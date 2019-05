Élber treina no time titular do Sport e pode voltar diante do São Paulo

O meia atacante Elber, que foi submetido a cirurgia no joelho direito há pouco mais de um mês, já está recuperado da lesão e no treino dessa tarde no CT do clube, onde foi realizado o primeiro treino da semana com todos os titulares, o jogador foi o escolhido pelo treinador Eduardo Baptista para o lugar que seria de Maikon Leite, mas que ficará de fora por mais algumas semanas, por conta de lesão, sendo essa a principal duvida do técnico para o jogo, visto que Rithelly volta de suspensão e atua normalmente contra o tricolor paulista, visto que no jogo ante Palmeiras, quem atuou no lugar de Maikon Leite foi Neto Moura e o jovem volante não foi bem.

Sendo assim, a duvida do comandante rubro-negro está entra o recém chegado Ferrugem que chegou como Lateral Direito, mas também atua como volante de mais chegada ao ataque ou até como meia, ele treinou bem nos últimos dias, inclusive num jogo treino contra o Porto e por isso foi poupado do treino de hoje, outro que também não atuou foi Renê gripado, mas nada que deva tirar o atleta de seu 52º jogo seguido pela série A.

Dito isso, o provável time para domingo contará com: Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithelly, Wendel, Marlone, Diego Souza e Elber; André.

Assim como o jogo passado, o confronto é direto, agora com vantagem para o adversário na tabela, que se encontra com o mesmo numero de pontos, porém com mais vitórias um triunfo leonino leva o clube ao menos para o quinto lugar e com chances de voltar ao G4, mas depende dos resultados de Grêmio e Corinthians, que atuam no sábado, assim jogará sabendo em que posição vai terminar com uma suposta vitória no seu confronto que ocorre no domingo ás 16:00.