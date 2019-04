Santos recebe Figueirense buscando voltar a vencer para se recuperar no Brasileirão

Neste sábado (11) o Santos receberá o Figueirense na VIla Belmiro às 18h30, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vem para o confronto após derrotas na última rodada do meio de semana.

O Peixe chega para a partida vindo de uma goleada para o Goiás por 4 a 1 no Serra Dourada. A quarta derrota seguida manteve o Santos na 17ª colocação e custou o cargo do técnico Marcelo Fernandes. Para o lugar de Marcelo, Dorival Junior foi contratado, tendo inclusive feito coletiva de imprensa na tarde desta sexta.

O Figueirense, que vinha de vitórias em cima de Goias e Flamengo, foi derrota no Scarpelli pelo rival Joinville na última rodada. A derrota custou a invencibilidade da equipe alvinegra no seu estádio que já durrava 19 partidas. Mesmo perdendo, o Furacão do Estreito permaneceu na 11ª posição com 15 pontos.

Com promoção de ingressos e técnico novo, Santos busca voltar a vencer

Após perder para o Goiás na última rodada por 4 a 1, o técnico Marcelo Fernandes foi demitido. Para o seu lugar foi contratado um velho conhecido da torcida, Dorival Júnior. Esta será a segunda passagem do treinador pela Vila Belmiro. Em 2010, conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil, mas deixou o clube na sequência, após desentendimentos com Neymar. Em 61 jogos sob seu comando, o Peixe venceu 37, empatou oito e perdeu 16, em aproveitamento de 65%.

Além da reestreia de Dorival, o torcedor santista tem mais um incentivo para comparecer na Vila Belmiro neste sábado. O clube decidiu fazer uma promoção na venda de ingressos: todo torcedor que for às bilheterias do estádio vestindo camisa do Peixe, pagará meia entrada. O ingresso mais barato custa R$ 20.

E pensando no confronto contra a equipe catarinense, Dorival já comandou o seu primeiro treino como novo técnico do Santos na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O treinador promoveu mudanças no sistema defensivo do Peixe e teve longas conversas com o elenco.

O zagueiro Paulo Ricardo foi testado como volante, ao lado de Thiago Maia. A linha defensiva foi formada por Victor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca.

O ataque voltou a ter três jogadores: Ricardo Oliveira jogou centralizado, Gabriel aberto pela direita e Geuvânio na esquerda completaram o ataque. Assim, o Santos deve enfrentar o Figueirense neste sábado com: Vanderlei, Victor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca; Paulo Ricardo, Thiago Maia e Lucas Lima; Gabriel, Ricardo Oliveira e Geuvânio.

Figueira continua sequência de duelos decisivos

O Figueirense tem três decisões nos próximos jogos, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Nas duas rodadas da Série A, o Figueira terá pela frente dois rivais diretos na luta contra o rebaixamento, Santos e Coritiba, já na competição eliminatória, enfretará o Botafogo no segundo jogo do duelo.

O time catarinense, que vem de derrota para o Joinville, outro rival direto na briga contra o rebaixamento, realizou o seu último treino antes de embarcar para São Paulo com os portões fechados.

O técnico Argel terá que alterar a formação para o duelo contra o Peixe. Bruno Alves ou Saimon devem assumir o lugar de Thiago Heleno, que com uma lesão na coxa direita está vetado para o confroto contra o Santos. Além disso, a atuação diante do Joinville, que decepcionou, pode fazer com que a equipe seja alterada.

"Pode jogar o Bruno ou o Saimon, vamos ver, ainda não definimos. A sequência de jogos é dura. Temos um outro jogo difícil dois dias depois, na terça (contra o Botafogo). Então a gente tem confiança em todos os jogadores. Do goleiro ao ponta esquerda. Está todo mundo preparado", disse Argel.

O Figueirense pode ter em campo: Alex; Leandro Silva, Marquinhos, Saimon (Bruno Alves) e Cereceda; Paulo Roberto, Fabinho, Ricardinho e Rafael Bastos; T.Santana e Everaldo (Marcão ou Dudu).