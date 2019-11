Resultado Grêmio x Criciúma pela Copa do Brasil 2015 (0-1)

Ficamos por aqui. Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor da Copa do Brasil, das outras competições e de outros esportes. Até a próxima.

O Criciúma vence o Grêmio na Arena com gol marcado por Lucca e abre larga vantagem na Copa do Brasil 2015, pela 3ª fase. Resultado leva margem para jogar pelo empate no Heriberto Hülse.

48' FIM DE JOGO! Grêmio 0-1 Criciúma

47' Luiz erra o tempo da bola e o Criciúma coloca para escanteio.

46' Galhardo cobra fechado e Luiz segura no centro do gol.

45' Amarelo! Jeferson, do Criciúma, em falta na lateral da área.

44' PERDEU GALHARDO! A bola sobra para o lateral que, sozinho, mandou uma rosca pela linha de fundo.

42' Escanteio cobrado por Fernandinho, Braian Rodríguez sobe e a cabeçada vai pra fora.

40' Troca no Criciúma. Entra Jonas, sai Wellington.

39' Falta sobre Yuri Mamute, que fica sentindo.

37' Escanteio de Galhardo e Luiz segura soberano, no centro da pequena área.

35' Troca no Criciúma: Sai Guilherme Santos, entra Cristiano.

35' Walace tenta o passe e a bola vai direto no goleiro Luiz.

34' INCRÍVEL! Lucca passa por Walace, deixa Paulo Sérgio na cara do gol e o atacante perde! Bate por cima!

31' Yuri Mamute recebe na entrada da área, enche o pé, mas carimba o defensor adversário.

30' Troca no Grêmio: sai Luan, entra Braian Rodríguez.

29' Falta de Fernandinho no campo de ataque.

26' Chute de longe do Grêmio e a bola desvia em Giuliano, saindo em tiro de meta.

25' Finalização de Pedro Rocha e a bola passa perto. Pedro Rocha deixa o campo para entrada de Mamute.

24' Juba perdeu chance pelo Criciúma. Geromel salvou.

24' Amarelo! Paulo Sérgio, que puxou a camisa de Geromel.

22' Galhardo cobra a falta e o goleiro Luiz soqueia para fora da área.

20' NÃO, FERNANDINHO! Recebe sozinho na área, gira de perna esquerda e chuta fraco. Luiz defende firme.

19' Amarelo! Wellington por falta dura sobre Fernandinho.

18' Grêmio tenta pelo meio e a defesa corta.

17' Troca no Criciúma: Sai Rodrigo Andrade, entra Jeferson.

15' Pedro Rocha invade a área e a zaga corta para escanteio.

14' PERDEU MARCELO HERMES! De novo tentou e a bola raspou a trave.

13' Cruzamento de Galhardo, Pedro Rocha tenta de bicicleta e a defesa afasta.

12' Troca no Grêmio: sai Douglas, entra Fernandinho.

11' Passe para Luan, que estava impedido e o bandeira marcou. O goleiro Luiz fez a cobertura no lance para garantir.

9' QUASE O EMPATE! Marcelo Hermes recebe de Giuliano, arrisca e manda na rede por fora! Quase acertou o ângulo.

7' Após cobrança de escanteio, Marcelo Hermes tira sobre a linha em cabeçada de Adalberto! Na sequência, impedimento marcado de Paulo Sérgio.

6' GROHE SALVA! Volante Wellington tentou o ângulo e o goleiro gremista tirou.

3' UUUUH! Bola quase sobra para Pedro Rocha em passe de Luan e o goleiro Luiz foi esperto para ficar com a posse em suas mãos.

1' Luan tenta invadir a área, Wellington chega por baixo e rouba na boa.

0' Começa o segundo tempo! Grêmio 0-1 Criciúma

"Pelo impedimento que não houve", justifica Roger Machado, pela irritação ao final do primeiro tempo. Vamos ao 2º.

Gol do Criciúma no primeiro tempo, marcado por Lucca:

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0x1 Criciúma

47' NÃO, GIULIANO! Recebeu na esquerda com espaço, não quis bater de esquerda, trouxe pra direita e foi travado no chute.

46' Pedro Rocha tenta o drible pela extrema direita e a bola sai em tiro de meta antes dele completar.

43' ESPALMA LUIZ! Pedro Rocha invade a área pels esquerda, bate de bico e Luiz faz milagre, colocando para escanteio.

42' Tentativa de contra-ataque do Criciúma, Erazo ganha e recua para Grohe.

41' Amarelo! Guilherme Santos recebe ao pisar em Galhardo na lateral do campo.

40' Douglas cobra muito, mas muito mal. Longe dos que esperavam o cruzamento.

39' Amarelo! Rodrigo Andrade recebe ao fazer falta por trás em Luan.

38' Lançamento para Pedro Rocha, proteção da zaga e tiro de meta.

36' Falta no círculo central em favor do Criciúma.

Pedro Geromel errou passe, Criciúma recuperou, Paulo Sérgio cruzou e Lucca cabeceou na pequena área. Gol do Criciúma: 0-1.

33' GOOOOOOOL DA CRICIÚMAAAA!! LUCCA, SOZINHO NA ÁREA, FAZ 1 A 0!

31' Luan aciona Galhardo, mas o passe sai forte e o lateral não domina. Lateral pro Criciúma.

29' NÃO, GIULIANO! O meia recebeu de Luan, tinha espaço, mas arrematou mal, pela linha de fundo. Tiro de meta.

28' Falta dura de Marcão sobre Luan. Nada de amarelo.

27' Paulo Sérgio passa pela marcação, chuta pelo meio e Grohe cai para firme defesa. Perigo novamente.

24' Cobrança de Douglas, Luan cabeceia e Luiz defende tranquilo.

24' Galhardo tabela pelo meio com Giuliano e ganha escanteio com o toque de cabeça da defesa para trás.

23' UUUUH! Rodrigo Andrade finaliza jogada de Maicon Silva e chuta por cima.

22' NÃO VALEU! Pedro Rocha coloca a bola na rede, mas foi marcado impedimento. Não estava à frente! Errou o bandeira.

20' Pedro Rocha tenta o passe na área, Luiz abandona a meta e faz a defesa. Luan foi atingido no lance anterior.

19' Galhardo chuta de muito longe, a bola viaja e passa por cima da meta defendida por Luiz.

18' Lucca tabela com seu companheiro, recebe ao lado da área e chuta mal, completamente errado no lance.

17' Juba dá um balãozinho no defensor gremista na grande área, tenta cruzar e manda direto pra fora. Perigo levou o Tigre.

15' Grêmio troca passes por mais de minuto, Galhardo dribla, serve Maicon e este manda o chute alto demais, com perigo.

12' QUASE! Lucca enfileira a marcação, traz para o meio e finaliza colocado, sobre o gol defendido por Marcelo Grohe.

11' Defesa do tigre se atrapalha, Maicon divide com Wanderson e a bola sobra para Luiz.

9' Pedro Rocha arrisca de longe, a bola desvia em Wanderson e sai em escanteio para o Grêmio.

8' Criciúma erra passe e tem lateral para o Grêmio.

7' Guilherme Santos sobe pela esquerda, Juba finaliza e a bola sai desviada, em escanteio.

4' PRA FORAAAAA! Luan consegue o cabeceio e manda muito próximo da trave do goleiro Luiz.

3' Grêmio finalmente põe a bola no chão. Luan sofreu empurrão e tem falta para Galhardo cobrar.

1' Escanteio para o Criciúma em tentativa de Juba.

0' Começa o jogo! Grêmio x Criciúma pela Copa do Brasil!

Hino nacional brasileiro sendo executado.

Técnico Roger Machado: "É uma competição diferente, são jogos eliminatórios. O importante é como tu encaras esses jogos. É um atalho importante, um título importante para nós buscarmos".

20:45 Times nos vestiários e a volta é para o jogo. Grêmio x Criciúma na VAVEL Brasil.

20:44 São Pedro dando uma trégua e os pingos cessam na Arena.

20:36 Chuva é fina no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Previsão de público para quase 20 mil pessoas.

20:32 Grêmio segue sem seu zagueiro e capitão Rhodolfo. Atleta se recupera de lesão. Erazo, pelo terceiro jogo consecutivo, é o substituto ao lado de Pedro Geromel.

20:30 Aproveitando o panorama de noite de inverno, Grêmio e Geral do Grêmio convocaram a torcida em campanha para trazerem mantas do clube para acompanhar à partida.

20:20 Goleiros do Grêmio, Marcelo Grohe e Bruno Grassi estão no aquecimento no gramado.

20:12 Arbitragem por conta do trio carioca: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Dibert Pedrosa Moisés e Michael Correia.

20:06 Criciúma escalado: Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Adalberto e Guilherme Santos; Wellington, Marcão, Rodrigo Andrade e Paulo Sérgio; Juba e Lucca.

20:02 Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

20:00 NOTÍCIA: A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou nesta terça-feira um conselho técnico para discutir temas e demandas dos clubes brasileiros. A reunião definiu os cinco representantes do grupo. Os presidentes de Atlético-MG, Atlético-PR, Corinthians, Fluminense e Grêmio serão os representantes.

19:52 Grêmio já está na Arena, em preparação para a partida de logo mais, às 21h.

Em 1995, Grêmio e Criciúma se encontraram na reta final do Campeonato Brasileiro. Antes de viajar para disputar o Mundial no Japão, os gremistas conseguiram a vitória por 1 a 0, no Olímpico. Roger Machado, hoje técnico do tricolor, balançou a rede naquela tarde, em seus tempos de lateral. Confira o gol do triunfo:

O Criciúma foi campeão sobre o Grêmio em 1991. Já em 1994 e 1996, o Mosqueteiro deu o troco e avançou sobre o jalde-negro de Santa Catarina.

Tricolor e Tigre se enfrentaram seis vezes na história da Copa do Brasil: 2 vitórias do Grêmio e 4 empates marcam os números do duelo.

Grêmio e Criciúma decidiram a Copa do Brasil de 1991. Na ocasião, o Tigre, comandado por niguém mais e ninguém menos do que Luiz Felipe Scolari, saiu com o título. Foram dois empates nas partidas da final e os catarinenses se deram melhor pelo gol marcado fora de casa, no critério de gol qualificado.

Maxi Rodríguez, que fez o gol gremista na derrota em 2013 por 2 a 1, está voltando definitivamente ao Tricolor. Ele estava por empréstimo à Universidad de Chile e agora está regularizado. Fica no banco de reservas e pode ser atração na etapa final contra o Criciúma. O uruguaio tem 9 gols com a camisa dos gaúchos.

Em 2014, o Grêmio deu o troco. No ano do rebaixamento do tigre catarinense, vitórias gremistas na Arena e no Heriberto Hülse, em Criciúma.

Retrospecto recente: Pelo Brasileirão de 2013, o Criciúma levou a melhor e venceu tanto em Porto Alegre quanto em sua casa.

Chuva: Previsão do tempo não é boa para esta terça-feira, mas o Grêmio espera contar com público próximo ou acima dos 20 mil frente ao Criciúma.

Em Criciúma, local da partida de volta, são 8 vitórias do Grêmio, 5 empates e 4 vitórias dos catarinenses.

NÚMEROS: Grêmio em casa diante do Criciúma: 12 jogos, com 8 vitórias gremistas, 2 empates e 2 vitórias catarinenses.

O zagueiro Rafael Pereira está deixando o Criciúma. Ele acerta transferência para o Náutico, clube também da série B. Dessa forma, o desligamento dele impede sua participação no jogo de hoje.

O provável time que o técnico sérvio Petkovic deve levar a campo: Luiz, M. Silva, Adalberto, Vanderson, G. Santos, Wellington, Marcão, Rodrigo Andrade, Juba, Paulo Sérgio e Lucca.

No Criciúma, o zagueiro Fábio Ferreira, que já atuou por Grêmio e Botafogo, também está fora do confronto de ida da 3ª fase. Ele sofreu uma pancada no tornozelo no treino do último domingo e desfalca o Tigre.



Problemas nas laterais: O técnico Roger Machado tem problemas para escalar o Grêmio esta noite. O lateral Marcelo Oliveira está lesionado e desfalca a equipe. Marcelo Hermes é o substituto. Na outra lateral, a direita, Galhardo deve ser confirmado como titular, embora também tenha apresentado dores musculares. Lucas Ramon é a opção reserva.

Palco da partida: Arena do Grêmio. O estádio gremista foi inaugurado em dezembro de 2012 com a partida Grêmio 2x1 Hamburgo (ALE). Desde então, o Tricolor já realizou 81 jogos. Venceu 52, empatou 17 e perdeu 12. É a terceira vez que Grêmio e Criciúma se enfrentam no bairro Humaitá. Até aqui, uma vitória para cada lado, em confrontos válidos pelo Brasileirão.



FIQUE DE OLHO: Lucca. Também é com L a esperança do Criciúma para o duelo frente ao Grêmio. O atacante de 25 anos está emprestado ao time do sul catarinense pelo Cruzeiro. Pelo Tigre, são mais de 30 gols na carreira, contando a primeira passagem e esta por empréstimo. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Luan. Ele é a principal arma do Grêmio na temporada. É o maior driblador, finalizador e o que mais sofre faltas no time gremista. Tem se destacado não somente com os gols marcados, mas também com assistências. Com um futebol cada vez mais completo, Luan torna-se esperança na Arena para fazer o saldo desejado frente ao tigre catarinense. Olho nele!

Pelo Grêmio, Roger Machado tem dez jogos: sete vitórias, um empate e duas derrotas. O Grêmio também subiu bastante na tabela, chegando ao G-4 do torneio por pontos corridos.



Pelo Criciúma, na série B, Petkovic tem duas vitórias e três empates. Nenhuma derrota até o momento. Com isso, o Tigre deixou a zona de rebaixamento e assumiu o 13º posto na tabela.



Enquanto isso, o Grêmio deixou Felipão e inovou ao trazer seu ídolo da lateral, Roger Machado. O técnico atual esteve no Novo Hamburgo no primeiro semestre, desempenhando bom papel à beira do campo pela equipe anilada. Ele é o principal responsável pelo resgate do Tricolor, hoje quarto colocado no Brasileirão.



Ambas as equipes trocaram de técnico desde o início da Copa do Brasil, apostando em nomes jovens, quando o assunto é essa função. O Criciúma apresentou o ex-meio campo Petkovic. O anúncio do sérvio foi feito no mês passado e ele completa 30 dias à frente do tigre catarinense na série B do Campeonato Brasileiro.

O Criciúma, por sua vez, eliminou os dois confrontos anteriores no jogo de ida, o que não é possível nesta terceira fase. Primeiramente, goleou o Real Noroeste por 4 a 1, na estreia. Na segunda fase, nova goleada: 3 a 0 sobre o Bragantino e passaporte garantido para encarar o Grêmio.



O Grêmio chega à 3ª fase da maior competição de mata-mata do Brasil ao derrotar pelo caminho o Campinense da Paraíba e o CRB. de Alagoas. Na 1ª fase, vitória por 2 a 1 em João Pessoa e novo triunfo por 2 a 0, na Arena. Na segunda fase, apenas a vitória por 3 a 1, pela margem de dois gols, serviu para classificar o Tricolor para enfrentar o Criciúma.



Boa noite ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Grêmio x Criciúma, pela 3ª fase da Copa do Brasil 2015! A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.