Fluminense x Vasco no Brasileiro 2015 (1-2)

Agradeço a audiência de todos que acompanham o clássico aqui na VAVEL Brasil! e aguardo todos para as próximas partidas, um forte abraço.

'' Fred na hora do gol falou uma palavra que não posso falar, mas ai está um presente para ele ai'' Rodrigo

''Tomamos gol no momento que estavamos melhor na partida, agora é trabalhar a semana para voltar bem no próximo jogo'' Oswaldo

48 min: Fim de jogo!

47 min: Marcos Jr comete falta em Aislan, teremos mais 2 minutos de jogo

44 min: Scarpa bate falta na barreira

43 min: Rodrigo comete falta em Marcos Jr próximo a area

42 min: Scarpa bate falta para area mas ninguém alcança, tiro de meta para o Vasco

41 min: Amarelo para Serginho por falta cometida em Marcos Jr

40 min: Madson cruza na area mas a zaga tricolor afasta

38 min: Sai Edson e entra Higor Leite

36 min: Amarelo para Jordi por cera

35 min: Wellington Silva cruza na medida para Fred que obriga grande defesa de Jordi

34 min: Sai John Cley e entra Emanuel Biancucchi

33 min: Sai Gerson e entra Magno Alves

32 min: John Cley arrisca de fora da area novamente para facil defesa de Cavalieri

27 min: Antônio Carlos falha, a bola sobra para Thalles que chuta para fora

26 min: Sai Dagoberto e entra Thalles

25 min: John Cley arrisca de fora da area e acerta um belo chute para por o Vasco na frente do marcador novamente

25 min: GOOOOOOL DO VASCO!

23 min: Oswaldo recebe longo passe de Scarpa, consegue alcançar e arrisca chute cruzado e acerta a rede pelo lado de fora

22 min: Gerson faz falta em Rodrigo e recebe cartão amarelo

18 min: Sai Herrera e entra Riascos

18 min: Dagoberto recebe sozinho mas se atrapalha com a bola, em seguida John Cley recebe e comete falta

16 min: John Cley recebe atendimento

13 min: Marcos Jr recebe belo passe de Gerson e solta a bomba para empatar o clássico no Maracanã

13 min: GOOOOOOOL DO FLUMINENSE!

12 min: Gerson cruza na area e a zaga vascaina se antecipa e afasta o perigo

10 min: Dagoberto chuta de fora da area e Cavalieri faz boa defesa

9 min: Fred ajeita para Gerson soltar a bomba de fora da area que sai longe do gol

8 min: Na primeira jogada com a camisa tricolor, Oswaldo cruza na medida para Gerson que chuta fraco para fora

6 min: Sai Giovanni e entra o estreante Oswaldo

5 min: Giovanni com dores após choque com Herrera pede para sair

4 min: Dagoberto arrisca de fora e bola explode em Edson e sai para lateral

Começa o segundo tempo!

16:50 '' Independente do Fluminense estar brigando lá em cima e a apresentação do Ronaldinho, o importante é a união e determinação da equipe'' Andrézinho

16:49 '' Precisamos melhor, espero que o segundo tempo seja melhor que o primeiro'' Marcos Jr

48 min: 1° tempo encerrado!

47 min: Juiz da +1 minuto de acréscimo

45 min: John Cley recebe atendimento no gramado

43 min: Gerson arrisca de fora e a bola desvia pra fora

42 min: Gerson comete falta em Andrézinho

38 min: John Cley leva a linha de fundo e cruza na medida certa para Andrézinho cabecear sozinho e inaugurar o marcador no Maracanã

38 min: GOOOOOL DO VASCO

36 min: Dagoberto é pressionado e sai com bola e tudo pela lateral

34 min: Gum sobe sozinho novamente na area, mas a bola sai fraca para a defesa de Jordi

32 min: Wellington Silva cobra lateral para a area sem perigo

29 min: Scarpa cruza na cabeça de Gum, Jordi faz fácil defesa

28 min: Marcos Jr travado na hora certa por Madson, outro escanteio para o Fluminense

26 min: Fluminense melhor na partida, Giovanni chuta a bola desvia e sai próxima do gol vascaino

24 min: Marcos Jr avança sozinho com a bola e arrisca chute que sai longe do gol

21 min: Boa tabela de Gustavo Scarpa com Gerson, que cruza na area, mas Marcos Jr é antecipado por Christianno que joga para escanteio

19 min: Christianno faz falta por trás em Marcos Jr e recebe cartão amarelo

17 min: Cobrança de escanteio perigosa de Andrézinho, zaga tricolor afasta

15 min: Marcos Jr recebe boa bola na area e arrisca o chute que sai pela linha de fundo

14 min: Jean bate direto para fora a direita do gol vascaino

13 min: Falta em Gustavo Scarpa próxima a area, cartão amarelo para Anderson Salles

10 min: Andrézinho cobra falta com perigo, mas Diego Cavalieri espalma para longe do gol

7 min: Gerson tenta avançar mas cai pedindo falta, o juiz manda o lance seguir

6 min: Christiano faz boa jogada pela esquerda e cruza, mas Gum salva o Fluminense

3 min: Fred tabela com Marcos Jr e Aislan se antecipa parar fazer o corte

2 min: Andrézinho cruza a bola e Wellington Silva intercepta a bola

COMEÇA A PARTIDA!

Em instantes a bola rolará no Maracanã!

Os dois times já estão em campo prontos para o hino nacional!

''O brasileiro é um título que ainda não tenho. Isso me motivou a voltar ao Brasil'' revela o novo camisa 10 tricolor

"Perna já está tremendo de vontade de jogar, minha vontade é estreiar logo e fazer história nesse clube'' Ronaldinho

Ronaldinho chegou ao Maracanã nesse momento, em instantes será apresentado!

O clássico Fluminense x Vasco marcará também a apresentação de Ronaldinho Gaícho para a torcida do Fluminense. Após disputa ferrenha contra o próprio Vasco, o Tricolor levou a melhor e usará a oportunidade para que o novo camisa 10 conheça seus novos torcedores.

A torcida do Fluminense será maioria no Maracanã. Os tricolores esgotaram o setor sul já na quarta-feira, e serão maiorias no espaço misto (leste e oeste). Os vascaínos deixaram para última hora a compra do ingresso, mas não terão grande presença no setor norte.

Após brigas pelo lado direito do estádio, as torcidas de Fluminense e Vasco preparam seus embates para o clássico. No lado tricolor, teremos um mosaico 3D, enquanto os vascaínos trarão uma faixa comos dizeres de "100%¨Libertadores"

O estádio Maracanã será o palco da partida Fluminense x Vasco entre Fluminense x Vasco, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Vasco: Fred, atacante do Fluminense. Artilheiro do Brasileirão 2014 e nas cabeças em 2015. Fred é o principal jogador do Fluminense a esperança de gols no clássico. Tendo o Vasco como um de seus principais adversários, pode balançar as redes mais uma vez.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Vasco: Dagoberto, atacante do Vasco. Ainda sem uma atuação de destaque, Dagoberto ainda está devendo com a camisa do Vasco. Porém, o jogador tem um bom retrospecto em clássicos pelos clubes onde passou. Pode ser a vez de desencantar.

Confira a posição de Fluminense x Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 2º Fluminense 27 13 19º Vasco 9 13

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Fluminense x Vasco de Gama válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!