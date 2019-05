Mamute para por 45 dias, mas Grêmio pode ter retorno de Rhodolfo contra o Flamengo

O atacante gremista Yuri Mamute ficará parado por 45 dias. Esta é a gravidade constatada da lesão no tornozelo que ele sofreu no fim da disputa com o Criciúma, na última terça-feira, pela Copa do Brasil 2015.



A lesão é precisamente no ligamento fíbulo-talar anterior do tornozelo esquerdo. O jogador não vinha sendo colocado como titular pelo técnico Roger Machado, mas era importante peça e aparecia sempre como opção nas etapas finais das partidas, como foi o caso do confronto pela competição de mata-mata.



Além do titular Pedro Rocha, o Grêmio conta com os atacantes Braian Rodríguez, uruguaio que também costuma adentrar no segudo tempo, e Vitinho, que vem recebendo poucas oportunidades até aqui. Fernandinho, que retornou de empréstimo do Verona, chegou para acrescentar ao seleto leque do treinador.



Na defesa para encarar o Flamengo, neste sábado (18), às 18h30, pela 14ª rodada do Brasileirão, o retorno importante é o do capitão Rhodolfo. Ele treinou normalmente nesta quinta-feira. O xerife ficou de fora das derrotas para Chapecoense e Criciúma e da vitória diante do Vasco. Recuperado de lesão, a complicação maior segue por conta das ofertas para sua saída do Tricolor.



O presidente Romildo Bolzan afirmou que o jogador não está à venda. Mesmo assim, o clube turco Besiktas insiste em propostas pelo atleta. A última seria a garantia de 3,3 milhões de euros (11,4 milhões de reais), em três parcelas, segundo o jornal Zero Hora. O Grêmio segue com o objetivo de manter o zagueiro, apesar do grande interesse dos turcos.



O setor defensivo do Tricolor é bastante dependente do capitão ao lado de Pedro Geromel. Juntos, formaram a defesa menos vazada no Brasileirão 2014 e são, de acordo com palavras do próprio presidente gremista, a melhor dupla de zaga do Brasil. Sem Rhodolfo, o clube de Porto Alegre conta com o equatoriano Erazo, o volante Edinho, que pode ser improvisado de zagueiro, além de Gabriel Silva e Rafael Thiere.



Outra questão envolvendo a partida contra o Flamengo é que existe uma multa prevista caso o Grêmio escale Erazo. O valor salgado de R$ 500 mil está fora de cogitação pelos gremistas. Portanto, o defensor da seleção do Equador é uma opção a menos para o duelo de sábado.