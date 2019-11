Resultado Joinville x Internacional no Campeonato Brasileiro 2015 (0-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a VAVEL Brasil durante esta partida entre Joinville e Internacional. Até a próxima!

Em um jogo de arbitragem confusa, com evidente falta de sintonia nas marcações do árbitro e dos bandeiras, o Internacional venceu por 2 a 0, com o segundo gol feito atráves de um pênalti inexistente marcado a favor do Colorado.

Nos outros jogos da rodada, o Corinthians goleou o Flamengo no Maracanã por 3 a 0, o Cruzeiro venceu o Goiás em casa pelo placar mínimo, e o Fluminense superou o Atlético Paranaense por 2 a 1 na Arena da Baixada.

Já o Joinville segue segurando a lanterna do campeonato com apenas 8 pontos somados. O tricolor volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe a Ponte Preta na Arena Joinville.

O próximo jogo do colorado no campeonato será no próximo sábado (18) contra o Goiás, no Beira-Rio. Antes disso, a equipe entra em campo pela Libertadores, quando recebe o Tigres, na quarta-feira, em Porto Alegre.

Com o resultado, os gaúchos chegaram aos 16 pontos e saíram da zona de rebaixamento, ocupando de forma provisória a 11º colocação.

49' Apita o juiz! Fim de jogo na Arena Joinville!

48' Cartão amarelo para Dankler! Lateral impediu a corrida de Anderson no meio campo com falta.

46' Tira, Agenor!

Bertotto cruza rasteiro para Sasha, livre na área. A bola, que ia na direção do atacante, foi afastada por Agenor, ágil no lance.

45' Iremos até os 49 minutos na etapa final.

44' Após bom cruzamento de Diego, William Popp dominou no fundo de campo, puxou pro meio e bateu fraco, facilitando a vida de Muriel.

42' Adílson Batista fez apenas duas substituições até agora. Em uma delas, trocou um zagueiro por outro, não existindo nenhum problema físico com o defensor do coelho.

40' Anselmo faz boa jogada individual pela esquerda, se livrando de dois marcadores do Internacional, mas na hora de cruzar, manda em cima da zaga adversária.

39' JEC não consegue manter a posso de bola. Jogadores de frente se movimentam pouco e dão poucas opções de passe para os meio campistas, que erram muitos passes.

38' Falta dura de Nico Freitas em cima de Lucas Crispim, que fazia boa jogada na intermediária.

36' Cartão amarelo para Eduardo Sasha. O atacante reclamou de uma falta não marcada pelo juiz e recebeu o cartão.

33' Substituição no Inter: sai Artur para a entrada de Zé Mário.

33' QUASE! Lucas Crispim tira da barreira mas a bola acaba indo sobre o gol de Muriel, raspando a trave.

32' Anselmo avança pelo meio e acaba parado pelo carrinho de Nilton, mas o árbitro acaba marcando a falta. É falta fronta para o tricolor.

31' Cartão amarelo para Muriel! Goleiro fez a tradicional "cera" na hora de cobrar o tiro de meta e foi punido com o cartão amarelo.

30' Que jogada de Crispim! Meia fez grande jogada pela esquerda, passando entre dois defensores do Inter. Na hora de cruzar, o jogador foi travado por Eduardo. A bola ainda bateu no jogador do JEC antes de sair pela linha de fundo.

26' Popp tentou mandar pro gol a bola que sobrou na entrada da área, mas esbarrou pela frente com uma fortaleza formada por jogadores do Internacional.

25' Por cima!

Após boa troca de passes, Wellington foi acionado no fundo e cruzou na cabeça de Eduardo Sasha, que cabeceou sem perigo, sobre o gol de Agenor.

22' Cartão amarelo para Marion.

21' Substituição no Internacional: sai Vitinho para a entrada do volante Bertotto.

20' Tira a zaga!

Marion ia fazendo fila, mas, ao ingressar na área, no momento da finalização, Artur apareceu bem e mandou para escanteio.

19' Wellington avançou pela direita e cruzou para Anderson. O meia mandou de primeira, fraco, nas mãos de Agenor.

19' QUASE GOL DO JOINVILLE! NO TRAVESSÃO!

Marion recebeu pela direita, puxou para o meio e mandou uma bomba no travessão. Acorda na partida o JEC!

18' O chute de Diego foi o primeiro que o Joinville acertou o gol na partida.

17' QUASE GOL DO JEC!

Diego fez uma linda jogada pela esquerda, e após uma sequência de dribles, chutou de perna direita no canto de Muriel, que mandou para escanteio. Que lance do lateral do coelho!

16' Substituição no JEC: entrou Guti na vaga de Rafael Donato.

15' Juizão parou a partida. Após dividida no meio campo, Nilton caiu no gramado e recebe atendimento médico no gramado.

13' Não é assim, Taiberson!

Vitinho aproveitou o vacilo da zaga do JEC e cruzou rasteiro para Taiberson. O atacante se desequilibrou na hora do chute e acabou desarmado pela defesa mandante.

10' Popp tentou jogada pela direita, mas se viu cercado de jogadores do Internacional e acabou perdendo a bola para a defesa visitante.

9' Seguindo o exemplo de Réver, Sasha volta a atuar depois de quase 40 dias parados. O último jogo do atacante foi na vitória colorada por 2 a 0 ante o Santa Fé, pela Copa Libertadores.

8' Substituição no Inter: sai Rafael Moura para o ingresso de Eduardo Sasha;

7' Eduardo Sasha deve entrar em breve no Internacional.

5' Que confusão, juizão!

Diego foi acionado na área colorada mas foi seguro pelo camisa. O árbitro, que já havia assinalado a falta, mudou de ideia e acabou marcando o impedimento do lateral do coelho.

3' William Popp fazia boa jogada até ser parado com carrinho preciso da zaga colorada. Torcida do JEC foi a loucura com o juizão.

2' Internacional voltou com a mesma formação que acabou o primeiro tempo.

1' O Joinville voltou para o segundo tempo com apenas uma mudança. Saiu Marcelo Costa para a entrada de William Popp.

0' Preciso!

Diego ia fazendo cruzamento na medida para Kempes, mas Réver apareceu bem pra tirar a bola que ia na cabeça do atacante.

0' Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo na Arena Joinville!

Equipes posicionadas em campo. Tudo pronto pra começar o segundo tempo.

O Joinville encerrou o primeiro tempo com 56,9% da posse de bola, segundo dados do Footsats. No entanto, os donos da casa não chutaram no gol colorado.

Fala, Douglas Silva!

"Não tem nada de polêmico. Todo mundo viu que foi na bola. Falha crucial do árbitro. O juiz nos complicou, todo mundo viu".

Fala, Réver!

"Nossa cobrança no dia-a-dia é muito grande. Tive a felicidade de poder fazer ese gol, agora é voltar um pouco mais determinado para aproveitar essa bola parada".

Fim de primeiro tempo na Arena Joinville.

46' Torcida do Joinville vaiando o árbitro Francisco Carlos do Nascimento.

45' Cartão amarelo para Fabrício. Volante reclamou da marcação do pênalti e foi advertido com o amarelo.

44' Bola pra um lado, goleiro pro outro! Vitinho cobrou firme no canto direito de Agenor, que caiu do outro lado. Amplia a vantagem o Internacional!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! É GOL DE VITINHO!

43' Meio sem querer, Taiberson passou pela defesa do JEC, mas foi travado por Rafael Donato na hora do chute. A falta, discutível, ocorreu fora da área, mas o árbitro acabou assinalando o pênalti para o Internacional.

43' É PÊNALTI PRO INTER!

43' Iremos até os 47 minutos na etapa inicial.

41' PAROU NA ZAGA!

Depois do cruzamento de Dankler, a bola acabou sobrando dentro da área para Marcelo Costa. Na hora de chutar, o meia acabou carimbando a zaga colorada, que mandou a bola pra longe na sequência.

40' Marcelo Costa cobrou falta na área do Internacional. Muriel foi ágil e saiu bem do gol para afastar o perigo.

38' Donos da casa recorrem à ligação direta. Do meio do campo, Fabrício tentou mandar na área colorada, mas jogou nas mãos do goleiro Muriel.

37' Crispim tentou cruzamento pela direita, mas mandou rasteiro. Eduardo dominou e saiu jogando com categoria, acionando Rafael Moura pela esquerda.

34' Defensores do JEC desatentos na partida. Com frequência, os jogadores de frente do colorado recuperam a bola próximos da área rival.

33' Réver voltando aos campos em grande estilo. O zagueiro ficou 40 dias de fora depois de sofrer uma lesão muscular no jogo ante o São Paulo, na 4º rodada do Brasileirão.

32' Cruzamento de Vitinho pela direita, Réver subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto esquerdo de Agenor, que tentou alcançar a bola sem sucesso! Aberto o marcador na Arena Joinville!

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! RÉVER É O NOME DELE!

30' Anselmo dividiu forte no meio-campo e ficou caído no gramado. Volante recebe atendimento médico no momento.

28' Pra fora!

Vitinho recebeu na intermediária depois de bobeada de Marion, avançou e arriscou forte de fora da área, mandando sobre o gol de Agenor, sem perigo para o arqueiro.

27' Na dividida entre Réver e Kempes, o zagueiro levantou demais o pé ao tentar chutar a bola e acabou acertando o rosto do artilheiro do JEC. Atacante recebeu atendimento do lado de fora do gramado.

25' Lucas Crispim, que nos minutos iniciais estava fixo no lado esquerdo de ataque do Joinville, começa a aparecer também pelo flanco direito.

23' Cartão amarelo para Kempes! Após ser desarmado, atacante fez falta por trás em Eduardo e recebeu o primeiro cartão do coelho na partida.

23' Parecia que teríamos o primeiro chute do Joinville a gol, mas na hora da batida, Nico Freitas deu um toque por trás e desarmou Kempes, que tentava arriscar de fora da área.

21' 21 minutos de jogo e nenhuma chance clara de gol foi criada pelas equipes. Goleiros ainda não trabalharam.

20' Pressionado por Kempes, Réver se atrapalhou todo e cedeu a lateral para o Joinville.

18' Rafael Moura não aproveitou a bobeada da defesa do coelho e chutou na zaga do JEC antes da bola sair em escanteio. O juiz da partida, no entanto, deu só tiro de meta para os donos da casa.

16' E a falta, seu juiz?!

Taiberson fez boa jogada no bico da área do Joinville, mas esbarrou na zaga catarinense. Jogadores do Inter pediram falta, mas não foram atendidos pelo árbitro.

14' Lucas Crispim achou espaço pelo lado esquerdo da área colorada, mas cruzou forte e sem direção, facilitando o trabalho da zaga gaúcha.

12' Anselmo e Vitinho dividiram forte no meio-campo. O atacante colorado sentiu o rosto e chamou o atendimento médico.

11' Nestes primeiros minutos, os visitantes chegam sobretudo pelo lado esquerdo de campo, contando com a presença de Vitinho no setor, explorando a improvisacão de Dankler na lateral direita do JEC.

10' QUASE GOL DO INTER!

Zaga colorada afastou a cobrança de falta e a bola acabou chegando em Vitinho. Pela esquerda, o atacante arrancou em velocidade, avançou na área mas pecou na hora da finalização, chutando cruzada pra fora. Por pouco os gaúchos não abrem o marcador!

9' Lucas Crispim fez bom passe para Marcelo Costa, que foi parado pela dura falta de Nico Freitas. Vem bola na área colorada.

8' Já o Joinville não tem nenhum jogador pendurado.

8' Dos jogadores que estão em campo pelo lado colorado, Nico Freitas, Taiberson e Vitinho estão pendurados.

6' Dankler e Marion, ao tentar desarmar Vitinho, se chocaram forte. Pior para o atacante, que sentiu e foi retirado de campo na maca.

4' Vitinho fez boa jogada pela esquerda, mas jogou em cima da zaga do Joinville na hora de cruzar, ganhando o escanteio.

4' Crispim fez boa jogada pela esquerda, mas não achou nenhum companheiro na área. Réver recuou de peito para o goleiro Muriel.

3' Já os suplentes do Internacional são: Dida, Alan Costa, Zé Mário, Bertotto, Lucas Marques, Alisson Farias, Luque e Eduardo Sasha.

2' Anselmo tenta acionar Kempes no ataque, mas joga no contrapé do artilheiro do JEC. Bola é da defesa colorada.

1' Banco de reservas do JEC é formado por: Jhonatan, Danrlei, Guti, Luiz Meneses, Rogério, William Popp, Mateus Silva e Mario Sérgio.

0' Mal começou o jogo e já tem cartão! Com 20 segundos de jogo, Wellington fez falta, reclamou, e recebeu o primeiro cartão amarelo da partida.

0' Rola a bola na Arena Joinville! Começa o jogo entre Joinville x Internacional.

Equipes já posicionadas em campo. Tudo pronto para começar a partida!

Agora é a vez do Hino do estado de Santa Catarina ser executado.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Equipes entrando juntas no gramado da Arena Joinville neste momento!

Torcida do Inter, sempre presente em bom número nos estádios catarinenses, não lota o espaço destinado à torcida visitante.

Torcida do coelho já se faz presente em bom número na Arena Joinville.

Leia mais: Se recuperando no Brasileirão, lanterna Joinville enfrenta pressionado Inter.

Em outro momento, o defensor comentou sobre a delicada situação colorada na competição, ressaltando a necessidade de vencer e alertando sobre a dificuldade de sair da zona do rebaixamento: “Não estamos bem, temos que somar pontos, porque deixamos a desejar nas últimas rodadas. Já passei por situações de achar que dá tempo para recuperar, mas quando você vê, já passou o primeiro turno. Vamos procurar dar nosso melhor e trazer os três pontos. Corremos esse risco de entrar na zona de rebaixamento e não queremos isso, porque depois é difícil sair”, completou o zagueiro.

Do lado do Inter, o zagueiro Réver, recuperado de lesão, revelou estar ansioso para voltar a atuar depois de passar 40 dias machucado: “Viajo a Joinville com muita ansiedade para retornar. Espero estar bem e dar continuidade no que estava construindo antes do problema e mostrar que posso render 100%", afirmou.

Com mais de 100 jogos com a camisa do coelho, o meia Marcelo Costa, que é novidade da equipe na partida de logo mais, comentou durante a semana sobre o posicionamento que considera ideal para ele atuar: "Eu gosto de jogar bem na frente. A experiência nos dá a condição de jogar também como segundo volante. Fiz bastante isso neste ano e no passado. Jogando atrás eu perco um pouco da qualidade de poder finalizar e chegar à área", observou.

De olho na partida de quarta-feira contra o Tigres, pela Copa Libertadores, Diego Aguirre manda a campo neste domingo uma equipe totalmente reserva. A novidade fica por conta de Eduardo Sasha. Recuperado de lesão, o atacante começa a partida no banco de reservas e é opção para entrar no decorrer do jogo.

Do lado do Inter, Alex, Alan Ruschel, Nilmar e Juan, que se recuperam de lesão, são desfalques para a partida desta tarde. Paulão, Jorge Henrique e Rodrigo Dourado, entregues ao departamento médico, também estão fora do jogo.

Por outro lado, Adílson Batista conta com os retornos do zagueiro Guti, que cumpriu suspensão na última rodada e de Marcelo Costa, recuperado de lesão.

O volante Naldo, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória do JEC sobre o Figueirense, é desfalque dos catarinenses para a partida de logo mais. Augusto César, Renato, Héracles e Joãozinho, machucados, também são desfalques. O volante Geandro, entregue à preparação física para se recuperar de lesão, também não é opção para o jogo.

Após a derrota da última rodada, Vitorio Piffero, presidente do Internacional, afirmou que o colorado passa a deixar o Brasileirão de lado em função dos resultados negativos na competição e pela necessidade de dar atenções à Copa Libertadores. Piffero destacou que o colorado passa a entrar em campo no Brasileiro com jogadores que não disputam a competição continental. “Conversei com o Aguirre. Vamos colocar em campo jogadores exclusivamente não envolvidos na Libertadores a partir de agora. Não deu certo o nosso planejamento" confessou o dirigente.

Durante a semana, Adílson Batista, técnico do Joinville, elogiou Diego Aguirre e se mostrou alerta para uma partida complicada, independente dos jogadores que o Inter mandar a campo: “Sei da qualidade e o Diego Aguirre tem um trabalho muito bom. Independentemente de quem ele vai colocar no jogo, são bons jogadores. É a camisa do Inter" destacou.

Na década de 70, a grande goleada do duelo entre Joinville e Internacional foi aplicada pelos gaúchos. O colorado não tomou conhecimento do adversário e aplicou 5 a 0 no coelho; o jogo foi válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1977.

Em 2002, os adversários de hoje se encontraram na 11º rodada da extinta Copa Sul-Minas. Com gol de Marlon, o Joinville venceu pelo placar mínimo. Foi a última partida oficial entre as equipes.

A última vez que as equipes se encontraram foi em um amistoso em julho de 2014, quee terminou com um empate sem gols. A partida marcou reencontro entre as duas agremiações depois de 12 anos sem o duelo acontecer.

Contra o Flamengo, na última quarta, outra derrota colorada. Na partida que marcou a estreia de Paolo Guerrero pelo rubro-negro carioca, os gaúchos não tiveram forças e perderam a segunda partida consecutiva jogando no Beira-Rio. Leia mais aqui.

Já o Internacional não vive seu melhor momento no campeonato nacional. Com três derrotas em sequência, o colorado passou a ocupar a 16º colocação, com 13 pontos ganhos. No certame, são 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

Na última rodada, o JEC superou o Figueirense fora de casa por 2 a 0 em noite inspirada do atacante Kempes. Leia mais sobre o jogo aqui.

Mandante do jogo de logo mais, o Joinville segura a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas oito pontos conquistados. Até aqui, foram 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas.

A Arena Joinville será o palco da partida entre Joinville x Internacional, válida pelo Brasileirão 2015. Casa do Joinville desde 2004, o estádio teve em 2007 a capacadidade ampliada de 15 mil para 22.400 espectadores. Na final da Série C do Brasileiro 2011, quando o JEC goleou o CRB por 4 a 0, a Arena obteve seu recorde de público, com 19.631 pagantes.

FIQUE DE OLHO: Anselmo. Com participação importante no segundo gol da equipe na vitória ante o Figueirense na última rodada, o volante é o maior desarmador do JEC no Brasileiro, com 44 desarmes certos em 12 rodadas. É também o jogador que mais acertou passes do time.

FIQUE DE OLHO: Taiberson. Depois de fazer boas atuações no Campeonato Gaúcho, onde marcou 2 gols, o jovem atacante não vem recebendo muitas muitas oportunidades no Brasileiro, onde disputou apenas seis partidas incompletas. Jogador rápido e de bom chute de fora da área, estendeu seu vínculo com o Internacional até 2017.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 20º Joinville 8 2 16º Internacional 13 3

