Em Londrina, Palmeiras quer aproveitar apoio da torcida para vencer ASA pela Copa do Brasil

No primeiro duelo entre Palmeiras e ASA, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Verdão vinha em um momento ruim e acabou ficando no empate em 0 a 0 jogando em casa. Agora, aproveitando a venda do mando de jogo pelos dirigentes alagoanos, os paulista querem aproveitar o apoio da imensa torcida em Londrina, no norte do Paraná, para alcançar a classificação rumo às oitavas de final.

O Estádio do Café, local da partida desta quarta-feira (15), às 22h (horário de Brasília), é um velho conhecido dos alviverdes. Nele, o time de Palestra Itália jogou por sete vezes e conquistou a vitória em todas as oportunidades. Foram 15 gols feitos e apenas um sofrido, sendo a última partida um triunfo por 1 a 0 contra o Guaratinguetá em 2013, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes desta partida decisiva, o Alviverde entrou em campo pela primeira divisão nacional e foi até Pernambuco para enfrentar o Sport. Jogando fora de casa, a equipe conseguiu um importante resultado de 2 a 2, embora até os 43 minutos da segunda etapa, estivesse vencendo. Com o resultado, os palestrinos caíram para o sétimo lugar, com 22 pontos.

Já o Alvinegro, conquistou um importante empate em 1 a 1, também fora de casa, contra o Salgueiro, pela oitava rodada da terceira divisão brasileira. A igualdade conquistada nos dez minutos finais da disputa garantiram ao Fantasma o bom terceiro lugar com 13 pontos do grupo A. O time é o único invicto dentro de sua chave.

Além do 0 a 0 no duelo de ida, no histórico de confronto entre os dois rivais, o Palmeiras tem três vitórias contra apenas uma do clube de Arapiraca. Ao todo foram anotados 10 gols , sendo oito deles verde e branco. No último encontro antes deste ano, triunfo fácil dos paulistas por 3 a 0 no Pacaembu, em 2013 pela Série B. Na ocasião, balançaram as redes Alan Kardec, Wesley e Serginho.

Marlon e Marcos Antônio disputam última vaga no time do ASA

O técnico Vica ainda não sabe se escalará o meio campo Marcos Antônio, que foi poupado diante do Salgueiro para recondicionamento físico. Se ele não jogar, Marlon continuará na equipe. O único desfalque é Max Willian, que ainda se recupera de uma lesão no adutor.

O jogador Didira sabe que a partida não será fácil, tanto pela boa fase dos paulistas, quanto pela partida ser jogada em território em que a maioria dos torcedores será do rival. Entretanto, o meia não desanima e quer fazer a partida da vida do clube de Arapiraca.

"Claro que sabemos que vai ser complicado, mas nada no futebol é impossível. Temos chances e provamos isso no jogo de ida. Atuar contra o Palmeiras, em qualquer situação, é sempre difícil. Mas vamos tentar fazer a partida das nossas vidas, com muita atenção e sem dar chances a eles. Vamos em busca da classificação", relatou.

Quem também roubou a cena essa semana foi o presidente do ASA, Bruno Euclides. O dirigente deu uma entrevista muito inusitada para explicar a venda do mando. A situação financeira é muito ruim e com esta ação, especula-se que a diretoria tenha recebido R$ 400 mil, dinheiro que dificilmente entraria com a partida em casa.

"Quem tem medo de cagar não come. Sabíamos do risco que corríamos ao assumir um clube endividado. Estamos tentando reverter o déficit do primeiro semestre e o desafio é terminar o ano com tudo zerado ou melhor do que no ano passado. Estou conseguindo pagar 26 acordos trabalhistas, quase R$ 300 mil já foram depositados, estamos honrando os salários, claro que com um pouco de paciência do pessoal às vezes", declarou.

Palmeiras poupa alguns titulares de última hora mas entra com time ofensivo

Uma batalha por vez, assim é o pensamento do técnico Marcelo Oliveira, que logo após a Copa do Brasil, terá um importante clássico contra o Santos no Allianz Parque. Mesmo assim, a comissão técnica colocará em campo aquilo que julga ter de melhor, com exceção dos desfalques de Robinho, ainda se recondicionando e Vitor Hugo, que tem uma pequena fratura na face.

Além deles, o volante Arouca e o meia Zé Roberto não viajaram à Londrina, e focaram em um fortalecimento físico que visa o clássico contra o Santos, no próximo domingo. As prováveis substições imediatas sinalizadas por Marcelo Oliveira são Andrei Girotto, como volante, e Cleiton Xavier, que terá mais uma chance para se firmar no setor de criação do time; o meia vinha muito questionado pela falta de ritmo.

"Temos que olhar até quarta-feira a situação de cada um. É um jogo decisivo e só vai ficar fora do jogo quem estiver, de fato, desgastado. Só vai ficar fora quem estiver muito desgastado e acho que temos um elenco qualificado para isso, vamos ter uma boa reposição", avisou.

O atacante Rafael Marques, um dos destaques da temporada, declarou que espera um ASA retrancado, lutando por uma bola e explorando os contra-ataques, mas, independete disso, o centroavante acredita na classificação alviverde.

"Sabemos da dificuldade, ainda mais quando se trata de uma equipe baixa no futebol. Provavelmente, jogará retrancado, procurando, talvez, um contra-ataque ou até mesmo levar para os pênaltis. É com essa preparação que vamos para lá. Aqui foi 0 a 0 e, provavelmente, lá eles jogarão recuados. Precisaremos estar bem preparados para ir lá e voltar com a classificação, que é o que mais queremos", comentou.