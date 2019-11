Resultado Botafogo x Figueirense na Copa do Brasil 2015 (0-1)

23:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de terça-feira (14). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

22:55 Com o resultado, o Figueirense garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil 2015. Botafogo, agora, terá apenas a Série B do Campeonato Brasileiro na sequência da temporada.

49’ Acabou! O Figueirense consegue um gol nos últimos minutos e garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Destaque para Marcão, que mandou para as redes, de letra.

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Fabinho recebe pela direita, avança bem e cruza rasteiro para Marcão acertar uma linda letra e abrir o placar. Com um golaço, o Figueira vai avançando de fase.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Botafogo fica todo no campo de defesa e o Figueirense tenta pressionar.

42’ Amarelo! Daniel Carvalho puxa o volante Paulo Roberto para evitar o contra-ataque e recebe cartão amarelo.

41’ Última modificação no Botafogo: Sai: Luis Henrique. Entra: Sassá.

40’ Bola é levantada na área e o goleiro Jefferson segura firme.

38’ Jefferson! O Figueira encaixa um bom contra-ataque, Fabinho entra na área pela esquerda e cruza para Dudu chegar chutando, mas o goleiro botafoguense faz uma grande defesa com o pé.

36’ Perdeu! Dudu faz linda jogada e cruza para Marcão. O centroavante, entretanto, manda de cabeça para fora e perde uma ótima oportunidade.

34’ Amarelo! Pimpão faz falta em Dudu e acaba recebendo cartão amarelo.

31’ Thomas recebe um lindo passe de calcanhar de Daniel Carvalho e arrisca um chute de fora da área, contudo, é travado no momento certo.

29’ Thomas recebe na ponta esquerda e faz um cruzamento buscando Pimpão na pequena área, mas Marcos Pedroso aparece bem e manda para escanteio.

28’ Última modificação no Figueirense: Sai: Thiago Santana. Entra: Everaldo.

24’ Uuuhhh! Yago faz boa jogada pela esquerda, cruza para área e o zagueiro Roger Carvalho quase marca um gol contra de cabeça. Defesa do Botafogo mostra nervosismo neste momento.

23’ Quase! O zagueiro Roger Carvalho falha de maneira bizarra e por muito pouco o meia-atacante Fabinho não finaliza na entrada da pequena área.

21’ Que feio! Marquinhos falha duas vezes na frente da área e quase Pimpão aproveita para ficar em boas condições.

17’ Proposta de jogo mais ofensivo do Figueirense para esse segundo tempo vai fazendo o Botafogo ficar mais recuado.

15’ Modificação no Figueirense: Sai: Rafael Bastos. Entra: Yago.

15’ Modificação no Botafogo: Sai: Octávio. Entra: Daniel Carvalho.

13’ Técnico René Simões conversa com o meia-atacante Daniel Carvalho, que deve entrar dentro de instantes.

12’ Fabinho acerta pelo passe pelo lado direito, Ricardinho avança, mas acaba tocando errado e o Figueira perde boa oportunidade de chegar com perigo.

9’ Na trave! Luiz Henrique recebe de Pimpão na entrada da área, mas não consegue espaços para finalizar. Thomas pega a bola, limpa a marcação e acerta o travessão. Quase o primeiro gol do alvinegro carioca.

5’ Amarelo! Luiz Henrique recebe um bom lançamento de Jefferson, parte em velocidade para o campo de ataque e acaba sendo derrubado por Dudu, que recebe o primeiro cartão do jogo.

4’ Figueirense voltou para o segundo tempo com uma postura diferente. Precisando do resultado positivo, o time catarinense começa a ter uma presença ofensiva maior.

1’ Uuuhhh! Dudu avança pela direita de ataque, defesa botafoguense fica apenas observando e a bola chega até Thiago Santana, que chuta para o gol, mas Luís Ricardo aparece bem na cobertura e evita o tento.

0’ Começa o segundo tempo!

22:02 Botafogo também voltou para o gramado. Equipes são as mesmas que terminaram a etapa inicial.

22:02 Figueirense voltando neste momento para o gramado do Nilton Santos.

48’ Fim do primeiro tempo! Botafogo e Figueirense ficam apenas no empate sem gols. Alvinegro carioca vai garantindo vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

45’ Três minutos de acréscimos.

45’ Perdeu! Dudu, no primeiro lance dele no jogo, ganha a bola de Jean, entra na área e acaba chutando para longe do gol. Assim, desperdiça uma das melhores oportunidades da primeiro etapa.

44’ Alteração no Figueirense: Sai: Jefferson. Entra: Dudu.

39’ Octávio faz boa jogada pela direita e manda para Luís Ricardo. O lateral tenta jogar na cabeça de Luis Henrique, mas a defesa catarinense afasta bem.

38’ Élvis vinha sendo um destaque no jogo, mas acabou se lesionado e não conseguiu continuar atuando. Torcida não aprovou a entrada de Thomas Bastos.

37’ Alteração no Botafogo: Sai: Élvis. Entra: Thomas Bastos.

36’ Botafogo baixou um pouco do ritmo e a defesa do Figueirense tem um pouco mais de tranquilidade neste momento.

32’ Alex Muralha fez a reposição de bola acionando Jefferson, mas o lateral não saiu bem e acabou sendo desarmado por Pimpão. O atacante botafoguense viu o goleiro adversário adiantado e tentou surpreender com um chute de longe, mas acabou errando.

30’ Uuuhhh! O Botafogo chega novamente com perigo. Pimpão recebe na esquerda e cruza com perfeição para Luis Henrique, que cabeceia para fora.

28’ Público no estádio Nilton Santos melhorou. Vários torcedores chegando com a bola rolando.

25’ Alex! Elvis faz boa jogada pelo meio, deixa marcação para trás e bate de fora da área, buscando o canto esquerdo, mas o goleiro Alex espalma para escanteio.

24’ Mesmo com o resultado sendo favorável, o Botafogo é quem toma a iniciativa e cria as melhores jogadas desta etapa inicial. Figueirense tenta chegar com bolas levantadas na área.

22’ Boa chegada! Luis Henrique recebe de Pimpão e manda para Octávio. Dentro da área, ele limpa o zagueiro e tenta chutar para o gol, no entanto, a bola fica na defensiva catarinense. Boa oportunidade desperdiçada pelo Botafogo.

18’ Alex! Luis Ricardo leva até a entrada da área e passa para Pimpão, que chega chutando de primeira e obriga o goleiro do Figueira a fazer ótima defesa.

16’ Jefferson! Jefferson, do Figueirense, avança e faz cruzamento para Marcão, que sobe bem e cabeceia no canto para ótima defesa do goleiro carioca.

15’ Jogo sem grandes oportunidades de gols até o momento. Botafogo controla as ações e tenta chegar com tranquilidade.

13’ Bola é levantada na área do Figueira, mas Jeferson afasta bem e não deixa os atacantes do Botafogo chegarem.

10’ Que perigo! Luís Ricardo avança pela direita e faz cruzamento rasteiro para frente da área. Elvis chega chutando, mas acaba sendo travado pelo defensor catarinense.

9’ Alex! Escanteio é cobrado, Diego Giaretta sobe mais alta que a defesa e cabeceia para boa defesa do goleiro catarinense.

8’ Pimpão faz boa jogada, manda para Luís Henrique e o atacante devolve dentro da área, mas a zaga afasta bem.

3’ Uuuhhh! Marcos Pedroso avança com velocidade da esquerda para meio e aciona Jeferson, que faz o cruzamento buscando Marcão. O centroavante cabeceira bem e a bola passa muito perto do travessão.

2’ William Arão desce de maneira rápido e manda para Luís Henrique, no entanto, o atacante erra no momento do passe.

0’ Botafogo começa o embate tocando a bola no campo de defesa.

0’ Começa! Bola rolando para o confronto entre Botafogo e Figueirense, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

20:55 Equipes já estão no gramado do Nilton Santos e, dentro de instante, a bola começa a rolar.

20:30 As opções do técnico Argel Fucks para o decorrer da partida são as seguintes: Felipe; Dudu, Hyago, Yago, Roberto Cereceda, Dener, Bruno Alves e Everaldo.

20:25 O técnico René Simões terá à disposição no banco de reservas os demais jogadores: Renan; Diego, Alisson Brand, Fernandes, Thomas Bastos, Lulinha, Sassá, Daniel Carvalho, Jeferson Paulista e Vinícius.

20:20 O Figueirense estará em campo com os seguintes jogadores: Alex, Jefferson, Marquinhos, Saimon e Marcos Pedroso; Paulo Roberto, Fabinho, Ricardinho e Rafael Bastos; Thiago Santana e Marcão

20:15 O Botafogo entrará em campo da seguinte maneira: Jefferson, Luís Ricardo, Renan Fonseca, Roger Carvalho e Jean; Diego Giaretta, Willian Arão, Octávio, Élvis e Rodrigo Pimpão; Luís Henrique.

20:10 Botafogo e Figueirense estão escalados para o confronto de logo mais.

20:00 Os dois times já estão no estádio Nilton Santos. Expectativa para a divulgação das escalações de Botafogo e Figueirense.

Bom retrospecto! O Botafogo ainda não perdeu em casa nesta Copa do Brasil. O time carioca triunfou nas duas ocasiões que entrou em campo diante do seu torcedor.

O confronto entre Botafogo e Figueirense na Copa do Brasil é marcado pelo equilibro. Os dois escretes estiveram frente a frente em quatro oportunidades, com duas vitórias para cada lados.

O trio de arbitragem para este confronto vem de São Paulo. O responsável por comandar a partida será Flávio Rodrigues Guerra. O mesmo terá como seus auxiliares Carlos Augusto Nogueira Júnior e Anderson José de Moraes Coelho.

Estádio Nilton Santos, o Engenhão, será o palco do confronto desta noite entre Botafogo e Figueirense, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Argel Fucks destaca o conjunto do Botafogo como muito forte, mas mostra confiança no seu time. De acordo com o comandante do alvinegro catarinense, é preciso atuar com inteligência para garantir a classificação no momento certo. “O Botafogo é uma equipe que vale por seu conjunto, vem fazendo um bom campeonato, eles também vêm de derrota. Nós precisamos ter inteligência, respeitar e saber o momento certo de definir o confronto para ficar com a vaga”.

O técnico René Simões lamenta alguns pontos perdidos na Série B, contudo, espera que o time do Botafogo não fique abalado por isso e parta para cima do Figueirense, como se tivesse a obrigação de vencer para ficar com a vaga. “O Botafogo perdeu alguns pontos na Série B por conta de algumas coisas incríveis. Mas não podemos deixar que isso nos abale contra o Figueirense. Temos que voltar a colocar a bola para dentro e nesta terça-feira é outra competição. Conquistamos um importante resultado fora de casa, em Santa Catarina, mas que nada nos garantiu. Portanto, vamos a campo como se a obrigação de vitória fosse nossa”.

O Figueirense não deve ficar esperando o Botafogo no campo de defesa. Isso, ao menos, quem garante é o técnico Argel Fucks. Ele quer o time atuando ofensivamente para conseguir a classificação. “A Copa do Brasil é importante para o clube, para a equipe. Precisamos voltar a jogar bem, empate não nos interessa. Precisamos vencer, fazer nosso trabalho, ter uma postura ofensiva e buscar a classificação”.

O goleiro Jefferson já definiu o que será fundamental para uma boa apresentação do Botafogo nesta noite. De acordo com o arqueiro, o time alvinegro necessita manter bem a concentração para não cometer erros bobos e deixar o Figueirense assustar. “O Botafogo vai precisar entrar em campo com tranquilidade. É fundamental manter a concentração em alta para não desperdiçarmos lances importantes e decisivos neste confronto. Não podemos cometer erros bobos e precisamos fazer a leitura do confronto corretamente. Diante do Figueirense isso será ainda mais fundamental”.

FIQUE DE OLHO Botafogo x Figueirense: Ricardinho, meia-atacante da Figueirense, deve ser o responsável pela armação das jogadas do time catarinense. Sua experiência pode ser fundamental para dificultar a vida dos marcadores do alvinegro carioca.

FIQUE DE OLHO Botafogo x Figueirense: Jefferson, goleiro do Botafogo, é o grande nome do time alvinegro nesta temporada e pode ser decisivo neste confronto. Arqueiro da Seleção Brasileira, Jefferson vive uma ótima fase no escrete carioca e, caso o embate vá para os pênaltis, deve dar muito trabalho aos jogadores adversários.

No estádio Nilton Santos, a última vez que Botafogo e Figueiernse estiveram duelando foi no dia 28 de julho de 2012. O confronto, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve como vencedor o escrete carioca. O alvinegro bateu o Figueira pelo placar mínimo, com o tento sendo marcado por Andrezinho.

Botafogo e Figueirense já estiveram frente a frente em 25 oportunidades. O time catarinense leva uma boa vantagem ante os cariocas. O Figueira saiu de campo comemorando em 12 jogos, enquanto o alvinegro carioca triunfou em seis confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empata em sete embates.

Um dos modelos de campeonato com o critério de classificação mais sólido no futebol nacional é a Copa do Brasil. O gol fora de casa, como sempre, vale como desempate. Neste caso, o Botafogo entra em campo podendo empatar até por 1 a 1 com estará classificado, enquanto o Figueirense precisa vencer ou ficar na igualdade a partir de 3 a 3 para avançar de fase. Caso o embate termine com um novo 2 a 2, a vaga será definida nos pênaltis.

Botafogo e Figueirense estiveram frente a frente para fazer o confronto de ida no dia 20 de maio. Na ocasião, os dois times se enfrentaram no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, e acabaram ficando no empate por 2 a 2. Os gols do Figueira foram marcados por Clayton e Emerson (contra), enquanto Luís Ricardo e Diego Giaretta fizeram para o alvinegro carioca.

Boa noite leitor que navega na Vavel Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Figueirense, partida de volta válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 21h00, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.