Pré-jogo: Ponte Preta recebe líder Atlético-MG para se manter próxima ao G-4

Partida válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo.

Vivendo um momento absoluto dentro da Série A Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG terá pela frente mais uma sensação do nacional: a Ponte Preta, que comandada pelo meia Renato Cajá, fará o confronto contra os mineiros neste sábado (11), no Moisés Lucarelli, às 21h00, válido pela 13ª rodada.

A Ponte Preta viveu um período em que arrancou elogios dos torcedores brasileiros. Mas, nos últimos jogos, a equipe que se mantém como uma das sensações do Brasileirão, perdeu um pouco de seu brilho que se tornara habitual e sofreu uma queda acentuada na competição. Hoje, a Macaca é apenas a décima colocada, com 17 pontos, e vem de três jogos sem vencer. A última vitória foi, em casa, diante do Atlético-PR.

Por outro lado, o Atlético-MG vai muito bem. O Galo, como bom mineiro, acostumado à comer pelas beiradas, vem fazendo um serviço absolutamente impecável dentro da competição. Tem 26 pontos, dois a mais que o Fluminense, concorrente mais próximo, além do melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 26 gols. Com um poder de fogo assim, aliado ao futebol consistente e efetivo imposto pelo time do técnico Levir Culpi, o alvinegro conta com mais três pontos se manter no topo.

Caso a Ponte Preta vença, ela poderá voltar a sonhar com o G-4, que hoje está bem distante dos olhos campineiros. Se vier a derrota, o tombo não será tão grande e a Macaca não sairá de metade da tabela. Já o Atlético-MG precisa vencer para continuar líder do Campeonato Brasileiro. Se o Galo perder, terá que contar com um tropeço do Fluminense para não ver sua soberania ameaçada.

Com novidades, Guto Ferreira vai com o que tem de melhor

Após o empate sem gols contra o Coritiba, no Couto Pereira, o técnico Guto Ferreira decidiu priorizar o lado emocional dos jogadores pontepretanos, já que o tempo para realizar os treinamentos foram escassos de um jogo para o outro. Para o treinador, o emocional é mais importante.

"Quem entende de corpo humano é que direciona a atividade. Antes de tecer comentário, tem que ter conteúdo. Com o rachão a gente alivia a parte mental do jogador, que está sob tensão. Nos últimos dois jogos nem bola parada fizemos", disse Guto.

Guto chegou a ter como dúvida o lateral-direto Rodinei, que queixou-se de um cansaço muscular, fazendo com que o mesmo não participasse do "rachão" protagonizado pelos jogadores como último treinamento antes da partida contra o Atlético-MG. O defensor está confirmado e jogará contra o Galo.

Duas novidades estarão a serviço do treinador pontepretano. O volante Josimar, recuperado de uma virose, foi liberado pelo departamento médico, e o atacante Keno, recém-contratado, já está regularizado e à disposição de Guto Ferreira.

Confiando na vitória, Atlético quer tomar distância dos rivais

Com cinco vitórias seguidas, o Atlético se impôs dentro do Campeonato Brasileiro e agora é o líder. Mais do que isso, tem o futebol mais elogiado dentre todas as equipes que disputam a Série A do Brasileirão. Para Levir Culpi, o retorno técnico tem sido importante, mas somente com vitórias que o time poderá chegar onde quer.

"A gente está procurando a ponta da tabela desde o início. A gente tem que saber que isso pode ser passageiro. É uma luta jogo a jogo. É procurar manter. É uma expectativa muito grande antes de o campeonato ser decidido. É luta para permanecer. O esforço tem que ser maior, você passa a ser um alvo. É manter a tranquilidade e saber que ainda há um grande espaço para a gente melhorar", ressaltou.

Baseado nisso, o técnico atleticano não deverá fazer mudanças na equipe em relação ao jogo contra o Sport, na última quarta-feira (08). O treinador deverá manter o esquema com dois volantes, após vários jogos atuando apenas com Rafael Carioca como jogador da posição.

Quem está de volta é Luan. O Menino Maluquinho do Galo retorna após vários jogos no departamento médico. Com ele, Marcos Rocha também novidade, no entanto, apenas o meia estará relacionado para o jogo e deverá figurar no banco de reservas diante da Ponte Preta, seu ex-clube. Rocha apenas irá acompanhar a delegação, podendo retornar ao time no jogo contra o Corinthians, no próximo sábado (18), na Arena Corinthians.