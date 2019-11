Através de sua rede social, Ronaldinho confirma acerto com Fluminense até o fim de 2016

A novela chegou ao fim. No início da noite deste sábado (11), Ronaldinho Gaúcho divulgou uma foto em seu perfil no Twitter e Instagram confirmando que vai reforçar o Fluminense. O contrato do craque com o clube carioca tem validade até dezembro de 2016.

Após ser dado como "90% certo" pelo presidente Eurico Miranda, do Vasco, e ser anunciado pelo presidente do Antalyaspor, da Turquia, o craque acertou mesmo com o Fluminense.

O desejo do Fluminense de contratar Ronaldinho esquentou bastante nos últimos dias após contatos da diretoria com o irmão e representante do craque, Assis. Desde que o meia rescindiu com o Queretaro-MEX, a diretoria tricolor planejou um projeto para conseguir contratar o atleta. O principal entrave era que o atleta queria garantia de pagamento em dia. Pelo visto, a situação já foi resolvida.

Com as saídas de Wagner e Martinuccio abriu um espaço na folha salarial do Fluminense. Wagner recebia cerca de R$450 mil, e Martinuccio tinha um dos salários mais altos do elenco - mesmo sem ter muita oportunidade, e recebia em dólar. Sem os dois, o clube conseguiu espaço para pagar Ronaldinho sem comprometer o orçamento.

Além do salário, Ronaldinho receberá bonificações. A chegada de R10 é vista com bons olhos para o marketing do clube, que pretende fazer ações com o meia e vê chances de alavancar o programa de Sócio Torcedor. Ronaldinho vestirá a camisa 10, que está livre desde a saída de Wagner.

O Fluminense será o quarto time que Ronaldinho defenderá no Brasil. O craque foi revelado pelo Grêmio antes de ir para a Europa e ter sucesso. Após o sucesso, retornou ao Brasil e defendeu o Flamengo e o Atlético-MG, chegando a conquistar a Libertadores.