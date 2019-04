Petkovic comemora triunfo ante Grêmio, mas afirma: "Temos que pensar no jogo contra o Bahia"

Disputando a Copa do Brasil e jogando fora de casa, contra o Grêmio, o Criciúma venceu de 1 a 0, com o gol da vitória marcado por Lucca. O Tricolor gaúcho até teve a oportunidade de virar o jogo, mas desperdiçou as as jogadas.

Técnico do Tigre, Petkovic comemorou a vitória mas pede pés nos chão para o grupo, pois a classificação para a próxima fase ainda não está garantida.

“A gente fez um bom resultado fora de casa, contra um excelente time, mas nesse momento temos que pensar no jogo de sábado contra o Bahia. O jogo tem 180 minutos, a primeira parte está a nosso favor. Agora é descansar bem e pensar no jogo contra o Bahia. Temos um jogo muito importante em casa para tentar fazer três pontos”, explicou.

O destaque do primeiro tempo foi para o time em geral, todos se entregaram de igual para igual em campo, apesar de estar apenas a um mês no comando, Pet, ressalta que o time tem garra e um ajuda o outro.

“O trabalho do time foi determinando. Temos elenco, estão entrando jogadores. Fizemos um bom jogo, tivemos chances. O primeiro tempo foi de igual para igual. Destaque para o coletivo. O grupo está se entregando, ajudando um ao outro e está de parabéns”, parabeniza o treinador.

Maicon Silva completou o que técnico disse e frisou a importância da vitória: “Importante essa vitória. Estamos estamos em uma sequência boa, seis jogos mantendo esse ritmo. Vamos pegando cada vez mais confiança”, disse à rádio Eldorado.

O jogo de volta entre Grêmio e Criciúma será na próxima terça-feira, agora em solo catarinense, às 21h. Antes, o Tricolor gaúcho duela no Rio de Janeiro com o Flamengo, sábado, pelo Brasileirão. Na Série B e no mesmo dia, o Tigre recebe o Bahia no estádio Heriberto Hülse.