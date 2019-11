Barcos afirma em rede social: "Se eu voltar ao Brasil, é para o Grêmio"

Através de seu perfil pessoal no microblog Twitter, o atacante Hernán Barcos, que atualmente defende o Tianjin Tenda, da China, afirmou que o único clube que defenderia numa eventual volta ao futebol brasileiro seria o Grêmio. A publicação, feita em português na última terça-feira (14), rendeu inúmeras mensagens de apoio da torcida tricolor ao argentino.

No entanto, Barcos negou em publicação anterior, feita na última segunda-feira (13), que estava sendo oferecido a algum clube, contrariando as especulações de parte da imprensa brasileira que colocavam o atacante na mira do Santos. No mesmo comentário, o argentino revelou estar tranquilo com seu momento na China.

Em maio deste ano, após o empate entre Tianjin Tenda e Changchun Yatai, oportunidade em que Barcos marcou o único gol da sua equipe, o atacante aproveitou o momento para, nas redes sociais, mandar uma mensagem de apoio aos jogadores tricolores, que em poucos dias jogariam a última partida da fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

“Que meu gol de hoje, e até mesmo o resultado de 1x1 traga inspiração para os nossos jogadores tricolores pelo Gauchão!” disse o Pirata na oportunidade.

Por onde passou no futebol brasileiro, Barcos deixou saudades. No mesmo ano em que chegou ao país (2012), foi artilheiro do Palmeiras e caiu nas graças da torcida alviverde, apesar da campanha ruim no Campeonato Brasileiro, que culminou com o rebaixamento do clube paulista para a Série B. No mesmo ano, o argentino conquistou a Copa do Brasil pelo Porco, eliminando justamente o Grêmio nas semifinais do certame.

O Pirata chegou ao tricolor porto alegrense em 2013. Para poder contar com o jogador, além de pagarem R$ 7 milhões ao Palmeiras, os gaúchos cederam quatro jogadores ao Verdão: Léo Gago, Vilson e Rondinelly em definitivo e o atacante Leandro por empréstimo. Além disso, o tricolor herdou a dívida que o clube paulista tinha com a LDU (EQU) – clube que Barcos defendeu – de R$ 1, 5 milhão e recebeu mais 2 milhões de euros pela aquisição dos direitos do artilheiro.

Apesar de contestado em alguns momentos pela torcida gremista, Barcos se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do time ao longo dos 2 anos que vestiu a camisa tricolor. A marca foi atingida na vitória ante o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2014. Na ocasião, o Pirata marcou duas vezes, chegando aos 36 gols e ultrapassando a marca do conterrâneo Oberti, que defendeu o Grêmio na década de 1970.

Barcos encerrou sua passagem pelo tricolor em grande estilo. Na estreia gremista no Campeonato Gaúcho 2015, o atacante, que já estava acertado com o futebol chinês, marcou duas vezes e deu uma assistência na goleada por 3 a 0 em cima do União Frederiquense.