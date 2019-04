Resultado Brasil x Espanha pela Copa do Mundo de Futebol de Areia 2015 (2-1)

Quinta-feira tem mais, com o mata mata entre Brasil x Rússia e esperamos sua presença aqui. Visite nosso site e siga acompanhando as últimas notícias do mundo do esporte. A VAVEL Brasil agradece sua presença e até a próxima.

Rodrigo marcou os dois gols brasileiros, enquanto Merida descontou aos espanhóis, num jogo pegado, com o goleiro espanhol Dona sendo o melhor em quadra, com defesas impossíveis.

E teremos uma final antecipada. Brasil x Rússia nas quartas de final da Copa do Mundo. O maior dos clássicos na atualidade.

36' FIM DE PAPO. Brasil vence o jogo e avança como líder do Grupo C.

35' Últimos segundos. Espanha tenta apertar, mas falta qualidade.

35' Espanha pressiona em busca do empate. Restam poucos segundos.

34' Llorenç e Mão saem na dividida e pior para o espanhol.

33' É a vez da Espanha por pressão e Brasil recua mais.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO BRAAAAAAASIL! RODRIGO! Ele está inspirado. Saída errada espanhola, Rodrigo recebeu, cortou pro meio, chutou, pegou na areia e matou Dona.

31' NA TRAAAAVE! Chute de Boquinha pega no poste e sai.

31' Restam 5 minutos.

30' DONA ESPETACULAR! Boquinha deixa de calcanhar e Datinha afunda o pé debaixo do gol e Dona faz um milagre!

30' Brasil põe pressão mais uma vez, mas nada de marcar.

29' Llorenç manda uma bicicleta e a bola tira tinta da trave!

28' Catarino arrisca e Dona segue fazendo defesas.

27' Datinha bate, mas Dona pega bem.

26' E o juíz está marcando um lance perigoso e falta do meio da quadra, a favor do Brasil.

26' Rodrigo chuta e Dona pega mais uma!

25' Bruno Xavier arrisca de longe e a bola passa perto.

24' Recomeça o tempo final e Mão já espalma o chute.

Brasil para em Dona e se seguir assim, teremos prorrogação, já que não temos empates no futebol de areia.

24' Sirene apita e fim de segundo tempo. Tudo como iniciou. 1 x 1.

23' Pressão brasileira nos segundos finais.

22' BOQUINHA PERDEU! Livre, mandou de todo jeito e isolou!

21' Quadra curta, Mão arrisca de um gol à outro. Dona encaixa.

20' Rodrigo tenta o chute, mas sem ângulo, recua para o goleiro.

19' OUTRA VEZ, DONA! Tabela Rodrigo e Catarino e Dona salva o segundo gol.

18' DOOOOOONA! Cabeçada de Bruno Xavier, debaixo do gol e o goleiro espanhol fecha o gol!

17' DONA! Pancada de Catarino, a bola desvia na areia e o arqueiro faz grande defesa.

17' MÃO! Tabela feita pelo meio, falha da zaga e o goleiro precisa fazer um milagre.

16' Agora foi Mão que espalma uma pedrada de Nico.

16' Dona vai se tornando o principal jogador da partida. Garantindo o empate.

15' DOOOOONA, SENSACIONAL! Cabeçada de Boquinha à queima roupa e depois, no chute de seu próprio rebote!

14' Boquinha arrisca e Dona cai pra pegar.

14' Fácil, Dona encaixa a bola.

13' Falta em Fernando e Brasil tem ótima chance de virar o placar.

13' Fernando finaliza, mas a bola sobe demais.

13' SENSACIONAL MÃO! Nico manda uma bicicleta e Mão vai na gaveta para espalmar.

12' Reinicia a partida com Boquinha levando perigo ao gol espanhol.

O esporte é muito dinâmico. Ataques à todo momento, chegadas fortes, lindos lances e muitos gols. Ainda virão muito mais.

Brasil teve maior domínio, mais posse, mas recuou muito no fim do primeiro tempo e permitiu o empate.

12' A sirene toca e o jogo termina, neste primeiro tempo. Tudo igual, 1 x 1.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MERIDA, DA ESPANHA! Lateral batido, Merida escorou de cabeça, restando apenas 30 segundos.

11' Llorenç pega de bicicleta e espalma o chute.

11' Chegamos no minuto final do primeiro tempo.

10' Catarino enfia o pé e Dona faz grande defesa.

10' Merida teve a chance de virar uma bicicleta, a bola não foi em cheio ao gol, mas assustou Mão.

9' Brasil trava bem o jogo e impede as chances de ataque espanhola.

8' Jorginho recupera a bola, finaliza de frente ao gol, mas isola.

7' DONA FAZ MILAGRE! Boquinha finaliza livre, à queima roupa, debaixo do gol, e o goleiro espanhol pega de forma incrível!

7' Merida finaliza e Mão pega firme, bola rasteira e sempre traiçoeira.

6' Jorginho bateu mas isolou.

6' Brasil tem falta e, no futebol de areia, não há barreira para as cobranças. É cobrador x jogador.

5' Brasil pressiona e, até o momento, tem as principais chances de gol.

4' Bruno Xavier teve a chance de abrir vantagem, mas o passe não foi dominado.

3' Gol importante para dar tranquilidade durante a partida. Sempre jogo duro contra a equipe espanhola.

2' GOOOOOOOOOOOOL DO BRAAAAAASIIIIL! RODRIGO! A bola ficou dentro da área sendo rebatida, a sobra ficou com Rodrigo que deu um tapa consciente e mandou na gaveta!

1' Como é natural, muitas chances, chutes e ataques.

0' Começa o jogo! E Llorenç tenta o chute, mas pega mal.

São três tempo de 12 minutos. Vamos ao primeiro deles com a Espanha tentando o chute.

Vai começar o jogo.

Bakhtyior Namanozov, do Cazaquistão, é o árbitro principal do jogo.

Brasil com a tradicional camisa amarela, calção azul e meias brancas. Espanha toda de preto.

Vamos aos hinos nacionais. Começamos com o Brasil.

Equipes já se preparam para a entrada oficial e protocolo Fifa.

Espanha definida: Dona; Antonio, Juanma, Nico, Llorenç. Técnico: Joaquin Alonso.

Brasil escalado: Mão; Fernando DDI, Bruno Xavier, Rodrigo, Datinho. Técnico: Júnior Negão.

FIQUE DE OLHO Brasil x Espanha: Llorenç: jogador do Barcelona, nas areias, é a principal estrela e todas as jogadas de ataque giram pelo camisa 10 espanhol.

FIQUE DE OLHO Brasil x Espanha: Bruno Xavier: um dos melhores do mundo atualmente, é a referencia técnica e individual sa Seleção.

Contra o Irã, na estreia, uma derrota difícil por 6 x 5 e depois se recuperou com um 3 x 1 contra o México. São três pontos em dois jogos.

Já a Espanha é inconstante. Uma derrota e uma vitória, tem oito gols feitos e sete tomados. Precisa da vitória. É o terceiro do Grupo C.

A estreia foi fácil, com uma goleada de 5 x 1 pra cima do México. Já o segundo jogo foi duro, vencido por 5 x 4 no sufoco, contra o Irã.

Brasil é o líder do Grupo C. Duas vitórias, seis pontos e vaga garantida na próxima fase. São nove gols a favor e quatro contra.

A cidade litorânea de Espinho, em Portugal, é a sede da Copa do Mundo.

Precisa vencer o Brasil para se garantir. É a atual terceira no Grupo e a derrota deixa a vaga muto difícil.

Ocupando a 12ª posição no Ranking da Fifa, a Espanha não teve uma eliminatórias fácil e tenta a segunda colocação no Grupo C.

Esta é a sétima participação da Espanha em Mundiais. Sem nenhuma conquista, sempre chega próximo, com uma geração com muita técnica, mas que falta essa conquista.

Uma reforma no comando, foi feita. O ex jogador e ídolo da modalidade, Júnior Negão, entrou na comissão téccnica, afim de remodular o melhor time do mundo.

Brasil vem de duas edições de mundias sem conquistas. Vice em 2011, quando tomou um chocolate para a Rússia, voltou a perder para o time europeu em 2013, conquistando, depois, a terceira posição.

Brasil, presente em todos os torneios, é também o maior vencedor. São oito edições e quatro conquistas. É o atual sexto no ranking da Fifa e terceiro na copa passada.

A competição tem a chancela da Fifa e tem reconhecimento mundial. O Brasil é a única seleção participante de todas as edições.

Na tarde desta terça-feira, vamos trazer à você, tudo de Brasil x Espanha, terceira partida do Grupo C, da Copa do Mundo de Futebol de Areia.

