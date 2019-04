Martelotte confirma Santa Cruz para clássico com Náutico mesmo fazendo treino fechado

Na manhã desta sexta-feira (10), apesar do treino fechado, Marcelo Martelotte divulgou o time que vai enfrentar o Náutico na tarde de sábado (11), na Arena Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação à última partida, duas mudanças: Neris e Luisinho entram nos lugares de Diego Sacoman - suspenso - e Nathan, respectivamente.

Martelotte confirmou as duas mudanças logo no início das atividades e disse que o treino fechado nada tinha a ver com escalação. A opção seria apenas para uma maior tranquilidade com relação ao que a equipe vai fazer em campo.

"Praticamente já tinha definido a equipe após a partida de terça-feira (conta o CRB). É a equipe mais pronta para jogar este clássico. São jogadores que estão merecendo começar o jogo, sem nenhum demérito para os que estão aguardando oportunidade", disse o comandante Tricolor.

A entrada de Neris se deve a suspensão de Diego Sacoman, resultado da expulsão diante do CRB, no Arruda. Já a segunda mudança é mais técnica. Com baixo desempenho nas últimas quatro partidas, Nathan dá lugar a Luisinho, que agradou nos últimos três jogos, dando assistência para o gol da vitória na rodada passada, inclusive.

Bileu volta de suspensão, mas Bruninho permanece na lateral-direita. Os outros desfalques da equipe são: Bruno Mineiro (machucado na coxa direita), Alemão (com um afundamento na face) e Raniel (suspenso por conta de doping).

O técnico do tricolor do Arruda ainda disse que não vai exercer qualquer tipo de marcação individual contra a equipe do Náutico, focando apenas no jogo coletivo.

"A gente conhece o Náutico na mesma maneira que acabamos conhecendo os outros times do campeonato. Com números e dados, além de vídeos. É assim que pegamos informações e conhecemos suas características. Não temos nenhuma marcação especial em nenhum atleta, é uma equipe que prima pelo coletivo", completou.

O Santa Cruz vai a campo no Clássico das Emoções com: Fred; Bruninho, Neris, Danny Morais e Marlon; Wellington Cézar, Renatinho, Lelê e João Paulo; Luisinho e Anderson Aquino.