Resultado Flamengo x Corinthians no Brasileirão 2015 (0-3)

Fique conosco porque a rodada segue. Daqui a pouco tem o final desta rodada e a VAVEL Brasil acompanhará. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Nos vemos lá.

A VAVEL Brasil agradece a sua presença em mais uma supertransmissão da rodada do Brasileiro 2015. Hoje, deu Timão, 3 x 0, contra o Flamengo.

Jádson foi na rede e fecou o placar.

Timão, terceiro colocado com 26 pontos. Já o Mengo é o 14º com 13 pontos, fora do Z4 por saldo de gols.

Uendel: "Teremos um grande jogo pela frente. Vamos pegar o líder. Mas é descansar, se preparar. Hoje fomos bem, nosso melhor jogo e saímos daqui bastante feliz."

Fala, Marcelo: "Sabia que iria encontrar dificuldades, mas eles foram inteligentes e encontraram os gols nos nossos erros. Mas a equipe está de parabéns por lutar até o fim."

93' Fim de jogo, no Maracanã. Timão atropela e mete 3 x 0, com Elias, Uendel e Jadson.

92' Timão tranquilo neste momento.

91' Vamos chegando ao fim do jogo. Equipes jogam a toalha.

90' Mais três minutos.

89' Fiel grita "olé".

88' Timão chegando ao primeiro jogo com três gols no Brasileiro 2015.

87' Timão cadencia o jogo, espera o tempo passar e a torcida faz a festa. Domina o Maracanã.

86' Ayrton tenta cruza, mas estava impedido.

85' Reta final de jogo.

84' Agora é a vez do torcedor flamenguista chamar seu time de sem vergonha.

83' LOVE?!?!? Rildo arranca, dá o gol para Love e não domina, não chuta, não toca...Perde a chance clara.

82' Torcida corinthiana não perdoa Guerrero e dizem não precisar do centroavante.

81' Público no Maracanã: 29.872 pessoas.

80' Timão vai quebrando uma série de tabus. Desde 2002 não vence o Flamengo, no Maracanã, por exemplo.

79' TROCA O CORINTHIANS: Jádson sai e entra Ralf.

78' Flamengo tenta no coração, mas é uma bagunça tática.

77' AMARELO, RENATO AUGUSTO. Demorou para sair e o cartão foi confirmado.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JONAS, MAS O JOGO ESTAVA PARADO. Gol LEGAL mal anulado.

75' WAAAAALTER! Paulinho manda de longe e Walter se garante.

74' Tite segue colocando velocidade e poder de fogo. Vai pra cima.

73' MUDA O TIMÃO: Renato Augusto, após ótimo jogo, dá lugar à Rildo.

72' Neste momento, Corinthians é o vice-colocado. A próxima rodada reserva líder x vice líder.

71' Tentar por pressão, mas Flamengo não entra na defesa corinthiana.

70' Xingamentos à Cristovão Borges. Torcedores não poupam o treinador.

69' MUDA O MENGO: Canteros dá lugar à Paulinho.

68' Torcedores do Flamengo começa a irem embora, enquanto a Fiel faz a festa e grita Olé no Maracanã.

67' Muito bem no jogo, Malcom vai se destacando e é um dos melhores em campo.

66' Flamengo tenta um gol pra manter viva a reação.

65' Timão vai quebrando um enorme jejum dentro do Maracanã.

64' VIROU FESTA! Elias rouba a bola surge com mais dois na frente, cruza na medida, para o artilheiro Jádson, madar de primeira e afundar o Flamengo.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÁDSON, É DO COOOOOOORINTHIANS!

62' Cirino, impedido. Jogo parado.

61' Erro da zaga alvinegra e mengo tem escanteio.

60' Jogo fica mais morno, com as duas equipes errando muito no meio campo.

59' Timão aperta a saída de bola e leva muitas dificuldades ao time carioca.

58' MUDA O FLAMENGO: Allan Patrick e sai Gabriel.

57' NAAAAAAAAAAAAA TRAAAAAAAAAAVEEEEEE, MAAAAALCOM! Renato rolou para o jovem que enfiou o pé, explode na trave e sai!

56' Contra ataque gigante com Malcom, Love e Jádson, mas o passe do jovem para no meio do caminho.

55' Felipe afasta o perigo, quando Canteros chegava bem pelo meio.

54' Jonas arrisca de fora, após erro de saída de bola do Corinthians, mas isola e só tiro de meta.

53' Lançamento para Cáceres, mas meia estava em posição irregulamentar.

52' Torcida Fiel grita forte no Maracanã.

51' Bruno Henrique tenta de fora, mas a bola é desviada na zaga.

50' Zaga flamenguista bate muita cabeça e quase Jadson e Malcom criam boa chance.

49' CIRINO, RASPA A TRAVE! Chute forte e Walter desvia para salva o primeiro.

48' Renato Augusto aparece pelo meio tendo opção de tocar à Malcom, mas erra o passe.

47' Wallace cabeceia e a bola vai por cima do gol.

46' Flamengo já aperta e consegue escanteio no primeiro lance.

45' Sem mudanças, o segundo tempo começa, no Maracanã.

TIMÃO MUDA: Cássio, machucado, sairá para a entrada de Walter.

Equipes retornam e a bola vai rolar.

Uendel e o segundo gol na partida.

O golaço de Elias abrindo o placar.

Timão vence jogando de forma tranquila, após pressão inicial e muitos erros do time carioca.

Fala, Elias: " Não é a primeira vez que marco. Fiz também no Pacaembu e é uma alegria enorme."

50' Fim de primeiro tempo. Timão joga nos erros rivais e mete 2 x 0 com dois belos gols.

49' JOGADAÇA E UENDEL PÕE NA REDE! Renato Augusto recebe de Jádson, cruza rasteiro e o lateral esquerdo surge na pequena área para ampliar o placar.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, UEEEEEEEEEEEEEEEENDEEEEEEEEEEEEEEEEEL, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

49' Wallace e César protagonizam uma cena hilária. Sozinhos, ambos quase marcam contra.

48' Gabriel arrisca e Cássio pega fácil.

47' Jádson e Love surgem cara a cara, mas meia perde a chance do passe final.

46' Arrisca Canteros e isola o chute.

45' Corinthians troca passes e cadencia mais o jogo.

44' Mais quatro minutos.

43' Fica no chão Jorge e será atendido fora de campo.

42' Mais um impedimento carioca. Everton aparece atrás da linha, mas o bandeira marca erroneamente.

41' Love briga contra Wallace pela bola e sobra é do goleiro carioca.

40' Cáceres, impedido, sente a cabeça e fica no chão. Reta final de primeiro tempo.

39' Flamengo parece nervoso e ansioso demais. Erra muitos passes.

38' Timão chega com seis homens no ataque, mas Elias e Malcom se complicam no chute final.

37' Corinthians começa a ter mais confiança e boas chegadas ao ataque.

36' Renato Augusto saía na cara do gol, após linda troca de passes, mas foi forte e ele não acreditou.

35' Cáceres arrisca de fora, mas manda sem direção. Só tiro de meta.

34' Corinthians se fecha bem, tenta tirar os espaços e sair rápido, principalmente com Malcom.

33' Timão teve contra ataque de 3 x 2, mas Love toca mal demais para Malcom.

32' Cirino faz um carnaval pela direita e Fágner se joga de cabeça para afastar.

31' Cirino tenta escapar pela direita, mas Gil comete falta no rival.

30' Timão vem com força pela esquerda e Mengo se salva como pode.

29' A falta foi muito forte e Timão se salva. E Jádson está fora do próximo jogo, contra o Atlético MG, em casa.

28' AMARELO, JÁDSON. Meia chega no carrinho pela esquerda e pega Ayrton. Bem marcado. Boa chance.

27' ELIAS, QUE CATEGORIA! Contra ataque muito rápido, Love chega de frente, demora demais, o chute é defendido por César, mas o rebote teve Elias mandando por cobertura. Pintura!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAÇOOOOOOOOOOOOOOOO, ELIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAANS, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃO!

25' Torcida carioca grita e Mengo tenta atacar

24' Fágner chega duro em Jorge e Mengo tem boa chance de mandar bola na área

23' Chegada forte flamenguista com Canteros e Everton, mas Felipe chega firme na cobertura para afastar.

22' Ataque corinthiano parado por impedimento de Love.

21' Timão usa bem Malcom pelas laterais.

20' Jogo volta a ter bola rolando.

19' Goleiro ainda é ainda atendido e jogo continua parado.

18' Cássio fica no chão e parece estar sentindo.

17' Malcom faz linda jogada, Elias chega bem, mas o passe final sai errado.

16' Alvinegro se segura e agora cadencia mais o jogo, ditando o ritmo de jogo.

15' CÁÁÁSSIO! Chute de Everton e o goleiro pega firme.

14' Mengo responde pela esquerda, mas Felipe chega bem e tira.

13' Renato chega mais uma vez, mas dessa vez, a zaga afasta o perigo.

12' QUE SUSTO! Renato Augusto tenta o primeiro chute e a bola passa com muito efeito, próximo.

11' Timão tenta sair ao ataque e chega bem pela direita, a zaga afasta.

10' Love tabela com Uendel, tenta a chance de gol, mas atropela Ayrton e é marcada falta.

9' Canteros recebe na linha de fundo, mas o jogo estava parado por falta encima de Bruno Henrique.

8' Elias aparece no ataque, mas comete falta ofensiva e o árbitro para o jogo.

7' Jogo começa corrido para o Flamengo, que tenta se impor , mas erra muitos passes.

6' Jádson tenta a ligação para Malcom, em contra ataque, mas passe sai horrível.

5' Mengo aperta a saída e sempre retoma a posse na intermediária ofensiva.

4' Jorge, pela esquerda, sempre uma boa válvula de escape rubro negra.

3' Flamengo põe pressão neste começo e encurrala a zaga alvinegra.

2' Flamengo tenta jogada pela direita e Gil desvia assustando o goleiro alvinegro.

1' Saída errada de César e quase Jádson aproveita a sobra. A zaga afastou.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. Começa o jogo no Maracanã.

Leandro Pedro Vuaden é o árbitro responsável.

Corinthians com equipamento tradicional. Camisa branca e listras pretas, calção preto e meias zebradas.

Flamengo com seu uniforme tradicional. Camisa vermelha e preta, calção branco e meias pretas.

Equipes perfiladas. Vamos ao hino nacional do Brasil.

Torcida corinthiana se faz presente em ótimo público. Jogo promete.

Equipes sobem ao gramado do histórico Maracanã. O público é ótimo na tarde deste domingo.

Corinthians: Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique; Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love

Flamengo definido: César, Ayrton, Marcelo, Wallace e Jorge; Jonas, Cáceres e Canteros; Gabriel, Marcelo Cirino e Everton

Equipes se preparam na boca do vestiário do Maracanã. Durante toda a semana, os times se promoveram nas redes sociais para o jogo.

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Flamengo x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Corinthians: Marcelo Cirino, atacante. Rápido, habilidoso e com boa disposição tática, o jogador começou bem o ano, com uma fase artilheira, mas precisa reconquistar a confiança.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Corinthians: Renato Augusto, meia. Formado no time carioca, o jogador vem mantendo uma boa regularidade no ano, com boas atuações, criação de jogadas e sendo um dos líderes do time alvinegro.

Confira a posição de Flamengo e Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 13º Flamengo 13 12 4º Corinthians 23 12

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Flamengo x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!