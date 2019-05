Douglas exalta entrega do Grêmio diante do Vasco e comemora: "Vitória sofrida"

Uma partida que se desenhava fácil para o Grêmio se tornou complicada nesta noite (11). O Vasco, que vinha de duas derrotas consecutivas - para Chapecoense e São Paulo - jogou bem e por alguns momentos chegou a assustar a equipe gaúcha. O resultado só se construiu na segunda etapa, quando em jogada de ataque pela direita, e com a falha do sistema defensivo do Cruz-maltino, o Grêmio abriu o placar com gol contra de Anderson Salles. Depois, Pedro Rocha deu números finais à partida.

O espírito de luta e entrega foi exaltado pelos jogadores tricolores na saída de campo. O meia Douglas - ex-Vasco - frisou esse aspecto, analisando que a vitória foi suada:

"É uma vitória para permanecer no G-4. Uma vitória sofrida. O Vasco, apesar de estar lá embaixo, marca muito bem. Conseguimos fazer os gols necessários para sair com a vitória", vibrou o jogador.

O meia Giuliano também falou na saída de campo. O jogador que teve chance clara, dentro da pequena área, na primeira etapa, de certo modo, se redimiu com a torcida, após o belo passe na diagonal, quebrando a defesa do Vasco. Para o jogador, a postura do time carioca não surpreendeu:

"Encaro com muita tranquilidade. Sabia que o Vasco viria fechado, e pecamos um pouco na movimentação. No segundo tempo, conseguimos imprimir mais velocidade e tivemos mais espaços. Foi assim que chegamos a uma vitória contundente. Foi um jogo de muita entrega", avaliou o apoiador.

Com este resultado, o tricolor gaúcho dorme na vice-liderança, com 26 pontos, podendo ser superado por um outro tricolor, o Fluminense, que entra em campo neste domingo (12).



A equipe gremista volta a campo nesta terça feira (14), quando, pela terceira fase da Copa do Brasil, pega o Criciúma, na Arena. Já pelo Brasileiro, enfrenta o Flamengo, no próximo sábado (18), em jogo válido pela 14ª rodada da competição.