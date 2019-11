Resultado Brasil x Irã no Mundial de Futebol de Areia 2015 (4-3)

14:40 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (12). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

14:38 Com o resultado desta tarde, o Brasil fica na primeira colocação do Grupo C, com seis pontos. Irã, assim como a Espanha, tem três pontos. O México está na última colocação, sem pontos.

36’ Acabou! O Brasil vence o Irã por 4 a 3 e garante a segunda vitória na Copa do Mundo de Futebol de Areia.

34’ Na trave! Fernando novamente para na trave. Desta vez, ele aproveitou um cruzamento da direita e cabeceou firme.

33’ Na trave! Fernando faz boa jogada pela direita e chuta forte. A bola, entretanto, pega na trave e volta para o goleiro iraniano.

32’ Uuuhhh! Mão lança a bola para Catarino, que acerta uma cabeçada de longe e assusta o goleiro Behzadpour.

30’ Mão! Mokhtari acerta uma linda bicicleta na frente do gol e o goleiro brasileiro faz mais uma boa defesa.

28’ Mão! Ahmadzadeh cobra uma falta com perigo e o goleiro brasileiro consegue evitar o empate iraniano.

28’ Morshedi sofre uma lesão e precisa deixar a quadra de maca.

27’ Bruno Xavier tenta fazer uma jogada individual pelo meio, mas acaba sendo travado pela marcação iraniana.

26’ Mauricinho chuta de longe, Hosseini quase dá o rebote para o Brasil, mas segura bem e evita o quinto tento brasileiro.

25’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Fernando chuta cruzado e Mauricinho aproveita a bola que sobra na segunda trave e manda para o fundo das redes. Vira o jogo o selecionado verde e amarelo.

24’ Começa o terceiro tempo!

24’ Fim do segundo tempo!

23’ Morshedi cobra falta de longe, a bola pega na areia e vai para fora.

23’ Amarelo! Bokinha perde e bola no campo de ataque e recebe cartão amarelo. Falta pode ser perigosa.

22’ Amarelo! Bruno Xavier faz falta no campo de ataque e acaba recebendo cartão amarelo.

21’ Mão! O goleiro brasileiro faz uma grande depois de uma cabeçada perigosa de Mokhtari.

18’ Datinha, sozinho, tenta surpreender o goleiro iraniano com um voleio, mas a bola sequer chega no gol.

18’ Catarino chuta bem de perna direita e a bola passa muito perto do gol.

15’ Bokinha cobra uma falta chutando forte e o bom goleiro Hosseini faz mais uma intervenção.

15’ Bokinha chuta cruzado e o goleiro Hosseini faz boa defesa.

14’ Hosseini! Fernando cobra o pênalti na direita e o goleiro iraniano faz grande defesa.

14’ Amarelo! O goleiro Hosseini recebe cartão amarelo por conta de penalidade.

13’ Pênalti para o Brasil! Fernando acaba sendo derrubado por Hosseini e o árbitro marca penalidade para o selecionado brasileiro.

13’ Jorginho dominou na direita e cruzou para Mauricinho, que chutou para fora.

12’ Começa o segundo tempo!

11’ Fim do primeiro tempo! Brasil e Irã fizeram uma grande etapa e ficaram no empate por 3 a 3.

11’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Bokinha recebe um lindo passe de Bruno Xavier e acerta um belíssimo voleio. Golaço brasileiro, que empata o jogo no fim do primeiro tempo.

11’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Bruno Xavier cobra o pênalti com um chute forte, que vai no ângulo e tira qualquer possibilidade de defesa do goleiro Hosseini.

10’ Bruno Xavier cai na área e o árbitro marca pênalti para o Brasil.

10’ Bruno Xavier tenta cabecear duas vezes seguidas, mas o goleiro iraniano faz a defesa.

9’ Hosseini! Mauricinho manda para Jorginho, que chuta forte e o goleiro do Irã faz grande defesa.

8’ Mauricinho cobra escanteio, a bola passa na frente do gol, mas não ninguém do Brasil consegue empurrar para a rede.

7’ Mão domina a bola e chuta forte para o gol. Atento, o goleiro Hosseini faz uma boa defesa e fica caído, com um problema na mão.

5’ Mauricinho tenta uma bicicleta pelo esquerdo de ataques, mas Hosseini faz boa defesa.

5’ Brasil tenta chegar à meta do Irã, mas encontra muita dificuldade. Os adversários estão chegando sempre com perigo.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO IRÃ! Ahmadzadeh acerta um lindo voleio em cobrança de escanteio e aumenta a vantagem diante do selecionado brasileiro.

4’ Bruno Xavier chuta e a bola vai para fora.

3’ Agora é o Brasil que tem uma falta perigosa. Bruno Xavier na cobrança.

3’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO IRÃ! Akbari cobra uma falta de longe com muita força e o goleiro Mão, novamente, não consegue evitar o tento do adversário.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Fernando acerta um lindo de primeira e deixa tudo igual. Brasil consegue a reação rapidamente.

1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO IRÃ! Hosseini lança a bola para o ataque depois de uma chegada perigosa do Brasil e Akbari chuta no canto de Mão, que nada pôde fazer.

1’ Irã foi quem deu a saída na boa e o goleiro Mão defendeu bem.

0’ Começa! Bola rolando para Brasil x Irã na Copa do Mundo de Futebol de Areia.

13:26 Seleções já estão em quadra e, dentro de instantes, a bola vai rolar.

13:15 Quadra completamente lotada para o jogo. Dentro de instantes, as duas seleções vão entrar para iniciar o embate.

12:45 Temperatura muito boa em Espinho. Neste momento, faz 21 graus.

12:38 O técnico Marcos Octávio tem os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Behzadpour, Moradi, Kiani, Naderi, Dara, Mokhtari e Mesigar.

12:36 O banco do Brasil conta com os demais jogadores: Cesinha; Gabriel, Catarino, Mauricinho, Rafinha, Bokinha e Jorginho.

12:34 Já o Irã foi definido da seguinte forma pelo técnico brasileiro Marcos Octávio: Hosseini; Akbari, Morshedi, Boulokbashi e Ahmadzadeh.

12:32 A Seleção Brasil está escalada da seguinte maneira pelo técnico Júnior Negão: Mão; Fernando, Bruno Xavier, Rodrigo e Datinha.

12:30 Atenção torcedores! Brasil e Irã estão definidos para o confronto de logo mais.

12:12 Neste momento, estão se enfrentando na quadra, em Espinho, Paraguai e Tahiti. O selecionado do Tahiti está levando a melhor com uma vitória por 3 a 1. Confronto é válido pelo Grupo D da competição.

12:10 Aproveitando o ensejo, o primeiro jogo deste domingo (12) foi do grupo do Brasil. Espanha e México entraram em quadra e o selecionado espanhol ficou com a vitória por 3 a 1. Resultado deixa os mexicanos na última colocação, sem pontos.

12:08 O grupo do Brasil, neste momento, aponta três equipes com três pontos. Irã, Brasil e Espanha é quem estão com o mesmo número de pontos. Ressaltando, que a Espanha já fez sua segunda partida neste grupo.

FIQUE DE OLHO Brasil x Irã: Bruno Xavier, atacante do Brasil, é o grande nome a ser parado pelas adversárias. Principal jogador da Seleção Brasileira, o jogador já mostrou todo seu poderio ofensivo na estreia, quando marcou o terceiro gol diante dos mexicanos. Além disso, tentou algumas jogadas de efeito.

Um dos grandes jogadores da história da Seleção Brasileira, Júnior Negão agora está no comando técnico e, para ele, o atual grupo do Brasil é bastante qualificado, com totais condições de voltar ao topo da categoria. “Temos um grupo de qualidade e, o mais importante, uma sintonia muito boa entre os mais experientes e os jogadores jovens. Isso vem se refletindo nos treinos, estamos trabalhando duro, temos uma Copa do Mundo pela frente e queremos levar o Brasil de volta ao topo”.

O Brasil é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Consequentemente, os brasileiros também estão na frente no número de conquistas. Depois do selecionado verde e amarelo, o Uruguai é quem tem mais participação, com 15 em 17 certames realizados.

O experiente Jorginho comemorou muito o resultado positivo na estreia, mas aposta em confronto mais difícil ainda contra o Irã. “Jogamos bem na estreia e passamos com tranquilidade. Foi uma excelente vitória, deu certo tudo. Agora é pensar no Irã, que será um adversário ainda mais difícil”.

O campeonato conta com 16 equipes, dividias em quatro grupos, na disputa pelo troféu da Copa do Mundo. Na última edição, realizada no Tahiti, a Rússia ficou com o título quando bateu a Espanha na grande final.

O atacante Mauricinho espera que a Seleção Brasileira entre em campo com a mesma concentração do jogo anterior para não dar chances de vitória a Seleção do Irã. Além disso, ele elogiou o adversário desta tarde. “Precisamos ter atenção do início ao fim, entrar em quadra com a mesma concentração que tivemos contra o México, a mesma disciplina e aplicação tática. O Irã é um time de muita qualidade, vem vencendo torneios importantes e mostrando força. Temos que marcar forte, sem dar espaços. É um jogo importante, um confronto direto, uma vitória nos deixa em ótima situação na chave”.

Portugal foi escolhido como sede da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A cidade de Espinho é o local onde os confrontos estão acontecendo. Fundada em 1899, Espinho conta com uma população de aproximadamente 30 mil pessoas.

Desde que a Fifa passou a comandar a Copa do Mundo de Futebol de Areia, a Seleção Brasileira conquistou quatro títulos. Os canarinhos saíram de quadra com o troféu em 2006, 2007, 2008 e 2009. Contudo, agora, perdeu um pouco da hegemonia e não sabe o que é gritar campeão há seis anos. O selecionado verde e amarelo, vale ressaltar, obteve nove conquistas entre 1995 e 2004.

O Brasil entrará em campo nesta tarde para fazer seu segundo compromisso na competição. Na estreia, os brasileiros não tomaram conhecimento dos mexicanos e acabaram goleando por 5 a 1. Os gols da Seleção Brasileira foram marcados por Rodrigo, Bokinha, Bruno Xavier, Mauricinho e Gonzalez (contra), enquanto Maldonado descontou para o selecionado do México.

