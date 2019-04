Atacante Hugo é reintegrado ao elenco do Avaí e é opção para partida contra Cruzeiro

A surpresa no treinamento do Avaí desta quarta-feira (15) em Águas Mornas foi a presença do atacante Hugo. Afastado após a oitava rodada, quando reagiu mal ao ser substituído por André Lima no empate com o São Paulo, no Morumbi, o jogador foi reintegrado ao elenco principal do time. Autor de dois gols no campeonato, ambos na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, na 3ª rodada, Hugo estará à disposição do técnico Gilson Kleina para a partida da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no domingo (19), no Mineirão.

O processo de reintegração de Hugo ao elenco já ocorria há aproximadamente 10 dias. O atacante procurou a diretoria e se mostrou arrependido do comportamento que o manteve fora do grupo. O diretor de futebol do Avaí, Carlos Arini, falou sobre o retorno do jogador ao elenco do clube. "Conversamos com o Hugo. Dissemos que iríamos pensar, conversar com o presidente, com a direção e com o Kleina. Dentro desse período (10 dias) foi feito todo um processo, onde o Hugo conversou com o Gilson e depois dessa conversa se retratou com os colegas de equipe. Esperamos que isso não aconteça mais com o Hugo e com nenhum outro jogador".

O zagueiro Emerson elogiou o companheiro e espera que Hugo possa ajudar o Avaí na sequência do Brasileirão. "A diretoria conversou com a gente, viu que o Hugo estava arrependido e quem somos nós para julgar. Era um companheiro que vinha nos ajudando e aconteceu a indisciplina, mas isso fica no passado e que ele venha a somar no grupo, com toda a certeza aceitamos ele de braços abertos", disse.

A volta de Hugo ao elenco do Avaí acontece em um momento oportuno. Contra o Cruzeiro, o técnico Gilson Kleina não terá a disposição o artilheiro do time, Anderson Lopes, contundido, e o seu substituto, Roberto, também está indisponível por acúmulo de cartões amarelos.