro de meta.

5' GROHE! Rodrigo cobra falta de longe, a bola desvia e o goleiro espalma para escanteio.

3' Douglas erra o passe para Walace.

1' Vasco com a bola no primeiro giro do cronômetro.

0' Começa em Porto Alegre! Saída do Vasco!

Vai começar na Arena: Grêmio x Vasco - 13ª rodada do Brasileirão.

Times no gramado! Vamos ao hino nacional em instantes.

Roger Machado: "Manter a intensidade dentro de casa. A gente tem de ter a consciência de alternar os momentos na partida."

Vai ter gente entrando na Arena com bola rolando. Por enquanto, movimento é muito bom dentro e fora do estádio gremista.

Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Thyere, Lucas Ramon, Marcelo Hermes, Edinho, Arthur, Lincoln, Vitinho, Fernandinho, Mamute e Braian Rodríguez.

Banco do Vasco: Jordi, Aislan, Jean Patrick, Lucas, Emanuel Biancucchi, Eder Luis, Gilberto, Rafael Silva, Herrera e Henrique.

Vasco confirmado: Charles; Madson, Rodrigo, Anderson Salles e Cristiano; Guiñazu, Serginho, Júlio Cesar e Andrezinho; Dagoberto e Riascos.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

Muitos setores da Arena esgotados para a partida Grêmio x Vasco. Expectativa de público acima dos 35 mil torcedores, podendo chegar aos 40 mil.

Grêmio já está na Arena para o jogo das 18h30.

Logo mais, as escalações de Grêmio e de Vasco para o confronto na Arena. Vem com a VAVEL Brasil!

No Grêmio, a volta do volante Walace é o ponto importante da partida. Com ele em campo, o Tricolor ainda não perdeu no torneio nacional.

A boa notícia para os atacantes do clube carioca é que o titular Rhodolfo está fora pelo lado da zaga gremista. Erazo representa uma fragilidade para o alvinegro aproveitar.

O ataque do Vasco não vai bem na competição. Riascos e Gilberto formam a dupla de frente, mas que não tem mostrado capacidade de tirar a má fase do clube cruz-maltino.

Na última rodada: Chapecoense 1-0 Grêmio; Vasco 0-4 São Paulo. Equipes precisando da reabilitação em suas lutas diferentes na tabela de classificação.

No campeonato, o Grêmio é 3º colocado, com 23 pontos, três atrás do líder Atlético-MG. O Vasco, na outra parte da tabela, é 19º, com 9 pontos ganhos, apenas à frente do lanterna Joinville, que tem 8.

Outro nome do meio, mas como volante, é o argentino Guiñazú. Conhecido também por sua passagem no Internacional, ele é o cão de guarda da defesa. Apesar de estar mais veterano, ainda briga para qualificar o setor do Vasco da Gama.





Andrezinho é nome de esperança aos cariocas. Não estreou bem no meio de semana, assim como foi o desempenho do resto da equipe, e vai para o seu segundo jogo com a camisa do time, comandando a meia cancha.



O Grêmio derrotou o Vasco nas duas ocasiões em que se enfrentaram em 2013, ano de rebaixamento para o clube carioca. Vitória no Rio de Janeiro por 3 a 2 e na Arena por 1 a 0. Cruz-maltino com dificuldades para se reestruturar no confronto.



Do outro lado, o Vasco tenta se encontrar com o técnico Celso Roth. O gaúcho conseguiu duas vitórias ao assumir o time na vice-lanterna, mas depois não ganhou mais e vem de derrotas para Chapecoense e São Paulo. Precisa voltar a vencer.



Erazo, o zagueiro da seleção equatoriana, será o substituto de Rhodolfo. A zaga do Grêmio, portanto, fica por conta dele e de Geromel.



Para o jogo de hoje, o técnico do Grêmio, Roger Machado não conta com o capitão Rhodolfo. Ele é desfalque por lesão na panturrilha direita.



Pouco lembrado é o duelo válido pela Libertadores, mas também pela primeira edição da Supercopa do Brasil. Com poucas datas no calendário, Grêmio e Vasco se enfrentaram valendo as duas competições. Em ida e volta pela fase de grupos da competição sul-americana de 1990, o Tricolor levou a melhor na disputa. A ida foi 2 a 0 no Olímpico, gols de Nilson e Darci. Na volta, 0 a 0 no São Januário e a conquista gremista da primeira Supercopa brasileira.



O último confronto foi em 2013, exatamente o único na Arena até aqui. Triunfo do Tricolor gaúcho por 1 a 0. Confira:





Grêmio e Vasco já se enfrentaram 63 vezes, somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. São 27 vitórias gremistas, 16 empates e 20 vitórias vascaínas.



Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP), auxilado por Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Daniel Zioli (SP) são os responsáveis por Grêmio x Vasco, pela 13ª rodada do Brasileirão 2015.





O estádio Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Vasco, válida pelo Brasileirão 2015.

A casa do Tricolor gaúcho foi inaugurada em dezembro de 2012, na partida Grêmio 2x1 Hamburgo (ALE). Desde então, Vasco e Grêmio se enfrentaram apenas uma vez nela. Em 2013, vitória gremista por 1 a 0.

FIQUE DE OLHO: Pedro Rocha. O garoto de 20 anos subiu aos profissionais nesta temporada. Já deixou bola na rede no Gauchão, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Opção ofensiva que ganhou espaço com a saída dos experientes Marcelo Moreno e Barcos, Pedro quer mostrar que tem mais do que nome de jogador famoso. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Andrezinho. Conhecido dos gremistas, Andrezinho atuou por muitas temporadas como meia do Internacional. Jogador de boa qualidade técnica e na bola parada, foi considerado o 12º titular em algumas temporadas. No Vasco, a estreia foi terrível diante do São Paulo. Para começar uma sequência de boas atuações, o desafio é enfrentar o Grêmio. Olho no meia!

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grêmio 23 12 19º Vasco 9 12

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013, coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.







Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Grêmio x Vasco da Gama, válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!