Resultado Náutico x Flamengo na Copa do Brasil 2015 (0-2)

Encerramos aqui a transmissão de Náutico 0x2 Flamengo agradecendo à sua companhia. Fiquem ligados no nosso site para acompanhar o pós-jogo e as repercussões dessa partida. Boa noite!

A vitória de 2 a 0 classifica o Flamengo para as oitavas de finais da Copa do Brasil e agora o time carioca espera o adversário, que sairá em sorteio. O Náutico está eliminado.

48' FINAL DE JOGO!

47' O peruano Paolo Guerrero anotou seu segundo gol pelo Flamengo e aumentou a vantagem rubro-negra na partida. Veja como foi:

45' UUUUUUUUUHHHHH!!!! Emerson recebe na ponta direita, toca para Guerrero, mas o peruano não alcança para finalizar

44' Teremos mais quatro minutos de acréscimo

42' O garoto Jorge marcou seu primeiro gol como profissional pelo Flamengo e abriu o placar da partida. Veja como foi:

40' Emerson cobra falta de longe e Julio César espalma

39' Público presente na Arena Pernambuco: 16.744 torcedores.

35' Guerrero finaliza da entrada da área e Julio César defende

34' Segundo gol do Flamengo sai em um momento de pressão do Náutico. Classificação do Rubro-Negro agora fica encaminhada

31' GOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!! Marcelo Cirino puxa contra-ataque em velocidade e rola para Guerrero tocar para as redes e ampliar. 2 a 0

28' UUUUUUUUUUUUHHHH!!!! Bergson aparece dentro da área e finaliza, mas César cresce na frente do atacante e consegue colocar para escanteio. Que chance do Náutico!!!

26' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO. SAI: Guilherme; ENTRA: Josimar

26' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Everton; ENTRA: Arthur Maia

21' UUUUUUUUUHHHH!!! Douglas recebe lindo passe de Bérgson, sai cara a cara com César, mas finaliza para fora

20' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Cáceres; ENTRA: Márcio Araújo

19' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO. SAI: Rogerinho; ENTRA: Renato

15' QUASE, NÁUTICO!!! Douglas domina bonito e rola para Rogerinho bater forte, mas em cima de César

13' CARTÃO AMARELO! Para Marcelo Cirino, do Flamengo. Por simulação

12' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO. SAI: Stéfano Yuri; ENTRA: Bérgson

11' Arbitragem segue aplicando vários cartões amarelos na partida

10' CARTÃO AMARELO! Para Pará, do Flamengo. Por reclamação

9' O placar de 1 a 0 vai classificando o Flamengo para as oitavas de finais da Copa do Brasil

6' CARTÃO AMARELO! Para Emerson Sheik, do Flamengo. Deu carrinho forte em Guilherme

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!!! Emerson dá lindo passe para Everton, que só rola para Jorge bater bonito para as redes. 1 a 0

3' Rogerinho cobra escanteio, César sai mal do gol, mas Fabiano Eller cabeceia para fora

1' Times voltaram sem alterações

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Emerson Sheik, atacante do Flamengo: "Eu acho que a formação se comportou bem. Tivemos os 15 primeiros minutos difíceis, mas depois tivemos mais controle do jogo e mais oportunidades", afirmou.

Fabiano Eller, experiente zagueiro do Náutico, comentou sobre o primeiro tempo: "Time se portou bem no primeiro tempo. A gente está marcando firme e saindo no contra-ataque. Ninguém foi merecedor de sair com a vitória até aqui. Acho que está de bom tamanho o empate, pois nos classifica", afirmou.

48' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

46' Teremos três minutos de acréscimo neste primeiro tempo

43' UUUUUUUHHHH!!!! Pará faz bom cruzamento, mas a bola passa na frente de Guerrero, que não alcança e perde grande chance de abrir o placar

42' Flamengo tem pouca velocidade na transição para o ataque e vem tendo dificuldade para furar o bloqueio imposto pelo Náutico

39' QUASE, FLAMENGO!!! Emerson aproveita sobra e finaliza de longe, exigindo boa defesa de Julio César. Na sequencia, o camisa 11 tenta novamente, mas a defesa do Náutico consegue afastar

38' Dr. Márcio Tanure, médico do Flamengo, confirma que Jonas irá para um hospital fazer radiografia no braço esquerdo. Suspeita de fratura

35' Cristóvão Borges deixa o Flamengo mais ofensivo. 0 a 0 está classificando o Náutico.

33' ALTERAÇÃO NO FLAMENGO. SAI: Jonas; ENTRA: Marcelo Cirino

32' Jonas é atendido no gramado após queda feia e deverá ser substituído.

30' Jogo segue morno na Arena Pernambuco. Muitas faltas e passes errados até o momento.

24' CARTÃO AMARELO! Para Everton, do Flamengo. Por reclamação

23' UUUUUUUUHHH!!! Éverton acha Guerrero na área, o peruano gira bonito e bate, mas a bola vai na rede pelo lado de fora.

21' CARTÃO AMARELO! Para Filipe Soutto, do Náutico. Fez falta forte em Cáceres

19' CARTÃO AMARELO! Para Jorge, do Flamengo. Parou contra-ataque do Náutico com carrinho em Guilherme

17' Marcelo se atrapalha e perde a bola para Douglas, que tenta o cruzamento buscando Stéfano Yuri, mas Wallace afasta

16' Muitas faltas nesse início de jogo. O árbitro Francisco Carlos do Nascimento vai parando a partida a todo momento.

12' Canteros começa a partida errando muitos passes no time do Flamengo

8' CARTÃO AMARELO! Para Cáceres, do Flamengo. Cometeu falta forte em Rogerinho

4' Wallace tenta recuar para César, toca fraco e quase Douglas aproveita, mas o goleiro rubro-negro consegue afastar

2' Náutico chega com perigo em cruzamento de Marino, mas a bola cruza toda a área e sai

0' COMEÇA O JOGO!

Times já em campo. Em instantes a bola vai rolar para Náutico x Flamengo.

Chove forte em Recife neste momento

No banco de reservas, o Flamengo terá as seguintes opções: Daniel; Frauches, Pablo Armero, Luiz Antônio, Anderson Pico, Márcio Araújo, Arthur Maia, Almir, Jajá, Gabriel e Marcelo Cirino.

O FLAMENGO ESTÁ CONFIRMADO! O time escalado por Cristóvão Borges é: César; Pará, Marcelo, Wallace, Jorge; Cáceres, Jonas, Canteros; Everton, Emerson Sheik e Guerrero

Os reservas do Náutico são: Jefferson; Diego Silva, Lucas Piauí, Niel, Bruno Alves, Patrick Vieira, Renato, Bergson, Josimar, Lucas Farias e Feliphe Gabriel.

O NÁUTICO ESTÁ DEFINIDO! O treinador Lisca escalou o time da seguinte forma: Júlio César; Guilherme, Flávio, Fabiano Eller, Fillipe Soutto; João Ananias, Marino, William Magrão, Rogerinho; Stéfano Yuri e Douglas.

Neste momento, os goleiros do Náutico Julio César e Jefferson aquecem no gramado da Arena Pernambuco.

Com um atraso de mais ou menos 40 minutos, o Flamengo chegou há pouco na Arena Pernambuco.

O trio de arbitragem será comandado por Francisco Carlos do Nascimento, de Alagoas. Os auxiliares serão Marcelo Van Gasse (SP) e Guilherme Camilo (MG)

A Arena Pernambuco será o palco da partida de hoje entre Náutico x Flamengo. A expectativa é de bom público. (Foto: Divulgação)

Para o volante rubro-negro Cáceres, o Flamengo vem conseguindo jogar bem fora de casa, mas não vem tendo o mesmo nível no Maracanã e isso precisa ser equilibrado. "Quando jogamos em casa, estamos fazendo um jogo mais bagunçado do que como visitante. Como visitantes jogamos mais recuados. Em casa queremos sair para fazer o gol no primeiro minuto. Temos que tentar jogar em casa da mesma forma que fora, tranquilos, sem ansiedade para marcar gol", afirmou o paraguaio.

O treinador do Náutico, Lisca, comentou que a partida será muito difícil e que sua equipe precisará ser perfeita no jogo para se classificar. "Vai ser um jogo difícil e de alto nível. Sonhar não custa nada. Quem sabe a gente não dá uma beliscada. O Náutico é tradicionalíssimo, mas a diferença é muito grande no nível econômico. Temos que fazer um jogo perfeito. Vai ser um futebol de alto nível com público bom, imprensa e repercussão. Vamos curtir este momento", disse o comandante do alvirrubro.

FIQUE DE OLHO Náutico x Flamengo: Paolo Guerrero, atacante do Flamengo. O peruano chegou há pouco tempo, mas já é peça fundamental do time. Precisou de apenas dez minutos para anotar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra na vitória sobre o Internacional pelo Brasileirão e agora iniciará de vez uma sequencia de jogos pelo Rubro-Negro. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Náutico x Flamengo: Douglas, atacante do Náutico. É a grande esperança de gols do alvirrubro pernambucano, tendo marcado seis gols na temporada. Deixou sua marca no jogo de ida em pleno Maracanã e espera marcar novamente para classificar sua equipe. (Foto: FPF)

No Flamengo, Cristóvão Borges respira aliviado com o retorno da dupla Emerson Sheik e Guerrero, já que ambos não puderam enfrentar o Corinthians na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Porém, o treinador terá os desfalques de Alan Patrick e Ayrton, que já atuaram pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Com isso, Pará e Luiz Antônio brigam pela vaga na lateral-direita e o treinador ainda não definiu quem começará jogando. Lesionados, o goleiro Paulo Victor e o zagueiro Samir seguem de fora da equipe.

No Náutico, o treinador Lisca terá alguns problemas para escalar o time. O zagueiro Ronaldo Alves e os meias Hiltinho e Gil Mineiro já atuaram na competição por suas equipes anteriores e não poderão jogar. Além destes, o lateral Gastón Filgueira também não entrará em campo, pois está suspenso e deve ser substituído por Piauí. O atacante Douglas, artilheiro do clube na temporada, chegou a ser poupado dos últimos treinos por conta de grande desgaste físico, mas não preocupa e deve iniciar a partida.

Já o Flamengo busca se classificar para tentar amenizar um pouco o momento de irregularidade do time na temporada. No Brasileirão, a equipe carioca segue próxima à zona de rebaixamento e não consegue emplacar uma sequencia de vitórias.

O Náutico vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 4ª posição e tem a mesma pontuação do líder Botafogo. O alvirrubro busca avançar na Copa do Brasil usando o fator casa como aliado neste momento decisivo.

Pela Copa do Brasil, Náutico e Flamengo se enfrentaram três vezes, duas delas na edição de 1990. O rubro-negro venceu o jogo de ida por 3 a 0 e a partida de volta terminou empatada em 2 a 2.

Náutico e Flamengo voltam a se enfrentar depois de quase dois meses. O jogo de ida, disputado no Maracanã, terminou empatado em 1 a 1, com Wallace marcando para o time carioca e Douglas descontando para os pernambucanos.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Flamengo minuto a minuto, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h, na Arena Pernambuco.