Marcelo Oliveira destaca empate fora de casa e ressalta "Podemos chegar"

O empate em 2 a 2 conquistado pelo Palmeiras, fora de casa, contra o Sport ficou com gosto de derrota para boa parte da torcida alviverde, principalmente pelo time ter perdido uma grande oportunidade de anotar o terceiro gol aos 43 minutos do segundo tempo e depois sofrer o gol que garantiu a igualdade um minuto depois.

Entretanto, para o técnico Marcelo Oliveira, o resultado revela que o Verdão pode enfrentar as equipes de cima da tabela de igual para igual, lembrando que os pernambucanos vão tirar ponto de outras equipes, mas ressaltou que pela chance perdida de definir a partida, é possível lamentar o placar final.

"No sentido de tabela e classificação, se você vem jogar aqui com o momento que o Sport está vivendo, é normal e ele vai tirar pontos de outras equipes, com toda a certeza. Se pensarmos nas circunstâncias do jogo, nós estávamos ganhando até os 44 minutos do segundo tempo e tivemos a oportunidade de matar o jogo, aí você pode até lamentar. Mas, para mim, fica evidenciado que a gente pode chegar e o resultado foi absolutamente normal", declarou.

O comandante também comentou que no decorrer da segunda etapa o time acabou recuando, mas por circunstâncias do jogo, salientando que os atletas estavam muito cançados, especialmente pelo calor. Dessa forma, o adversário acabou impondo seu jogo.

"O cansaço foi por isso. Aqui é mais quente e os jogadores estavam atuando com muita intensidade. Tive que mudar Dudu e João Paulo por cansaço. Não pedi para recuar, o adversário é que se impõe. São circunstâncias do jogo", destacou.

Antes de encerrar a coletiva, o treinador também elogiou o goleiro Fernando Prass, que fez importantes defesas, contribuindo para que o resultado do jogo não fosse alterado muito antes, evitando até mesmo uma derrota nos instantes finais da disputa. Não se esqueceu, ainda, do atacante Leandro Pereira que contribuiu com dois gols .

"Já conheço bem o Prass, nós já trabalhamos juntos. É um profissional que é o primeiro a entrar e o último a sair sempre. Ele é muito profissional e determinado, e a resposta veio quando precisamos dele. Já o Leandro é batalhador, sempre está brigando. Teremos ótimas opções no ataque, fiquei feliz com a atuação dele hoje. Os gols dele puderam nos ajudar, mas, infelizmente, não foi o suficiente para a vitória", encerrou.

Agora, o Verdão concentra suas forças para a partida decisiva contra o ASA de Arapiraca, na quarta-feira (15) às 22h (horário de Brasília), que definirá quem se classifica para as oitavas de finais da Copa do Brasil. A partida, que teve o mando vendido, será disputada em Londrina, Paraná. O primeiro jogo terminou em 0 a 0.