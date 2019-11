Resultado Sport x Palmeiras no Brasileirão 2015 (2-2)

20:25 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (12). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

20:23 Com o resultado desta noite, o Sport fica na sexta colocação, com 24 pontos. Já o Palmeiras está na sétima colocação, com 23 pontos.

49’ Fim de jogo! Sport e Palmeiras fazem um grande confronto e ficam no empate por 2 a 2.

46’ Perdeu! Samuel entra na área e tenta tocar na saída de Fernando Prass, mas acaba errando.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! André recebe na área, fica livre e bate cruzado, tirando qualquer chance do goleiro Fernando Prass.

43’ Danilo! João Pedro sai na cara do gol, tenta passar por Danilo Fernandes, mas o goleiro rubro-negro toca na bola e evita o tento.

42’ Perdeu! Diego Souza cobra escanteio, Régis desvia e André tenta cabecear, mas a bola vai para fora.

35’ Prass! Depois de uma cobrança de escanteio, André finaliza duas vezes e o goleiro do Palmeiras faz dois milagres.

34’ Danilo manda para Marlone, que puxa para esquerda e tenta fazer o cruzamento, mas chuta em cima da marcação.

31’ Última modificação no Sport: Sai: Renê. Entra: Danilo.

29’ Última modificação no Palmeiras: Sai: João Paulo. Entra: João Pedro.

27’ Alteração no Palmeiras: Sai: Zé Roberto. Entra: Andrei.

26’ Prass! Diego Souza cobra falta, André aparece sozinho e cabeceia para uma grande defesa do goleiro alviverde.

24’ Diego Souza cobra falta chutando forte e a bola pega na barreira alviverde.

21’ Kelvin avança pela esquerda de ataque e tenta fazer o cruzamento, mas acaba errando.

19’ Uuuhhh! André recebe na área, passa pela marcação e chuta cruzado para grande defesa de Fernando Prass.

16’ Modificação do Sport: Sai: Wendel. Entra: Régis.

13’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Leandro Pereira aproveita um rebote na área, depois de grande defesa de Danilo Fernandes e manda para o fundo das redes. Vira o jogo o alviverde.

12’ Amarelo! Renê reclama da arbitragem e leva cartão amarelo.

11’ Alteração no Palmeiras: Sai: Dudu. Entra: Kelvin.

10’ Impedido! Bola é lançada para André, mas o bandeira marca impedimento e lance ofensivo do Leão é anulado.

9’ Uuuhhh! Fernando Prass domina a bola na área e tenta passar por André, mas erra feio e quase o Sport marca o segundo gol.

6’ Marlone domina a bola e tenta avançar pelo meio, mas acaba sendo derruba por Gabriel. Falta para o Leão.

5’ Dudu tenta avançar pela esquerda, mas Samuel Xavier chega bem de carrinho e manda para lateral.

3’ Marlone domina pelo meio e tenta lançar para Samuel, mas o jogador não consegue dominar e finalizar com qualidade.

0’ Começa o segundo tempo!

19:33 O Palmeiras também voltou e não sofreu alterações.

19:32 Sport volta para o segundo tempo com uma alteração. Samuel entra no lugar de Neto Moura.

19:20 Leandro Pereira, atacante do Palmeiras: "Em uma desatenção tomamos o gol, fui feliz e consegui empatar. Vamos acertar alguns pontos para tentar vencer".

19:18 Matheus Ferraz, zagueiro do Sport: "Nós tentamos, nos portamos bem, é normal eles atacarem estando atrás no placar. Temos totais condições de ganhar esse jogo".

45' Fim de primeiro tempo!

45’ Amarelo! Marlone reclama de uma marcação do árbitro e recebe cartão amarelo.

43’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu faz jogada na grande área e cruza com perfeição para Leandro Pareira sobe sozinho e manda de cabeça para o gol.

39’ Lucas avança pela esquerda, tenta o cruzamento, mas acontece o desvio e a bola vai para escanteio.

34’ Amarelo! Jackson mata o contra-ataque leonino derrubando Diego Souza e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

33’ Dudu rola a bola para entrada da área, em uma cobrança de falta, e o chute de Gabriel para na defesa leonina.

32’ Palmeiras trabalha a bola no campo de defesa, mas não encontra espaços para assustar Danilo Fernandes.

29’ Palmeiras tentou colocar uma pressão, mas o Sport logo conseguiu controlar as ações do adversário.

25’ Marlone recebe pela direita, limpa a marcação e chuta para o gol, mas a bola pega em Samuel Xavier e é marcado impedimento.

23’ Uuuhhh! Escanteio é cobrado, Rafael Marques cabeceia e o lateral-esquerdo Renê salva o Leão tirando em cima da linha.

21’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra escanteio e o zagueiro Matheus Ferraz cabeceia tirando qualquer chance de defesa do goleiro Fernando Prass.

20’ Uuuhhh! Diego Souza surpreende cobrando uma falta com bastante efeito, de longe, e Fernando Prass faz grande defesa.

19’ Diego Souza cobra falta lançando na área e a defesa do Palmeiras afasta com tranquilidade.

16’ Prass! Diego Souza rouba bola pelo meio e acerta lindo passe para Morlone, que chuta forte e o goleiro alviverde evita o primeiro tento.

13’ Palmeiras começa o embate tomando a iniciativa. Sport encontra dificuldade para trabalhar a bola e acionar o ataque.

11’ Dudu domina na entrada da área, toca para João Paulo que cruza rasteiro, mas Zé Roberto não consegue dominar para finalizar.

8’ Rodrigo Mancha fica com a bola pelo meio, mas acaba errando e acerta de maneira ríspida o jogador alviverde.

4’ Palmeiras trabalha a bola no campo de defesa e tenta encontrar espaços na marcação leonina.

2’ Jogo paralisado, pois o atacante André está caído no centro do gramado. Jogador fica reclamando de uma cotovelada.

0’ Leandro Pereira encontra facilidade pelo meio e chuta cruzado, com perigo.

0’ Começa! Bola rolando na Arena Pernambuco para Sport x Palmeiras.

18:28 Tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes na Arena Pernambuco.

18:26 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

18:24 No gramado! Sport e Palmeiras entram no campo de jogo.

18:16 Acabou! Jogadores do Palmeiras encerram o trabalho de aquecimento e voltaram para os vestiários da Arena Pernambuco. Dentro de instantes, as equipes vão entrar no gramado para iniciar o embate.

18:15 Vários torcedores devem chegar, praticamente, que o jogo estiver iniciando. Informações dão conta de um trânsito muito grande.

18:12 Número de torcedores do Palmeiras também é satisfatório. Alviverdes, praticamente, lotam o espaço destinado.

18:10 Torcida rubro-negra já faz uma linda festa no palco do confronto. Expectativa grande para um bom duelo.

18:05 Público na Arena Pernambuco já é bom, contudo, ainda deve chegar vários torcedores. Muita gente com dificuldades por conta do trânsito intenso.

17:58 Jogadores do Palmeiras estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Pernambuco.

17:56 O técnico Marcelo Oliveira terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Aranha, Jaílson; João Pedro, Nathan, Amaral, Andrei, Cleiton Xavier, Kelvin, Gabriel Jesus, Leandro e Cristaldo.

17:55 O banco de reservas do Sport estará sendo formado por: Luiz Carlos; Ronaldo, Danilo, Ewerton Páscoa, James, Samuel, Régis, Mike e Wallace.

17:54 O Palmeiras não contará com os seguintes jogadores: Egídio, Victor Ramos, Victor Hugo, Robinho e Alecsandro.

17:51 Agora, é o momento da entrada dos goleiros do Palmeiras (Fernando Prass, Aranha e Jailson) para realizar o aquecimento. Torcida rubro-negra vaia os atletas alviverdes.

17:49 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Luiz Carlos) estão realizando o aquecimento no gramado da Arena Pernambuco.

17:45 Neste confronto, o Sport não poderá contar com Maikon Leite (lesionado), Rithely (suspenso), Élber (recuperando-se de lesão) e Magrão (recuperando-se de lesão). Ressaltando que Maikon Leite, mesmo se não estivesse lesionado, não entraria em campo por conta de questões contratuais. Ele pertence ao Palmeiras.

17:42 Sem contar com a defesa titular, o técnico Marcelo Oliveira monta o Palmeiras da seguinte maneira: Fernando Prass; Lucas, Jackson Leandro Almeida e João Paulo; Gabriel, Arouca e Zé Roberto. Dudu, Rafael Marques e Leandro Pereira.

17:40 Como já era esperado, Eduardo Baptista coloca Neto Moura na vaga de Maikon Leite e escala o Sport da seguinte forma: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Wendel, Marlone, Diego Souza e Neto Moura; André.

17:35 Escalados! Sport e Palmeiras estão definidos para o confronto de logo mais.

17:30 Expectativa grande para a divulgação da escalação do Sport. Substituto de Maikon Leite é a grande dúvida de Eduardo Baptista. Neto Moura, grande favorito a ficar com a vaga, Régis e Samuel disputam a vaga.

17:20 Chegou! Delegação do Leão da Ilha do Retiro já está na Arena Pernambuco.

17:10 Ônibus com a delegação do Sport já está a caminho da Arena Pernambuco. Transito nas imediações do local é intenso, principalmente, pelo motivo da paralisação do metrô.

17:00 Vestiários do Sport aguardando a chegada dos jogadores rubro-negros. Neste confronto, o Leão vai utilizar, pela primeira vez, o novo terceiro uniforme, que é na cor preta com detalhes em laranja.

16:55 Sport e Palmeiras ainda não estão na Arena Pernambuco. Equipes devem chegar no palco do confronto dentro de instantes.

16:50 Portões da Arena Pernambuco foi aberto e vários torcedores já estão tomando seus lugares no palco do confronto, que deve ficar lotado.

O trio de arbitragem já se encontra no palco do confronto. O árbitro e os auxiliares entraram no gramado da Arena Pernambuco e fizeram a primeira vistoria. Palco do jogo pronto para receber os torcedores e as equipes. Promessa de um grande jogo nesta noite.

O trânsito nos locais de acesso ao estádio já começa a ficar intenso. Portões da Arena ainda não foi aberto, mas torcedores do Leão vão chegando com antecedência para entrar com tranquilidade.

A Arena Pernambuco informou, no início da tarde deste domingo (12), que já foram comercializados cerca de 27 mil ingressos. Expectativa é de que o público chegue perto ou passe dos 30 mil torcedores.

A arbitragem deste confronto vem de Minas Gerais. Emerson de Almeida Ferreira será o responsável por comandar o confronto. Emerson de Almeida será auxiliado por Marcio Eustáquio Santiago e Guilherme Dias Camilo.

Torcida do Sport que utilizaria o transporte público para chegar na Arena Pernambuco deve encontrar problemas, pois o metrô paralisou suas atividades por conta do vandalismo no confronto entre Náutico e Santa Cruz, que aconteceu no último sábado (11).

Mais de 26 mil ingressos vendidos antecipadamente para este confronto. Torcida rubro-negra deve fazer uma bela festa na Arena Pernambuco. Clube precisa vencer para não ficar distante das primeiras colocações.

A Arena Pernambuco será o palco da partida entre Sport x Palmeiras, válida pelo Brasileirão 2015.

O técnico Marcelo Oliveira aponta que o time precisa vencer o Sport, pois é um concorrente direito na luta pelas primeiras colocações da competição e, além disso, o resultado positivo dará ainda mais confiança. “É um jogo que tem grandes motivos para fazermos um investimento alto e nos entregarmos bastante. É um concorrente direto, e temos a possibilidade de voltar ao G-4, dependendo de um ou outro resultado. Mas, acima de tudo, o mais importante é o fortalecimento da equipe, de engrenar a quinta vitória seguida. Não só pelo resultado, mas para que o time seja tão intenso na parte ofensiva quanto está sendo”.

O técnico Eduardo Baptista só deve confirmar o time do Sport momentos antes do embate. A grande dúvida dele é em relação ao substituto de Maikon Leite. Neto Moura surge como favorito, mas Samuel e Régis estão na disputa. No lugar do suspenso Rithely, entrará Rodrigo Mancha. “Poderei optar por Samuel, Régis ou Neto Moura. No entanto, ainda preciso estudar as possibilidades. Uma entrada de Régis, por exemplo modificaria o posicionamento de Diego Souza. É provável a entrada da Neto. Tenho que conversar com Marlone ainda para saber se ele faz a direita”.

O atacante Dudu ainda está devendo uma apresentação de encher os olhos do torcedor. Contudo, ele vem evoluindo desde a chegada do técnico Marcelo Oliveira. Agradecendo a oportunidade, o jogador espera retribuir a confiança do treinador dentro de campo. “É um treinador que chegou e me deu moral. Cobrou como eu deveria ser cobrado, conversou muito e agradeço muito a eles e à comissão técnica que ele trouxe, todos chegaram confiando em mim. Só tenho que retribuir dentro de campo, como estamos fazendo”.

O Palmeiras vem se destacando nas últimas rodadas da Série A com um futebol bastante ofensivo. O zagueiro Matheus Ferraz, do Sport, já mostrou consciência e destacou que espera o alviverde partindo para o ataque, mesmo com o jogo sendo fora de casa. “Eles vão jogar de igual para igual como jogam dentro e fora de casa. O time deles é rápido e está confiante pelos resultados que estão conquistando. Vai ser difícil e precisamos ter uma concentração grande do início ao fim”.

FIQUE DE OLHO Sport x Palmeiras: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é um dos pilares do bom time rubro-negro. Com qualidade inquestionável, Diego Souza tentará ajudar os pernambucanos nesta busca por mais três pontos na competição.

FIQUE DE OLHO Sport x Palmeiras: Rafael Marques, atacante do Palmeiras, é um atleta de qualidade inquestionável e deverá dar muito trabalho à defesa rubro-negra neste confronto. O atacante vem fazendo vários gols e, na última rodada, fez um lindo tento diante do Avaí.

O atacante Rafael Marques comemora a nova fase do Palmeiras e afirma que uma conversa entre o grupo foi primordial para essa mudança de panorama na temporada. “A gente sabia que o trabalho estava sendo bem feito, mas as coisas não aconteciam. Na semana em Atibaia, tivemos uma conversa de homem para homem e fizemos um pacto. Não adiantava nada o Marcelo chegar se não tivesse garra e raça. É assim que tem que ser. Dessa forma, dificilmente vamos ser derrotados em casa”.

O meia-atacante Marlone não acredita em facilidade por conta do Palmeiras entrar em campo com a defesa reserva, pois, de acordo com o leonino, os palmeirenses contam com um elenco qualificado. Assim, mesmo com os desfalques, ele espera um jogo duro. “O Palmeiras tem um elenco. Não são só os onze jogadores. Independentemente de quem vai começar na zaga, quem vier vai ser difícil. Temos que entrar em campo determinados na vitória. Vai ser difícil independente dos desfalques”.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG XXº Time 1 XX XX XXº Time 2 XX XX

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Sport x Palmeiras válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!