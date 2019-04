Levir barra Maicosuel para jogo diante do Corinthians por conta de negociação com futebol árabe

O treinador do Atlético-MG, Levir Culpi, barrou o meia Maicosuel para o jogo contra o Corinthians, neste sábado (18), na Arena Itaquera, às 21h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o jogador na mira do Al Sharjah, dos Emirados Árabes, o comandante atleticano optou por sacá-lo do time, temendo que atleta perca o foco. Assim, Luan, que retorna de lesão, deve ser o titular.

“Quando o jogador se envolve em negociação, é natural que perca um pouco o foco, porque ele precisa saber para onde vai, ele vai decidir a vida dele. É uma situação que não me agrada para escalar. Se você tem jogadores do mesmo nível técnico, não há necessidade de correr o risco. Eu escalo pela parte tática, técnica, física e psicológica. Tenho que fazer essa conta”, disse Levir.

Vivendo a melhor fase desde que chegou ao Atlético, Maicosuel cresceu de produção nas últimas partidas e despertou o interesse do Al Sharjah. Segundo a imprensa mineira, o clube árabe busca contratar o ‘Mago’ por empréstimo, mas a diretoria alvinegra não pensa em liberar o jogador. Aliás, Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético, afirmou que não recebeu proposta oficial em relação a Maicosuel.

“Há necessidade, às vezes, do clube vender, aparece proposta maravilhosa. Da mesma forma, existe possibilidade de contratação. É um momento perigoso. Algum time pode cair, outro pode subir”, declarou Levir, que se preocupa em perder jogadores na janela de transferências.

Insegurança para escalar Guilherme

O meia Guilherme estava de saída para o Cruz Azul, do México, mas não entrou em acordo financeiro com o clube e retornou ao Atlético. Ele foi reintegrado ao elenco atleticano e está disponível para o jogo de sábado diante do Corinthians. Levir Culpi quer usá-lo em uma partida desde o início, mas não se sente à vontade para isso.

“Quero vê-lo jogando como titular, mas quero vê-lo focado. Tem de acabar com essa coisa extracampo, sai, não sai. Não sei exatamente o que eles querem, clube, Guilherme e procurador. Isso me dá uma certa intranquilidade para escalar o jogador”, afirmou.