Resultado Náutico x Santa Cruz na Série B 2015 (2-1)

18:27 Leia mais: Com um a menos, Náutico supera Santa Cruz e retorna ao G-4 da Série B

18:25 As equipes voltam a campo pela Série B no próximo sábado (18), às 16h30. O Náutico vai até o Rio de Janeiro encarar o Botafogo, no Engenhão, enquanto o Santa Cruz recebe o Atlético-GO, no Arruda

18:22 Com o triunfo, o alvirrubro chega à 3ª posição, somando 24 pontos. O tricolor, porém, cai para a 12ª colocação, com 15 pontos ganhos

94' Final de jogo na Arena Pernambuco para Náutico 2x1 Santa Cruz! Com gols de Guilherme e Gil Mineiro, o Timbu volta a vencer o Mais Querido. Anderson Aquino descontou

90' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

88' Público de 12.085 pessoas na Arena Pernambuco

86' Náutico explora contra-ataques, enquanto Santa Cruz pressiona na reta final

82' Cartão amarelo para Wellington Cézar! Volante coral é advertido e também está suspenso para a próxima partida

81' Treinador Lisca foi expulso de campo por ofender o árbitro

80' Última alteração também no Santa Cruz! SAI Bruninho, ENTRA Nininho

79' Última mudança no Náutico! SAI Douglas, ENTRA Reanato

76' Náutico mantém postura de explorar os erros do Santa Cruz, que busca o empate a todo custo

73' Goooooooooool do Náutico! Gil Mineiro! Após cruzamento na entrada da pequena área, Gil Mineiro chuta, a bola desvia em Josimar e morre no fundo do gol. Náutico 2x1 Santa Cruz

72' Substituição no Náutico! SAI Rogerinho, ENTRA Josimar

71' Cartão amarelo para Nathan! Com um minuto em campo, o atacante tricolor é advertido pela arbitragem por reclamação e também não joga o próximo jogo

70' Alteração no Santa Cruz! SAI Luisinho, ENTRA Nathan

68' Mesmo com um a menos, Náutico segue melhor ofensivamente, mas peca nas finalizações

66' UHHHHHHHHHH! Rogerinho recebe cruzamento e cabeceia errado, perdendo boa chance

65' Substituição no Náutico! SAI Stéfano Yuri, ENTRA Gil Mineiro

62' Cartão vermelho para Ronaldo Alves! Zagueiro alvirrubro mata o contra-ataque e é expulso

60' Cartão amarelo para Renatinho! Lateral-esquerdo coral é advertido por reclamção

59' UHHHHHHHH! No minuto seguinte, o mesmo Aquino recebeu lançamento em profundidade e, colocado, chutou com perigo

58' Gooooooooool do Santa Cruz! Anderson Aquino! Aquino bate de um lado, Júlio César pula no outro e o placar agora está empatado! Náutico 1x1 Santa Cruz

57' Pênalti para o Santa Cruz! Douglas tromba com João Paulo na pequena área e Rufino aponta para a marca da cal

53' Vitória parcial deixa o Náutico na vice-liderança da Série B

52' GOOOOOLAÇOOOOOO DO NÁUTICO! Guilherme! Jovem lateral cobra falta com perfeição, Fred não alcança e abre o placar na Arena Pernambuco! Náutico 1x0 Santa Cruz

51' Náutico mantém superioridade dentro de campo visando explorar os erros do Santa Cruz

48' Assim como boa parte da etapa inicial, a partida segue sem muitas emoções e permanece zerada

46' Bola rolando na etapa final para Náutico 0x0 Santa Cruz!

17:31 Náutico volta sem mudanças. Já o Santa Cruz conta com a entrada de Moradei no lugar de Danny Morais, por conta de uma conjuntivite

17:30 Já já as equipes retornam ao campo de jogo para a bola rolar na etapa final

17:26 No Cornélio de Barros, o Salgueiro vai vencendo o ASA por 1 a 0. Gol marcado pelo zagueiro Rogério, de pênalti, ainda no 1º tempo

17:23 Apesar de estar melhor em campo, o Náutico não conseguiu concluir em gol as oportunidades criadas. O Santa Cruz, que preferiu focar no sistema defensivo, se segurou como pôde e falhou ofensivamente

17:19 Já o volante Fillipe Soutto, do Náutico, admite a superioridade do Timbu, mas ressalta que os erros não podem acontecer: "Jogo complicado. Clássico requer atenção. Nosso time errou menos"

17:17 Meia João Paulo, do Santa Cruz, reconhece a pouca efetividade no ataque e pede melhora da equipe: "Temos que trabalhar um pouco mais a parte ofensiva, estamos ficando muito atrás. Vamos tentar adiantar um pouco mais"

45+1' Fim do primeiro tempo na Arena Pernambuco para Náutico 0x0 Santa Cruz!

45' Um minuto de acréscimo!

43' Superioridade do Timbu é vista também na posse de bola: 53% x 47%

40' Partida fica sem muitas emoções, mas com o Náutico seguindo mais à vontade

35' Santa Cruz segue acuado no campo de defesa, enquanto o Náutico mantém a pressão

33' Cartão amarelo para Danny Morais! Zagueiro tricolor é o primeiro advertido pela arbitragem e está suspenso para o próximo jogo

30' Meia hora de bola rolando na Arena Pernambuco e o Náutico segue melhor em campo

26' UHHHHHHHHHHH! João Ananias faz bom lance individual e serve Rogerinho, que cruza na medida e Marino cabeceia com perigo

23' Santa Cruz se vê preso na saída de bola e perde chances importantes para armar jogadas ofensivas, enquanto o Náutico visa explorar os erros para tentar sair em vantagem

19' Fillipe Soutto leva cotovelada sem intenção de João Paulo e sai de campo sangrando

17' Náutico agora pressiona o Santa Cruz, que ainda encontra dificuldade na saída de bola

14' UHHHHHHHHHHHH! Após corte errado da zaga coral, a bola ficou com Douglas, que chutou em cima de Fred

9' Pênalti?! Rogerinho é derrubado por Bruninho na pequena área, mas Sebastião Rufino Filho nada marca

6' Santa Cruz começa com mais poder ofensivo que o Náutico, mas dois impedimentos já marcados

4' Partida começa bastante equilibrado, assim como esperado em todo clássico

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Náutico x Santa Cruz! Saída de bola é do Timbu

16:28 Náutico e Santa Cruz fazem a última oração antes da bola rolar. Não saiam daqui, traremos todos os detalhes da partida

16:25 Equipes perfiladas para o hino nacional

16:23 Agora é a vez das equipes adentrar no gramado! Equipes irão perfilar para o hino nacional

16:20 Jogadores reservas entram em campo! A bola vai rolar em 10 minutos

16:16 Vândalos destruíram mais de 15 janelas do metrô na Estação Barro, o que fez muitos torcedores desistirem de ir à Arena Pernambuco, mas agora a expectativa de público já se aproxima dos 10 mil espectadores

16:14 Náutico tenta quebrar tabu de dois anos e meio sem vencer o Santa Cruz. A última vitória foi em 28 de março de 2013, por 2 a 1, na semifinal

16:10 As equipes já estão voltando ao vestiário para se concentrar antes do apito inicial

16:05 Faltando 25 minutos para a bola rolar, o público segue tímido na Arena Pernambuco

16:01 Agora é a vez do restante do elenco entrar em campo para aquecer antes da bola rolar

15:57 Enquanto isso, os goleiros Júlio César e Rodolpho, do Náutico, aquecem com o preparador

15:53 Elenco do Santa Cruz entrou em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

15:50 Até o momento, público pequeno na Arena Pernambuco. Expectativa é de pouco mais de 6.000 torcedores

15:47 No banco de reservas, Marcelo Martelotte tem disponível: Bruno, Nininho, Walter, Moradei, Lúcio, Nathan, Bileu, Daniel Costa e Waldison

15:45 Santa Cruz também está definido! O Mais Querido está confirmado no 4-4-2 com: Fred; Bruninho, Néris, Danny Morais, Marlon; Wellington Cézar, Renatinho, Lelê e João Paulo; Luisinho e Anderson Aquino

15:44 No banco, Lisca conta com: Rodolpho, Diego, Flávio, Fellype Gabriel, Gil Mineiro, Bruno Alves, Patrick Vieira, Renato, Josimar, Niel, Lucas Farias e Bérgson

15:42 Náutico escalado! O Timbu vai a campo com: Júlio César; Guilherme, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Fillipe Soutto; João Ananias, Rogerinho, Willian Magrão e Marino; Stéfano Yuri e Douglas

15:40 A bola vai rolar no Sertão a partir das 16h e é de extrema importância para o Carcará

15:39 Enquanto o foco na capital pernambucana é no Clássico das Emoções, no interior as atenções estão voltadas para Salgueiro x ASA, que se enfrentam no Cornélio de Barros, pela Série C

15:36 Uniformes do Santa Cruz já estão prontos no vestiário esperando os atletas

15:32 O mistério por parte de Lisca pode estar sendo desvendado. O treinador do Náutico poderá escalar, como titulares, Stéfano Yuri e Fillipe Soutto nas vagas de Hiltinho e Piauí. O cabeça de área, nesse caso, seria improvisado na lateral-esquerda

15:29 Mesmo vetado para a partida, o zagueiro Alemão está junto com a delegação do Santa Cruz, visando incentivar o grupo

15:25 Integrantes da comissão técnica do Santa Cruz colocam bolas no gramado da Arena Pernambuco para que os jogadores, dentro de instantes, façam o aquecimento.

15:20 Mais um registro da chegada do tricolor pernambucano na Arena Pernambuco.

15:15 Delegação do Santa Cruz chegando neste momento na Arena Pernambuco. Dentro de instantes, técnico Martelotte deve confirmar a escalação oficial.

15:05 Local onde ficará a torcida do Santa Cruz também com poucas pessoas neste momento. Jogo começará às 16h30.

15:00 Público ainda não é dos melhores na Arena. Transito é intenso nos locais de acesso ao palco do jogo. Local destinado a parte da torcida do Náutico praticamente vazio no momento.

Títulos do Náutico: 1934, 1960, 1974, 1984, 1985, 1989, 2001, 2002 e 2004

Títulos do Santa Cruz: 1946, 1959, 1970, 1976, 1983, 1993 e 1995

As equipes decidiram, inclusive, o Campeonato Pernambucano em 16 oportunidades. Apesar de levar a desvantagem no confronto direto, o Náutico sagrou-se campeão em nove vezes, enquanto o Santa Cruz venceu outras sete

A arbitragem de Náutico x Santa Cruz será formada por um trio pernambucano. No apito, Sebastião Rufino Filho, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Clóvis Amaral da Silva, aspirante à Fifa, e Francisco Chaves Bezerra Júnior, integrante do escalão nacional

O defensor aponta o contra-ataque do Náutico como um ponto a ser anulado pelos jogadores do Santa Cruz, garantindo estar concentrado para sair com três pontos da Arena Pernambuco: "O Náutico tem um bom contra-ataque e vamos trabalhar para anular este ponto positivo deles. Estamos concentrados em conseguir um bom resultado"

Quem falou do lado do Santa Cruz foi o zagueiro Néris, que está confirmado entre os titulares: "Ainda não tivemos uma conversa com Martelotte, mas sem dúvidas vou jogar. Então estou preparado, venho me dedicando para este momento. Vou tentar fazer a função que Diego Sacoman e Alemão vinham fazendo muito bem. Venho me preparando para este momento. Já joguei Avaí e Figueirense e pude ver como é um clássico, o quanto é disputado, brigado"

O atleta ainda elogiou o treinador Lisca, revelando que houve uma conversa motivacional para o duelo contra o Santa Cruz: "Ele nos motivou bastante, pois é um clássico e, apesar dos nossos últimos jogos, não tem como dividir o campeonato em três jogos. Nosso retrospecto é muito bom e nossa fase é muito boa se olharmos todo o campeonato. Tivemos uma largada até histórica. Sabemos que temos que voltar a vencer, uma vez que nosso objetivo é ganhar sempre"

Em entrevista coletiva, Rogerinho, meia-atacante do Náutico, mira retornar à titularidade e se diz motivado com o clássico: "Vou treinar e sei que posso ser um dos que podem sair jogando. Vou buscar meu espaço nos treinamentos. O clássico é um jogo à parte do campeonato. A motivação é diferente e os jogadores se comportam de forma diferente"

A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Náutico e Santa Cruz. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e promete receber bom público

Apesar das ausências, o técnico Marcelo Martelotte resolveu não esconder nada e definiu a equipe que vai a campo. Na zaga, o escolhido foi o zagueiro Néris, que estreou como titular diante do Boa Esporte. Martelotte confirma Santa Cruz para clássico com Náutico mesmo fazendo treino fechado

O Santa Cruz, por sua vez, tem três baixas para o confronto que começa em instantes. No departamento médico, estão o zagueiro Alemão, que saiu lesionado na vitória sobre o Bragantino, no último sábado (4), e o atacante Bruno Mineiro, a mais tempo. O único suspenso é o defensor Diego Sacoman, expulso no triunfo sobre o CRB, na última terça-feira (7)

No encerramento dos preparativos, o treinador Lisca optou por fazer mistério e não divulgou como a equipe irá jogar, deixando em aberto os prováveis substitutos dos desfalques. Lisca adota mistério e não revela escalação do Náutico para clássico ante Santa Cruz

Enquanto isso, outros ficam de sobreaviso para não ficarem na mesma situação. Tratam-se dos zagueiros Ronaldo Alves e Fabiano Eller, o lateral-direito Guilherme e o volante Marino, que estão pendurados com dois cartões amarelos e, em caso de um terceiro, estarão suspensos diante do Botafogo

Durante a semana, o Náutico perdeu duas peças titulares para o confronto, ambas por suspensão. O lateral-esquerdo Gastón Filgueira, expulso contra o Mogi Mirim, e Hiltinho, que recebeu o terceiro amarelo, não jogam o Clássico das Emoções

FIQUE DE OLHO Náutico x Santa Cruz: João Paulo, meia do Santa Cruz. Considerado o craque do Pernambucano, o meio-campista tricolor vem se mostrando diferenciado durante a Série B e sendo um dos principais nomes do Mais Querido, tanto com gols, quanto com passes para os companheiros de equipe

FIQUE DE OLHO Náutico x Santa Cruz: Douglas, atacante do Náutico, que vive excelente fase na Segundona. Contratado para resolver o problema ofensivo do Timbu, o centroavante vem se destacando por balançar as redes e ajudar a equipe alvirrubra a encontrar o caminho das vitórias; até o momento, foram cinco gols em 10 jogos

Enquanto isso, Marcelo Martelotte, comandante do Santa Cruz, confirmou que o time titular está definido, mas diz que ao invés de tentar despistar em treino fechado, a movimentação foi focada em testar novas situações: "O time está definido e posso passar. O treino de portões fechados é apenas para termos um pouco mais de privacidade e podermos treinar algumas situações específicas. Mas o time está definido desde a quarta-feira, logo depois do jogo com o CRB. Já vinha pensando nesta equipe"

Durante a semana, Lisca, técnico do Náutico, comentou sobre a vantagem que o Santa Cruz teve na preparação: "Estou um pouco atrás dele (Martelotte). O Santa jogou aqui, não precisou sair do Recife. Só fiz um regenerativo na quinta-feira (9) e esse último treinamento foi para organizar a equipe. Aqui não poderei contar com o Gastón e o Hiltinho. Lá ele perdeu os dois zagueiros. Marcelo não terá o Sacoman por conta de suspensão e Alemão já estava fora com uma lesão no rosto. Então preciso deste treinamento para ter certeza de algumas coisas"

Em 2004, um dos grandes jogos da história do duelo entre Náutico e Santa Cruz foi vencido pelos alvirrubros. O Timbu precisava vencer por dois gols de diferença, fato que conquistou de maneira avassaladora ao balançar as redes em três minutos, saindo vitorioso por 3 a 0 fora de casa; o jogo foi válido pela final do Campeonato Pernambucano, na última edição ganha pelo escrete da Rosa e Silva do certame

No ano passado, os adversários de hoje se enfrentaram, no Arruda, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o meia-atacante Wescley, que não faz mais parte do elenco do Santa Cruz, decidiu o confronto com dois gols na etapa final e deu os três pontos ao clube; Keno marcou o outro na vitória por 3 a 0

O último jogo entre as equipes foi em março de 2015, pela 6ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, e terminou com um empate insosso por 0 a 0

Mesmo sem favorito no jogo de logo mais, o Santa Cruz conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 505 partidas, são 197 vitórias tricolores, 146 empates, contra 161 vitórias do Náutico. Um jogo, porém, tem resultado desconhecido. O duelo foi válido pelo torneio Abrigo Teresinha de Jesus

Contra o CRB, na última terça-feira (7), mais um resultado positivo. Mesmo com Diego Sacoman expulso no fim do primeiro tempo, o Santa Cruz se superou e bateu o Galo da Pajuçara por 2 a 1. Santa Cruz bate CRB de virada com um jogador a menos e chega ao sexto jogo sem derrota na Série B

Já o Santa Cruz vem em crescente no campeonato: há seis jogos sem perder, é o 11º colocado, com 15 pontos ganhos. Na Segundona, são quatro vitórias, três empates e quatro derrotas

Na última rodada, o Náutico foi surpreendido e perdeu para o Mogi Mirim por 2 a 1, em noite inspirada do meia-atacante Serginho. Mogi Mirim conquista primeira vitória no retorno de Rivaldo aos gramados e deixa lanterna

O mando de campo é do Náutico, que ocupa a 5ª colocação, com 21 pontos ganhos. Até aqui, foram apenas seis vitórias, três empates e duas derrotas

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Santa Cruz, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h30, na Arena Pernambuco